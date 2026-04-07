生成AIコンサル・AI SaaS企業向け「AIソリューションのBPaaS化支援プログラム」をロコアシが提供開始--運用リソース不足による失注を、BPaaS化でなくす

株式会社ロコタビ

小さく始める幅広AI BPOサービス「ロコアシ」を運営する株式会社ロコタビ（本社：東京都千代田区平河町2-5-3、代表取締役：高田大輔）は、2026年4月7日より、生成AIコンサルティング企業およびAI SaaS企業のソリューションに運用リソースを組み込める「BPaaS化支援パートナープログラム」（URL: https://locoassi.com/bpaas-partner(https://locoassi.com/bpaas-partner) ）の提供を開始いたします。

▼ パートナープログラム詳細ページ

サービス紹介サイト

https://locoassi.com/bpaas-partner(https://locoassi.com/bpaas-partner)

■ 背景

「運用まで提案したい 。でも、できない。」

AIコンサルティング企業やAI SaaS企業が顧客から受ける要望の中に、「ツールの導入だけでなく、現場への定着化や日常的な運用まで一緒にやってほしい」というものが多くあります。

しかし、少数精鋭で展開する企業にとって、顧客ごとのデータ整備・運用実務・品質チェックといったBPO業務を自社で担おうとすれば、人件費や採用コストが重くのしかかり、提案価格が跳ね上がります。結果として「運用フェーズまで込みの提案」を断念し、失注するケースが多く発生しています。

「戦略設計やツール提供はできる。でも、泥臭い実務まで抱えるリソースはない。」--この構造的な課題を解決するために、本パートナープログラムを提供開始いたします。

■ プログラム概要

「AIソリューション ＋ ロコアシAI BPO ＝ BPaaS化」

本プログラムは、御社のAIソリューション（ツール・コンサルティング・戦略設計）に、ロコアシのAI BPO（データ整備・運用実務・品質チェック）を組み合わせることで、顧客への提供形態を「BPaaS（Business Process as a Service）」へと進化させる支援を行います。ロコアシのリソースを御社サービスの裏側に組み込むことで、自社の固定コストを抑えながら「運用まで込みのプラン」を標準メニューとして提案できるようになります。

パートナープログラム 3つの特徴

1. ラストワンマイルの実務を代行

データクレンジング、タグ付け、ラベリング、RAGナレッジベースの整備など、AIソリューションの価値を最大化するために不可欠な「泥臭い実務」をロコアシが丸ごと担います。自社採用・育成コストをかけずに、運用フェーズまで含めた提案が可能になります。

2. 稼働時間を複数顧客に分割提供

ロコアシはプランごとに月間稼働時間が決まっていますが、パートナー企業はご契約いただいた稼働時間を、自社の裁量で複数の顧客（例：A社に10時間、B社に15時間、C社に5時間）に分割して提供できます。1社分の契約コストで複数顧客に展開できるため、収益効率が高まります。

3. ホワイトラベル運用に対応

ロコアシの存在を出さずに、御社サービスの一部として提供するホワイトラベル型の運用も可能です。顧客体験を損なわずに、御社ブランドで運用支援を提供できます。

■ 活用イメージ

■ 今後の展望

CASE 01：AI SaaS企業の場合- 課題： 「ツール導入後の運用支援も込みで契約したい」という顧客ニーズに応えたいが、自社でBPOリソースを確保すると提案価格が跳ね上がり、失注が続いていた。- ロコアシの支援： ロコアシの稼働時間を複数顧客に分割提供することで、1社あたりのコストを抑えながら「運用込みプラン」を標準メニュー化。- 成果： 運用支援を含む上位プランの提案が可能になり、受注単価が向上。CASE 02：生成AIコンサル企業の場合- 課題： 戦略設計・PoC支援は受注できるが、「現場への定着化・継続運用まで一気通貫でお願いしたい」という要望に応えられず、競合に案件を取られていた。- ロコアシの支援： コンサル後の「現場定着化」フェーズをロコアシが担当。プロンプト検証・出力品質チェックを継続的に代行。- 成果： 「戦略から運用まで一気通貫」として提案力が向上し、競合との差別化に成功。

ロコアシは本プログラムを通じて、AIソリューションを提供する企業が「運用フェーズの提案を諦める」という構造的な課題を解消し、日本企業における実用的なAI活用の定着化を裏側から支援してまいります。

■ 「ロコアシ」について

「ロコアシ」は、小さく始める幅広AI BPOサービスです。生成AIと人によるオペレーションを最適に組み合わせ、事務・CS・制作などの継続業務を一気通貫で支援します。

サービス詳細：https://locoassi.com/(https://locoassi.com/)

■株式会社ロコタビ 会社概要

会社名：株式会社ロコタビ

本社所在地：東京都千代田区平河町 2-5-3

代表取締役：高田 大輔

URL：https://locotabi.co.jp/

事業内容：タウンコンシュルジュサービス「ロコタビ」の運営、AI BPO「ロコアシ」の運営、購入代行ショッピング・マーケットプレイス「ロコカウ」の運営。

■本サービス・プレスリリースに関するお問い合わせ

担当：ロコアシ事業部長 浅井 聖一

Email：sales@locoassi.com

お問い合わせフォーム：https://locoassi.com/rag-maintenance(https://locoassi.com/rag-maintenance)