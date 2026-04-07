移動式スペシャルティコーヒースタンド「ＮＯＤＥ」、2026年4月13日にグランドオープン。

ＮＯＤＥについて

合同会社ReNex

ＮＯＤＥは、大阪を拠点とする移動式スペシャルティコーヒースタンドです。

漆黒のキッチンカーに、世界最高峰の抽出機器と、TYPICA GUIDE 2025で関西唯一の2-Star Roasterに認定された焙煎士(*1)が設計したオリジナルブレンドを搭載しています。注文から提供まで、すべてを高速・高品質で完結させることをコンセプトとしています。

(*1 Encore! Coffee Roastery 杉山氏による焙煎・レシピ監修。詳細はTYPICA GUIDE 2025(https://guide.typica.jp/2025/)をご参照ください。 )

グランドオープン概要

ＮＯＤＥ全景

日時 2026年4月13日（月）11:00～15:00

場所 大阪城公園 クールジャパンパーク大阪

※単日営業となります。グランドオープン後の定常出店は本町・淀屋橋・東梅田のオフィスエリアを予定しています。（別途告知）

メニュー ブラックコーヒー（ＮＯＤＥブレンド） \650（12OZカップ。約280ml）

※お支払は各種クレジットカード、QRコード決済に対応。（現金不可）

ＮＯＤＥブレンドについて

大阪城公園・クールジャパンパーク

NODEブレンドは、Uganda Naginzole（アナエロビック）とEthiopia Denkalam（ウォッシュド）を50:50でブレンドしたオリジナルレシピです。トロピカルフルーツのような甘みと、華やかな余韻が特徴で、苦みのないクリーンな味わいに仕上げています。

「ブラックコーヒーは苦くて飲めない」という方にも、ぜひ一度お試しいただきたい一杯です。

使用機材について

ＮＯＤＥブレンド

POURSTEADY--5連ノズルによる同時並行抽出が可能な自動ドリップマシン。バリスタによる揺らぎを排除し、常に一定品質の抽出を行います。

MAZZER ZM--デジタル制御で1ミクロン単位の粒度調整が可能な業務用グラインダー。一杯ごとに再現性の高い抽出を実現します。

セルフオーダーシステム--現金を介さないお支払いにより、会計の待ち時間を短縮します。各種クレジットカード（タッチ決済・差し込み）、各種ＱＲコード決済に対応。（現金不可）

オンラインショップ同時オープン

POURSTEADYMAZZER ZMセルフオーダーシステム

グランドオープンと同日、NODEブレンドのコーヒー豆をオンラインショップにて販売開始します。

Uganda Naginzole × Ethiopia Denkalamの50:50ブレンド。店頭と同じ豆を、自宅でもお楽しみいただけます。

オンラインショップ：https://node-coffee.com/(https://node-coffee.com/)

ＮＯＤＥブレンド（豆）

グランドオープン情報（再掲）

2026年4月13日（月）11:00～15:00

大阪城公園 クールジャパンパーク

メニュー：ブラックコーヒー \650

皆さまのご来店をお待ちしております。

各種申込フォーム

取材申し込み

取材・撮影のお申し込みは、下記までお気軽にご連絡ください。

https://forms.gle/2hRXER7eWUEGjY536

出店依頼申込

イベント主催者・施設オーナー・ビル管理会社の皆さまからの出店依頼を受け付けております。

大阪市内を中心に、ビジネスエリア・商業施設・イベント会場など、様々なロケーションへの出店が可能です。出店条件等につきましては、お気軽にお問い合わせください。

https://forms.gle/MEGeSoL9iqoYJV4y5

NODEをつくるまでの記録

グランドオープンまでの全過程は、noteシリーズ「NODEをつくる人」に記録しています。

https://note.com/node_coffee

SNS・公式アカウント

X（Twitter）：https://x.com/NODE_coffee(https://x.com/NODE_coffee)

Instagram：https://www.instagram.com/node.coffee.jp/(https://www.instagram.com/node.coffee.jp/)

note：https://note.com/node_coffee(https://note.com/node_coffee)