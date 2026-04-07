全店で大好評！幼児無料の「食べ放題」が、４月８日（水）よりアプリクーポン適用で最大1600円お得に！【平日ランチタイム限定】食べ放題クーポン配信開始！

カッパ・クリエイト株式会社

コロワイドグループのかっぱ寿司（カッパ・クリエイト(株) 本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：山角豪）は、2026年4月8日（水）よりかっぱ寿司アプリ内、平日ランチタイム限定「食べ放題クーポン」を提示されたお客様を対象に、食べ放題料金の割引サービスを開始いたします。

かっぱ寿司の食べ放題について、平日おトクにご利用いただける「平日価格」および「平日学割」は、サービスの開始以来、大変ご好評いただいております。「平日価格」適用時は、一般 3,490円、シニア 2,990円、学生の方は「平日価格」「平日学割」適用で 2,690円にてご利用いただける平日限定のおトクな食べ放題の割引サービスですが、今回アプリ会員限定で、さらにおトクになるクーポンの配信を開始いたします。※

かっぱ寿司は、お食事の時間がもっと楽しくなるよう、これからも毎日のワクワクを皆様と一緒に積み重ねてまいります。

※1「平日学割」は学生証ご提示の本人に限り有効です。「平日価格」・「平日学割」はキャンペーン開催期間中の土日・祝を除く平日のみが割引適用となります。「平日価格」の対象は一般・シニア料金のお客様です。

※2当日予約をご希望の場合は、直接店舗までお問い合わせください。混雑状況などによりお受けできない場合がございますので、あらかじめご了承ください。

※幼児は保護者1名様につき幼児2名様まで無料。3名様以上は1名様につき990円（税込）頂戴いたします。

※開店から17時までのお会計時にご利用いただけます。17時を超えてのお会計は割引対象外となります。

【かっぱ寿司の「食べ放題」】

・実施店舗：かっぱ寿司全店（一部改装中店舗は除く）

・実施期間：～2026年4月28日（水）まで予定

2026年５月７日（木）から６月10日（水）まで予定

・予約受付：かっぱ寿司公式WEB・アプリにて予約受付中

・URL: https://www.kappasushi.jp/cp/kappa-no-tabeho

・予約サイトURL: https://yoyaku.kappasushi.jp

※店舗により価格・取り扱い商品が異なります。

※サービス内容・価格は予告なく変更または終了になる場合がございます

■【4月8日（水）～】アプリクーポンで食べ放題がもっとお得に！

かっぱ寿司アプリの平日ランチタイム限定・食べ放題クーポンをご提示いただいた方は、平日の食べ放題料金が時間帯に応じて割引となります。また、中学生～大学院生の方は学生証のご提示でさらに割引が適用されます。

【平日ランチタイム限定・食べ放題クーポン提示後、割引内容】

平日10時～17時：土日祝価格より800円引き（アプリクーポン提示必須）

学生（中学生～大学院生）：上記に加え、学生証提示でさらに800円引き

【メニュータイプA・メニュータイプK店舗 料金表（税込）】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/18731/table/1083_1_87166545706370d1704b21ec8c45b1b3.jpg?v=202604070951 ]

【メニュータイプB店舗 料金表（税込）】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/18731/table/1083_2_9f6cf564835c2b39570c42b819eda62a.jpg?v=202604070951 ]

※割引は平日（土日・祝を除く）のみ適用。かっぱ寿司アプリの平日ランチタイム限定・食べ放題クーポンの提示が必要です。

※学割は学生証ご提示の本人に限り有効。クーポン割引との併用で適用されます。

※保護者1名様につき幼児2名様まで無料。3名様以上は1名様につき990円（税込）。

※店舗により価格・取り扱い商品が異なります。

【注意事項】

※現在多くのご予約を承っており、たくさんのお客様にご利用いただくため、ご予約後の無断キャンセルはご遠慮いただいております。

※無断キャンセルをされたお客様は次回以降のご予約をお断りさせていただく場合がございます。

※食べ放題のご予約変更・キャンセルはWEB・アプリよりお願いします。

※店舗により価格が異なります。詳しくはHPをご確認ください。

※店舗により取り扱い商品が異なります。※食べ残しがないようにお願いいたします。

※グループ内で個人単位の食べ放題は、ご注文いただけません。※お持ち帰りの場合、別料金となります。

※食べ放題メニュー以外をご注文いただいた場合、別メニューの実費をいただいております。

※食事を残された場合、実費をいただいております。※シャリを残された場合、一貫につき33円（税込）をいただいております。

※車両（自転車を含む）を運転されるお客さまには、酒類のご提供は致しかねます。また20歳未満の飲酒は法律で禁止されています。

※割引、クーポン券はご利用いただけません（弊社発行のお食事券・株主優待ポイントは利用可）

※ご予約を承れる席数に限りがあります。

■「お誕生日割」について

対象条件を満たしたお客様に、ご本人様および同席の中学生以上のお連れ様全員を対象に、かっぱ寿司の食べ放題料金を土日祝価格より400円（税込）引きでご提供いたします。お誕生日割をご利用の際は、お会計時に店舗スタッフに、身分証明書など「お誕生日月が確認できるもの」をご提示ください。なお、偽造された書類や不正な方法でのご利用が判明した場合は、割引の適用をお断りさせていただく場合がございます。

実施期間：～４月26日(日)予定

2026年５月9日（土）から６月７日（日）まで予定

※土日祝のみ

実施店舗：かっぱ寿司全店（※一部改装中店舗は除く）

詳細： https://www.kappasushi.jp/cp/birthdaywari

予約サイトURL: https://yoyaku.kappasushi.jp/

※食べ放題は事前予約制です。※割引適応は土日祝のみとなります。

※「お誕生日割」は、その他割引・クーポンとの併用不可となります。

【食べ放題のご予約も！便利でお得なかっぱ寿司アプリ！】

会員登録（無料）を行っていただくと、かっぱ寿司をもっと便利にお楽しみいただけます。

URL: https://www.kappasushi.jp/support/app

1.事前に店舗予約で、スムーズにお席にご案内

2.お持ち帰り予約も簡単！WEB決済でお受取りもラクラク

3.お得なクーポンを不定期で配信

4.新メニュー情報やキャンペーン情報をいち早くゲット

【話題沸騰！人気メニュー約 100 種の「食べ放題」は、クリエイターの皆様も大歓迎！】

「食べ放題」は約 100 種類のメニューが対象となり、中とろ(※1)などの高級ネタをはじめ、ラーメンや茶碗蒸しなどのサイドメニュー、デザートまで幅広いラインアップ。さらに幼児は無料(※2)でご利用 いただけるため、ご家族連れのお客様にも大変ご好評をいただいております。一度体験した方も、近くに 開催店舗が無かった方も、現在は全店で実施中！この機会に好きなネタを思いっきり楽しんでください。 そして今、かっぱ寿司の食べ放題は YouTuber やインフルエンサーの皆様からも続々と絶賛の声！ 「あなたのチャンネルで“食べ放題チャレンジ”を！」「食べ放題で“映える瞬間”をシェアしよう！」 動画や SNS での発信も大歓迎！ぜひこの機会にご参加いただき、話題を一緒に盛り上げましょう。

※1時期、店舗により取り扱いが異なる場合がございます。

※2幼児は保護者1名様につき幼児2名様まで無料。3名様以上は1名様につき990円（税込）頂戴いたします。

●詳細・お問い合わせはこちら

https://www.kappa-create.co.jp/contact_form/

※撮影をご希望の方は、以下 5 点をご記入ください。

１.企画内容

２.撮影希望日（※土日祝を除く、3 日以上先）

３.撮影可能なお時間（13:30～18:00 or 20:00 以降～）

４.実施ご希望店舗

５.チャンネル URL ※お席の滞在時間は 90 分目安でお願いいたします。

リリース内画像：https://x.gd/eftmP