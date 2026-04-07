クラブ名・エンブレム変更のお知らせ

ALBIREX SINGAPORE PTE LTD

この度、アルビレックス新潟シンガポール（所在地：シンガポール、チェアマン：是永大輔）では2026/27シーズンよりクラブ名およびエンブレムを変更することとなりましたのでお知らせいたします。

新クラブ名・エンブレム

新クラブ名

正式名称：Football Club Jurong

略称：FCジュロン (FC Jurong)

新エンブレム

変更スケジュール

トップチーム

- 2025/26シーズン ：アルビレックス新潟シンガポール- 2026/27シーズン以降：FCジュロン

女子チーム&アカデミー

チェアマン 是永大輔 コメント

- 2026シーズン ：アルビレックスジュロンフットボールクラブ- 2027シーズン以降：FCジュロン

2026/27シーズンより、クラブ名をFCジュロンへ変更することとなりました。

ステークホルダーの皆さまと協議を重ねる中で、クラブがこの地域により深く根を張り、さらなるローカライズを目指していくべきだという結論に至り、その一環として今回のクラブ名変更を決断いたしました。

クラブ名は単なる呼称ではなく、私たちがどこに立ち、誰と歩み、どの地域と未来をつくっていくのかを示す大切な意思表示でもあります。

FCジュロンという名前には、この街とともに歩み、この街に必要とされ、この街が誇るクラブでありたいという想いを込めています。

これからも地域に根ざした活動を積み重ねながら、皆さまに愛されるクラブを目指してまいります。

引き続き、あたたかいご声援をよろしくお願いいたします。

Albirex Niigata Football Club (S)

チェアマン

是永大輔

本件に関するお問い合わせ

アルビレックス新潟シンガポール広報担当 小野

Email: admin@albirex.com.sg

TEL: +6563340511

公式ウェブサイト: https://www.albirex.com.sg