移動式スペシャルティコーヒースタンド「ＮＯＤＥ」、2026年4月13日にグランドオープン。

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合同会社ReNex

ＮＯＤＥについて

ＮＯＤＥは、大阪を拠点とする移動式スペシャルティコーヒースタンドです。



漆黒のキッチンカーに、世界最高峰の抽出機器と、TYPICA GUIDE 2025で関西唯一の2-Star Roasterに認定された焙煎士(*1)が設計したオリジナルブレンドを搭載しています。注文から提供まで、すべてを高速・高品質で完結させることをコンセプトとしています。


(*1 Encore! Coffee Roastery 杉山氏による焙煎・レシピ監修。詳細はTYPICA GUIDE 2025(https://guide.typica.jp/2025/)をご参照ください。 )




ＮＯＤＥ全景

グランドオープン概要

日時　2026年4月13日（月）11:00～15:00



場所　大阪城公園 クールジャパンパーク大阪


※単日営業となります。グランドオープン後の定常出店は本町・淀屋橋・東梅田のオフィスエリアを予定しています。（別途告知）



メニュー　ブラックコーヒー（ＮＯＤＥブレンド） \650（12OZカップ。約280ml）


※お支払は各種クレジットカード、QRコード決済に対応。（現金不可）




大阪城公園・クールジャパンパーク

ＮＯＤＥブレンドについて

NODEブレンドは、Uganda Naginzole（アナエロビック）とEthiopia Denkalam（ウォッシュド）を50:50でブレンドしたオリジナルレシピです。トロピカルフルーツのような甘みと、華やかな余韻が特徴で、苦みのないクリーンな味わいに仕上げています。



「ブラックコーヒーは苦くて飲めない」という方にも、ぜひ一度お試しいただきたい一杯です。



ＮＯＤＥブレンド

使用機材について

POURSTEADY--5連ノズルによる同時並行抽出が可能な自動ドリップマシン。バリスタによる揺らぎを排除し、常に一定品質の抽出を行います。



MAZZER ZM--デジタル制御で1ミクロン単位の粒度調整が可能な業務用グラインダー。一杯ごとに再現性の高い抽出を実現します。



セルフオーダーシステム--現金を介さないお支払いにより、会計の待ち時間を短縮します。各種クレジットカード（タッチ決済・差し込み）、各種ＱＲコード決済に対応。（現金不可）




POURSTEADY


MAZZER ZM


セルフオーダーシステム

オンラインショップ同時オープン

グランドオープンと同日、NODEブレンドのコーヒー豆をオンラインショップにて販売開始します。



Uganda Naginzole × Ethiopia Denkalamの50:50ブレンド。店頭と同じ豆を、自宅でもお楽しみいただけます。



オンラインショップ：https://node-coffee.com/(https://node-coffee.com/)




ＮＯＤＥブレンド（豆）


グランドオープン情報（再掲）

2026年4月13日（月）11:00～15:00


大阪城公園 クールジャパンパーク


メニュー：ブラックコーヒー \650



皆さまのご来店をお待ちしております。


各種申込フォーム

取材申し込み

取材・撮影のお申し込みは、下記までお気軽にご連絡ください。


https://forms.gle/2hRXER7eWUEGjY536


出店依頼申込

イベント主催者・施設オーナー・ビル管理会社の皆さまからの出店依頼を受け付けております。


大阪市内を中心に、ビジネスエリア・商業施設・イベント会場など、様々なロケーションへの出店が可能です。出店条件等につきましては、お気軽にお問い合わせください。


https://forms.gle/MEGeSoL9iqoYJV4y5



NODEをつくるまでの記録

グランドオープンまでの全過程は、noteシリーズ「NODEをつくる人」に記録しています。


https://note.com/node_coffee






SNS・公式アカウント

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