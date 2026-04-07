安楽亭3店舗限定で、『すき焼き鍋』定食を４月１日(水)より販売中！同グループのしゃぶしゃぶどん亭とのコラボで、３種類の鍋をご用意。本格的なすき焼き鍋膳で、心も身体も大満足の逸品に！！
安楽亭のすき焼き鍋定食 3膳
■しゃぶしゃぶどん亭との『初！』コラボ商品として販売開始
2026年4月1日より、安楽亭保木間店・平和台店・小平店の3店舗限定で、同グループのしゃぶしゃぶどん亭との『初！』コラボ商品として、すき焼き鍋定食を販売開始いたしました。
ホッと幸せになる、3つの鍋膳を定食メニューとして終日販売致します。
また、牛すき焼き鍋定食は初コラボ記念として、期間限定価格での販売を致します。
■商品紹介
☆牛すき焼き鍋定食 (並) 1,180円(税込1,298円)、(大盛) 1,480円(税込1,628円)
しゃぶしゃぶどん亭の『わり下』を使用。
安楽亭で大人気の『ファミリーカルビ』を、すき焼きに合う厚さにスライスしました。
どん亭の味を安楽亭でも味わえ、心も身体も温まる本格すき焼き鍋です。
☆豚すき焼き鍋定食 (並) 980円(税込1,078円)、(大盛) 1,280円(税込1,408円)
しゃぶしゃぶどん亭の『わり下』を使用。
安楽亭の豚肉を、すき焼き用の厚さにスライスしました。
わり下と合わさる事で豚肉とわり下、野菜の旨味と甘みが重なる自慢の一品です。
☆豚塩ちゃんこ鍋定食 (並) 980円(税込1,078円)、(大盛) 1,280円(税込1,408円)
しゃぶしゃぶどん亭のランチメニューの人気商品を、安楽亭でコラボ商品で再現！
豚肉・野菜の旨味と甘みは、塩だしにピッタリ。
梅干しは途中の味変として崩しながら食べるのがオススメです。
もちろん、ごはんに乗せて食べたり、豚肉と一緒り食べたりと、楽しみ方は無限大です。
※安楽亭のすき焼き鍋膳のこだわり
・しゃぶしゃぶどん亭のわり下を使用して、本格的なすき焼きの味を追求しました。
・お肉に火入れし、すぐにお召し上がりいただける状態で提供いたします。
・1人鍋をアツアツの状態で提供いたします。
・提供時に簡易加熱を続ける（固形燃料を使用）事で、最後までアツアツで楽しめます。
安楽亭保木間店・平和台店・小平店の3店舗限定販売
■販売店舗詳細
◆安楽亭保木間店
住所：東京都足立区保木間5丁目28
電話番号：03-3859-5040
営業時間：11時00分 ～ 22時20分
◆安楽亭平和台店
住所：東京都練馬区早宮2丁目17-35
電話番号：03-3933-5331
営業時間：11時00分 ～ 22時20分
◆安楽亭小平店
住所：東京都小平市学園東町448-2レジデンスノーブル
電話番号：042-344-8598
営業時間：11時30分～22時00分
春が深まり、新緑が目に映える季節となりましたが、温かいお料理は心も身体も幸せにしてくれます。
『ハレの日』の食事だけでなく、日頃のちょっとした贅沢や自分へのご褒美はもちろん、
日常の外食としてもお楽しみいただける商品となっております。
3店舗限定の商品として販売開始した、安楽亭の『すき焼き鍋』定食を、是非お楽しみください。