兵庫県西脇市と株式会社IOBI、企業版ふるさと納税を活用した地方創生プロジェクト「MILCプロジェクト」を始動

株式会社IOBI

株式会社IOBI（本社：大阪府大阪市、代表取締役：石井智大）は、兵庫県西脇市（市長：片山象三）と連携し、企業版ふるさと納税を活用した地方創生プロジェクト「MILCプロジェクト」を開始いたしました。

「MILCプロジェクト」は、今回の西脇市が初めての連携となります。本プロジェクト連携自治体を「Made In Local特区自治体」として認定させていただき、企業版ふるさと納税の促進のみならず、あらゆる方面でご支援をさせていただく予定となっております。

・MILCプロジェクト（Made In Local for Children）特設サイトはこちら

https://madeinlocal.jp/milc-project

西脇市との連携の背景と「MILCプロジェクト」について

西脇市は、これまで多くの企業からの企業版ふるさと納税で特色あるまちづくりを推進してこられました。企業版ふるさと納税を通じたさらなる市の発展に向け、高い目標を掲げて企業アプローチを重ねられている中、当社の石井を西脇市の企業版ふるさと納税アドバイザーに委嘱いただきました。

委嘱にあたり、単に企業版ふるさと納税の寄付金を集めるだけでなく、「MILCプロジェクト」（Made In Local for Children）という企画を立案いたしました。取り組み概要としては、「地域を代表する企業100選」の選出企業が、弊社指定の自治体「Made In Local特区」に企業版ふるさと納税を行うことにより、都市から地域への資金の流れを作っていく取り組みです。地域を代表する企業100選選出企業によって、寄附された資金は「Made In Local特区自治体」の将来を作るために、「子ども・教育」分野での必要経費として活用されます。社会保障・インフラ維持といった部分に多額の税金を使っていかなければならない昨今において、日本や地域の将来を作る次世代に少しでもより良い子育・教育環境を提供できればと考え、西脇市を1ヶ所目の自治体とし、全国にこの取り組みを広げたいと考えています。

＜兵庫県西脇市の紹介＞

西脇市は兵庫県のほぼ中央部、東経135度と北緯35度が交差する「日本のへそ」に位置しています。中国山地の東南端が播磨平野に接する地点にあり、西光寺山（標高712.9メートル）を最高峰に標高200～600メートルの山地や丘陵に囲まれています。中央部を県下最長の加古川が流れ、市域南部で杉原川、野間川と合流しており、これらの河川沿いに開けた平野部に集落や農地が形成されています。

古くから「播州織」や「播州釣針」の産地として栄えてきました。神戸ビーフの素となる「黒田庄和牛」や酒造好適米の代表である「山田錦」などは、全国的にも高い評価を得ており、有機土壌化の推進など農業振興にも力を注いでいます。令和3年には、国のSDGs未来都市に認定され、日本経済新聞社の「全国市区SDGs先進度調査」では、人口5万人未満の自治体で3回連続1位となるなど、SDGsの理念を踏まえたまちづくりを推進しています。

代表石井からのコメントと経歴

<コメント＞

2025年7月の三重県名張市の公民連携コーディネーターに続き、今回は兵庫県西脇市の企業版ふるさと納税アドバイザーを務めさせていただきます。

公の仕事を引き受けさせていただいたこともあり、全国にも展開できるような持続可能なモデルを作りたいと思い、「MILCプロジェクト」を企画し、この度発表させていただきました。少子化と多様化の時代において、一人ひとりの子どもが不自由なく過ごすことができる環境、子育て・教育に携わる方々が安心して従事できる環境のために、少しでもお役に立てるのであれば嬉しく思います。また、私たちの取り組みを見ていただいた方の中から、企業版ふるさと納税をやっていただける企業が増えること、地域のために何かを還元されるような取り組みが生まれることを願っています。

＜経歴＞

近畿大学卒業後、新卒でありながら年商500億円企業のグループ会社の社長に就任。「誰しもが人生の可能性を広げられる社会の創造」を実現するという強い想いのもと、就任から半年後に自社株式を100％買い戻し、独立を果たす。

2021年5月から地方企業を盛り上げ、地方創生をしたいという強い想いから、「メディア事業部」を新設し、2021年7月に地方創生メディア「Made In Local」をリリース。（現在では、日本一の「地方創生メディア」に成長）選出企業数は1300社を超え、日本一の地方創生メディアへと成長。

2023年にはラーメンステーションという「2ヶ月に1度、名店が入れ替わる」日本初のラーメン店経営のビジネスモデルを作り、関西・関東を中心に店舗展開。

2024年12月には、近畿大学起業支援プログラムの「KINCUBAメンター」に就任し、起業家育成にも貢献。2025年7月には三重県名張市の公民連携コーディネーターに就任。

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【会社概要／株式会社IOBI】

所在地：〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島3丁目18-9 新大阪日大ビル9階

代表者：代表取締役 石井 智大

設立：2019年4月

URL：https://iobi.co.jp/

事業内容： 地方創生メディア「Made In Local」の運営およびフランチャイズ展開 /2ヶ月に1度名店の味が入れ替わる「ラーメンステーション」の企画運営

※取材を希望されるメディア様は、お手数おかけしますが以下を明記の上、ご連絡をお願いいたします。

◇貴媒体名（番組名）

◇社名および参加者名と参加者数

◇連絡先（TEL／E-mail）

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連絡先：【TEL】06-7166-9941 【Mail】info@iobi.co.jp