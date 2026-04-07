【残り3日】資金調達・提携を一気に引き寄せるピッチ登壇者を緊急募集

一般社団法人日本スタートアップ支援協会

日本スタートアップ支援協会は、スタートアップと投資家・大企業のリアルな接点を創出するイベント「THE JSSA TOKYO Meetup Vol.63」において、登壇者およびブース出展企業、一般参加者の募集を実施しております。



応募締切まで残り3日となりましたので、改めてご案内いたします。

本イベントは、単なる交流の場ではなく、資金調達・業務提携・人材採用などの具体的な成果創出を目的とした実践型イベントです。

特に今回は、投資家および大企業の参加比率が高く、意思決定の早い環境の中で、スタートアップにとって重要な機会が多数生まれることが期待されます。

■ エレベーターピッチ登壇者募集（1分間プレゼン）

1分という短時間で、自社の価値を伝え、資金・人脉・提携機会を獲得する人気プログラムです。

シード期からグロース期まで、幅広いスタートアップにご参加いただけます。

▼エントリーフォーム

https://forms.gle/iLPYzCYv9zMXX9VXA

■ Startup Grand Prix 2026 Spring 登壇者募集

16名以上の審査員による評価（プラカード投票および100点満点採点）により、最優秀企業を決定するピッチコンテストです。

優勝企業には大きな認知向上および投資・提携機会が期待されます。

▼登壇応募フォーム

https://forms.gle/rZMWmd33QEZjLzcG9

■ ブース出展企業募集

本イベントでは、約80ブース・100小間の出展を予定しており、来場者の約60％が投資家および大企業関係者となる見込みです。

そのため、単なるプロモーションにとどまらず、商談創出・協業検討・資本業務提携へとつながる可能性の高い場となっています。

▼出展エントリーフォーム

https://forms.gle/MmkGm36zfLvBmKnf6

■ 一般参加者募集

当日は、スタートアップ経営者・投資家・事業会社が一堂に会し、資金・情報・人脈のすべてを得られる機会となります。

席数には限りがあるため、早めのお申し込みを推奨しております。

▼参加申込ページ

https://peatix.com/event/4898636/view

■ 開催概要

イベント名：THE JSSA TOKYO Meetup Vol.63

主催：日本スタートアップ支援協会

内容：ピッチイベント、ブース展示、ネットワーキング等

■ 本イベントの特徴 投資家・大企業比率約60％の高密度ネットワーク 短時間で意思決定者と接点を持てる設計 ピッチ・展示・交流を一体化した成果創出型イベント シード～レイターまで幅広いスタートアップが参加

■ 主催団体について

日本スタートアップ支援協会は、スタートアップの成長支援を目的に、資金調達支援、事業提携支援、イベント運営などを行う団体です。

スタートアップと投資家・大企業の架け橋となり、日本のスタートアップエコシステムの発展に貢献しています。

■ 締切について

各プログラムともに、応募締切まで残り3日となっております。

定員に達し次第締切となるため、早めのご応募をおすすめいたします。



◆当イベントは、報道関係者からのご取材を歓迎いたします◆

【報道関係者の方からのお問い合わせ】

一般社団法人日本スタートアップ支援協会 広報担当：岡・福地

E-mail：tok@yumeplanning.jp