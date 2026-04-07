安楽亭3店舗限定で、『すき焼き鍋』定食を４月１日(水)より販売中！同グループのしゃぶしゃぶどん亭とのコラボで、３種類の鍋をご用意。本格的なすき焼き鍋膳で、心も身体も大満足の逸品に！！

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株式会社安楽亭

安楽亭のすき焼き鍋定食　3膳

■しゃぶしゃぶどん亭との『初！』コラボ商品として販売開始


2026年4月1日より、安楽亭保木間店・平和台店・小平店の3店舗限定で、同グループのしゃぶしゃぶどん亭との『初！』コラボ商品として、すき焼き鍋定食を販売開始いたしました。


ホッと幸せになる、3つの鍋膳を定食メニューとして終日販売致します。


また、牛すき焼き鍋定食は初コラボ記念として、期間限定価格での販売を致します。


■商品紹介


☆牛すき焼き鍋定食　(並)　1,180円(税込1,298円)、(大盛)　1,480円(税込1,628円)


　しゃぶしゃぶどん亭の『わり下』を使用。


　安楽亭で大人気の『ファミリーカルビ』を、すき焼きに合う厚さにスライスしました。


　どん亭の味を安楽亭でも味わえ、心も身体も温まる本格すき焼き鍋です。



☆豚すき焼き鍋定食　(並)　980円(税込1,078円)、(大盛)　1,280円(税込1,408円)


　しゃぶしゃぶどん亭の『わり下』を使用。


　安楽亭の豚肉を、すき焼き用の厚さにスライスしました。


　わり下と合わさる事で豚肉とわり下、野菜の旨味と甘みが重なる自慢の一品です。



☆豚塩ちゃんこ鍋定食　(並)　980円(税込1,078円)、(大盛)　1,280円(税込1,408円)


　しゃぶしゃぶどん亭のランチメニューの人気商品を、安楽亭でコラボ商品で再現！


　豚肉・野菜の旨味と甘みは、塩だしにピッタリ。


　梅干しは途中の味変として崩しながら食べるのがオススメです。


　もちろん、ごはんに乗せて食べたり、豚肉と一緒り食べたりと、楽しみ方は無限大です。


　


※安楽亭のすき焼き鍋膳のこだわり


　・しゃぶしゃぶどん亭のわり下を使用して、本格的なすき焼きの味を追求しました。


　・お肉に火入れし、すぐにお召し上がりいただける状態で提供いたします。


　・1人鍋をアツアツの状態で提供いたします。


　・提供時に簡易加熱を続ける（固形燃料を使用）事で、最後までアツアツで楽しめます。





　


　



安楽亭保木間店・平和台店・小平店の3店舗限定販売

■販売店舗詳細



◆安楽亭保木間店


　　住所：東京都足立区保木間5丁目28


　　電話番号：03-3859-5040


　　営業時間：11時00分 ～ 22時20分


◆安楽亭平和台店


　　住所：東京都練馬区早宮2丁目17-35


　　電話番号：03-3933-5331


　　営業時間：11時00分 ～ 22時20分


◆安楽亭小平店


　　住所：東京都小平市学園東町448-2レジデンスノーブル


　　電話番号：042-344-8598


　　営業時間：11時30分～22時00分




春が深まり、新緑が目に映える季節となりましたが、温かいお料理は心も身体も幸せにしてくれます。


『ハレの日』の食事だけでなく、日頃のちょっとした贅沢や自分へのご褒美はもちろん、


日常の外食としてもお楽しみいただける商品となっております。



3店舗限定の商品として販売開始した、安楽亭の『すき焼き鍋』定食を、是非お楽しみください。