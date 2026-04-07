株式会社TARGET JAMM

株式会社ターゲットヘルスケア（本社：神戸市、代表取締役：小澤 智雄、以下「ターゲットヘルスケア」）と株式会社日本薬志（本社：神戸市、代表取締役：土井 尚人、以下「日本薬志」）は、この度、資本提携契約を締結いたしましたのでお知らせします。

神戸市を共通の事業拠点とする両社が連携することで、メモリーB細胞由来抗体作製技術を基盤とした「獲得免疫解析事業」「動物薬への応用」の事業化を加速し、日本発の革新的なヘルスケア・創薬ソリューションの実現を目指してまいります。

■ 資本提携の背景と目的

ターゲットヘルスケアは、2020年8月の設立以来、動物病院向けメディア事業・動物病院支援事業（獣医療のDX・キャット経済圏関連事業）・病院および動物病院のM&Aファンド組成・運営・投資事業、ならびに病院向けコンサルティング事業・メディカル関連サービス及びプロダクト開発事業を展開してきました。医療機関の経営基盤強化を支援する幅広いネットワークと事業開発力を有しています。

一方、日本薬志は、ヒトメモリーB細胞由来抗体作製技術をもとに、2025年3月27日に設立しました。メモリーB細胞由来ヒト抗体の構造をAIで解析し、創薬の基礎データとして製薬企業等に提供する事業と、保有抗体から新たな創薬標的探索事業を展開しています。

今回の資本提携により、ターゲットヘルスケアの医療機関ネットワーク・事業開発力と、日本薬志のメモリーB細胞由来抗体作製技術・データ解析基盤を組み合わせ、新事業展開します。

■ 新規参入事業１.：獲得免疫解析事業

両社の資本提携により取り組む中核事業は、ヒトが過去に獲得した抗体情報を可視化・報告する「獲得免疫解析事業」です。日本薬志が保有する独自技術により、少量の採血から個人の免疫記憶（過去に遭遇した抗原に対する抗体作製能力）を網羅的に解析・データ化します。

本事業の主な展開領域は以下の通りです。

■ 新規参入事業２.：動物薬分野への進出

- 富裕層・ウェルネス市場向け：大手百貨店やプライベートバンクを通じた個人向け免疫記憶レポートサービス- 医療機関・研究機関向け：疾患関連抗原・抗体の探索データ提供、創薬標的候補情報提供- 海外出張者/赴任者/旅行者に対する感染症リスク情報提供

日本薬志においてヒト医薬用に研究開発が進む「人獣共通感染症抗体データ」を活用し、動物薬/ワクチン開発に進出します。

■ 資本提携前後の会社概要の変化

ターゲットヘルスケアの株式を日本薬志が7.8％を取得し、(株)ターゲットヘルスケアの親会社の株式会社Getti Medicoが(株)日本薬志の3.5％の株式を保有します。

本資本提携の実施に伴う両社の資本金および発行済株式数の変化は以下の通りです。

【株式会社ターゲットヘルスケア】[表1: https://prtimes.jp/data/corp/154698/table/17_1_244e217be25c1df41248228ebf006614.jpg?v=202604070751 ]

※ターゲットヘルスケアの資本金・発行済株式数に変更はありません。(株)Getti Medicoが保有する普通株式8,000株を(株)日本薬志へ譲渡することにより、株主構成のみが変化します。

■ 各社の概要（資本提携後の概要）

■ 本件に関するお問い合わせ先

【株式会社日本薬志】[表2: https://prtimes.jp/data/corp/154698/table/17_2_f2adb9ffeb01b07a214b975bba9ad941.jpg?v=202604070751 ]株式会社ターゲットヘルスケア[表3: https://prtimes.jp/data/corp/154698/table/17_3_3c7952ae782e321fd71f3c0368cf23f8.jpg?v=202604070751 ]株式会社日本薬志（Human Memory B Cell Data Analysis, Inc.）[表4: https://prtimes.jp/data/corp/154698/table/17_4_89c1026385886703130b289d38dc0927.jpg?v=202604070751 ]

株式会社ターゲットヘルスケア 広報担当 今城和志

〒658-0046 神戸市東灘区御影3-2-11

TEL：090-1582-0666 E-mail：imajo@target-inc.jp

株式会社日本薬志 広報担当 加藤めぐみ

〒650-0034 神戸市中央区京町80番地 クリエイト神戸3階

TEL：080-8290-3829 E-mail：ir@hmbda.co.jp

以 上