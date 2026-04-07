COLE HAAN × MEN’S BIGI│限定スニーカーを含むコラボコレクションを発売

株式会社ビギ

株式会社ビギ（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：中野 仁）が展開するMEN'S BIGI（メンズビギ）は、COLE HAAN (コール ハーン ）との限定コレクションを発表いたします。

本コラボレーションでは、MEN’S BIGIが培ってきた都会的なテーラリングと、COLE HAAN が持つ革新的なフットウェアテクノロジーを融合。都市生活に寄り添う、洗練されたカプセルコレクションを展開します。また、本コレクションの世界観を表現する特設サイト(https://store.mens-bigi.co.jp/contents/colehaan_26ss)を公開。ビジュアルやスタイリング提案を通して、両ブランドの哲学が交差するコレクションをご覧いただけます。

■コレクションについて

本コレクションでは、ジャケットやパンツなどのウェアに加え、COLE HAAN のテクノロジーを搭載したシューズをラインナップ。クラシックな品格と快適な機能性を兼ね備えた、現代の都市生活に寄り添うスタイルを提案します。

GRANDPRO Luxe Slip-On Sneakers

COLE HAANの人気シリーズ「GRANDPRO」をベースにした特別モデル。国内ではMEN’S BIGIのみで展開される限定カラーです。スタイリッシュなスリップオン仕様を採用し、スムーズな着脱と軽快な履き心地を実現。上質なヌバックアッパーとローカットのシルエットが、カジュアルからきれいめスタイルまで幅広く調和します。COLE HAAN独自のクッショニングシステム「FLOWERFOAM(TM)」を搭載し、軽量で優れたクッション性を実現。長時間の歩行でも快適な履き心地を提供し、街歩きや旅行などさまざまなシーンで活躍します。

GRANDPRO Angelace LLT Sneaker

【COLE HAAN/コールハーン】MEN'S BIGI限定 GRANDPRO Luxe Slip-On Sneakers \28,600（税込）(https://store.mens-bigi.co.jp/item/mensbigi/1_1_M0162ESH104/17)

クリーンでミニマルなデザインに、COLE HAAN 独自の快適性を融合したライフスタイルスニーカー。

こちらも国内ではMEN’S BIGI限定販売となる特別モデルです。上質なスムースレザーアッパーにレーザーカットのパンチングを施し、軽快さと通気性をプラス。カジュアルからスマートカジュアルまで、幅広いスタイリングに対応します。ミッドソールにはCOLE HAAN 独自の「FLOWERFOAM(TM)」クッショニングを搭載。軽量で反発性に優れ、長時間の歩行でも快適な履き心地をサポートします。

サマーサイロフィルウールピンチェックジャケット / パンツ

【COLE HAAN/コールハーン】MEN'S BIGI限定 GRANDPRO Angelace LLT スニーカー\26,400（税込）(https://store.mens-bigi.co.jp/item/mensbigi/1_1_M0161ESH102/)

端正なサマーウール素材とシャープなシルエットが都会的な印象を与えるテーラードジャケット。

素材には軽量で通気性に優れた梳毛ウール素材「Air siro」を採用しました。裏地を省いた軽快な仕立てにより、春夏のビジネスシーンでも快適な着心地を実現。ラペルのロゴピンバッジやフェイクチーフなど、シックな中に遊び心を添えたディテールも特徴です。

パンツは脚のラインを美しく見せるスリムシルエットとセンタープレスにより、スマートで洗練された印象に仕上げました。軽やかな履き心地と通気性を備え、春夏シーズンでも快適に着用可能。ジャケットとのセットアップスタイルにも対応する一本です。

綿麻オックス半袖シャツ

【COLE HAAN/コール ハーン】別注 サマーサイロフィルウールピンチェックジャケット \59,400（税込）(https://store.mens-bigi.co.jp/item/mensbigi/1_1_M0162FJ111/)/ 別注 サマーサイロフィルウールピンチェックパンツ \30,800（税込）(https://store.mens-bigi.co.jp/item/mensbigi/1_1_M0162FP111/)

吸水速乾・UVカット・遮熱・ストレッチなど、夏に嬉しい機能を備えたハイブリッド素材を使用した半袖シャツ。コットンやリネンをブレンドすることで、軽やかな着心地と上品な表情を両立しました。

ボタンダウン仕様の襟元や比翼デザインなど、細部までこだわったディテールが特徴。ビジネスから休日まで幅広いシーンで活躍します。

ロゴ刺繍ニット半袖Tシャツ

【COLE HAAN/コール ハーン】別注 綿麻オックス半袖シャツ \24,200（税込）(https://store.mens-bigi.co.jp/item/mensbigi/1_1_M0162UTS112/)

16ゲージのハイゲージニットで仕立てた、上品な表情のニットTシャツ。持続冷感機能を備えた糸を使用し、暑い季節でも快適な着心地を実現しました。ジャケットのインナーとしても美しく収まるシルエット設計に加え、後ろ衿を高めに編み立てることでジャケットの衿ぐりを汗や皮脂汚れから守る機能も備えています。

■特設サイト

【COLE HAAN/コール ハーン】別注 ロゴ刺繍ニット半袖Tシャツ＜持続冷感＞\18,700（税込）(https://store.mens-bigi.co.jp/item/mensbigi/1_1_M0162UTS111/)

コラボレーションの世界観やコレクションを紹介する特設サイトを公開。

スタイリングビジュアルやアイテム詳細をご覧いただけます。

https://store.mens-bigi.co.jp/contents/colehaan_26ss

■販売概要

発売日：4月10日(金)

販売店舗：全国のMEN’S BIGI店舗 / 公式オンラインストア

【COLE HAAN (コール ハーン )】

コール ハーンは、100以上の国と地域で展開するグローバルなアメリカン・ライフスタイルブランドで、アクティブに生きるプロフェッショナルな方々に向けて、革新的なフットウェアとライフスタイルアクセサリーを提供しています。洗練されたデザイン、優れた快適さ、そして耐久性を兼ね備えた製品で多くの人々に愛されています。

【MEN’S BIGI（メンズビギ）】

2026年より新しくなったブランドロゴ

1973年、菊池武夫が立ち上げた「ビギ・メンズ」から始まり、1975年に株式会社メンズ・ビギとして独立。日本のメンズファッションが本格的に動き出した時代にその先頭を走ってきました。

2025年4月には、ブランドの原点である株式会社ビギと合併。そして、2026年春夏よりブランドロゴを一新。50周年を経て、これまでの軌跡を引き継ぎながら、新しいステージへと歩みを進めます。

Instagram(https://www.instagram.com/mensbigi_official/)

Online Store(https://store.mens-bigi.co.jp/mensbigi)