「よこすかYYのりものフェスタ2026」開催決定！！

横須賀市

一般社団法人横須賀市観光協会は「のりもの」をテーマに、見て、乗って、体験して楽しめるイベント「よこすかYYのりものフェスタ2026」を、以下のとおり開催します。

本イベントは、一般社団法人横須賀市観光協会が主催し、横須賀市が共催、東日本旅客鉄道株式会社 横浜支社、京浜急行電鉄株式会社、海上自衛隊横須賀地方総監部などの協力のもと開催します。

鉄道やバス、船など多彩な「のりもの」を通じて、横須賀ならではのロケーションのもと、「のりもの」と「まち」の魅力を同時に体感できる内容でお届けします。

会場では、「のりもの」の魅力を身近に感じられる体験や展示等を通じて、こどもから大人まで幅広い世代にお楽しみいただける内容を予定しております。開催内容等の詳細につきましては、決まり次第、横須賀市観光協会ホームページにてお知らせしてまいります。

（１）開催日時

令和８年（2026年）５月30日（土）、31日（日）9時30分～16時00分 ※雨天決行、荒天中止

（２）開催場所

ヴェルニー公園、ＪＲ横須賀駅、海上自衛隊横須賀地方総監部、コースカ ベイサイド ストアーズ

（３）主催等

１.主催

一般社団法人横須賀市観光協会

２.共催

横須賀市

３.実施団体

YYのりものフェスタ実行委員会（一般社団法人横須賀市観光協会、横須賀市、東日本旅客鉄道株式会社横浜支

社、京浜急行電鉄株式会社、海上自衛隊横須賀地方総監部、横須賀商工会議所、HONCHOすかっこカーニバル

実行委員会）

４.協力

よこすかseasideパートナーズ、公益財団法人三笠保存会、横須賀市交通安全対策協議会、

株式会社トライアングル、神奈川県道路公社

（４）主な開催内容

１.ＪＲ横須賀駅構内における鉄道イベント

２.海上自衛隊横須賀地方総監部における艦艇一般公開

３.京急電鉄等グッズ販売

４.京急バス・消防・警察車両等の自動車展示

５.未来の乗り物 自動運転バスの展示

６.飲食・おみやげ

※実施内容は変更になる場合がございます。

（５）その他

その他詳細は、決まり次第、横須賀市観光協会ホームページにてお知らせしてまいります。

https://yokosuka-kanko.com/