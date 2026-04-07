「口コミ通信簿」をMapBoostが無料公開 ── Googleレビューを100点満点で採点し改善アクションを提示

株式会社Mycat

株式会社Mycat（本社：東京都目黒区）は、AI Google口コミ返信自動化ツール「MapBoost」（https://mapboost.space）において、口コミ通信簿（口コミスコアカード）（https://mapboost.space/tools/review-scorecard）を新たに無料公開しました。

Google口コミが来店決定を左右する時代に、自店舗の「口コミ力」を把握できていない店舗が多い

BrightLocalの消費者調査によると、消費者の87%がローカルビジネスを選ぶ際にGoogle口コミを読んでいるとされています（出典：BrightLocal「Local Consumer Review Survey」）。口コミの評価点だけでなく、件数・返信率・直近の投稿頻度など複数の指標が来店判断に影響しますが、これらを総合的に評価する手段は限られていました。

多くの店舗オーナーは平均評価だけを見て一喜一憂しがちですが、実際には「返信率が低い」「口コミの増加ペースが鈍化している」といった見えにくい課題が集客に影響しているケースも少なくありません。

「口コミ通信簿」の3つの特徴- 100点満点の総合スコアで自店舗を採点: Google口コミの評価点・件数・返信率・成長率の4指標を業種平均と比較し、100点満点のスコアで総合評価します- 業種別ベンチマークとの比較: 飲食・美容・医療など業種ごとの平均データと比較するため、自店舗が業界内でどの位置にいるかが一目でわかります- 改善TOP3アクションを自動提示: スコアが低い項目を分析し、最も効果の高い改善アクションを優先度順に3つ提案しますご利用方法- 口コミ通信簿ページ（https://mapboost.space/tools/review-scorecard）にアクセス- 店舗名・業種・Googleレビューの評価点・件数・返信状況を入力- 100点満点の総合スコアと改善TOP3アクションが即座に表示される今後の展開

今後は競合店舗との比較機能や、スコア推移の記録機能の追加を予定しています。

会社概要- 会社名: 株式会社Mycat- 所在地: 東京都目黒区三田2丁目7番22号- 事業内容: AIを活用した生活・ビジネス支援サービスの企画・開発・運営- コーポレートサイト: https://mycat.business