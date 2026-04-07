移動式スペシャルティコーヒースタンド「ＮＯＤＥ」、2026年4月13日にグランドオープン。
ＮＯＤＥについて
ＮＯＤＥは、大阪を拠点とする移動式スペシャルティコーヒースタンドです。
漆黒のキッチンカーに、世界最高峰の抽出機器と、TYPICA GUIDE 2025で関西唯一の2-Star Roasterに認定された焙煎士(*1)が設計したオリジナルブレンドを搭載しています。注文から提供まで、すべてを高速・高品質で完結させることをコンセプトとしています。
(*1 Encore! Coffee Roastery 杉山氏による焙煎・レシピ監修。詳細はTYPICA GUIDE 2025(https://guide.typica.jp/2025/)をご参照ください。 )
ＮＯＤＥ全景
グランドオープン概要
日時 2026年4月13日（月）11:00～15:00
場所 大阪城公園 クールジャパンパーク大阪
※単日営業となります。グランドオープン後の定常出店は本町・淀屋橋・東梅田のオフィスエリアを予定しています。（別途告知）
メニュー ブラックコーヒー（ＮＯＤＥブレンド） \650（12OZカップ。約280ml）
※お支払は各種クレジットカード、QRコード決済に対応。（現金不可）
大阪城公園・クールジャパンパーク
ＮＯＤＥブレンドについて
NODEブレンドは、Uganda Naginzole（アナエロビック）とEthiopia Denkalam（ウォッシュド）を50:50でブレンドしたオリジナルレシピです。トロピカルフルーツのような甘みと、華やかな余韻が特徴で、苦みのないクリーンな味わいに仕上げています。
「ブラックコーヒーは苦くて飲めない」という方にも、ぜひ一度お試しいただきたい一杯です。
ＮＯＤＥブレンド
使用機材について
POURSTEADY--5連ノズルによる同時並行抽出が可能な自動ドリップマシン。バリスタによる揺らぎを排除し、常に一定品質の抽出を行います。
MAZZER ZM--デジタル制御で1ミクロン単位の粒度調整が可能な業務用グラインダー。一杯ごとに再現性の高い抽出を実現します。
セルフオーダーシステム--現金を介さないお支払いにより、会計の待ち時間を短縮します。各種クレジットカード（タッチ決済・差し込み）、各種ＱＲコード決済に対応。（現金不可）
POURSTEADY
MAZZER ZM
セルフオーダーシステム
オンラインショップ同時オープン
グランドオープンと同日、NODEブレンドのコーヒー豆をオンラインショップにて販売開始します。
Uganda Naginzole × Ethiopia Denkalamの50:50ブレンド。店頭と同じ豆を、自宅でもお楽しみいただけます。
オンラインショップ：https://node-coffee.com/(https://node-coffee.com/)
ＮＯＤＥブレンド（豆）
グランドオープン情報（再掲）
2026年4月13日（月）11:00～15:00
大阪城公園 クールジャパンパーク
メニュー：ブラックコーヒー \650
皆さまのご来店をお待ちしております。
各種申込フォーム取材申し込み
取材・撮影のお申し込みは、下記までお気軽にご連絡ください。
https://forms.gle/2hRXER7eWUEGjY536
出店依頼申込
イベント主催者・施設オーナー・ビル管理会社の皆さまからの出店依頼を受け付けております。
大阪市内を中心に、ビジネスエリア・商業施設・イベント会場など、様々なロケーションへの出店が可能です。出店条件等につきましては、お気軽にお問い合わせください。
https://forms.gle/MEGeSoL9iqoYJV4y5
NODEをつくるまでの記録
グランドオープンまでの全過程は、noteシリーズ「NODEをつくる人」に記録しています。
https://note.com/node_coffee
SNS・公式アカウント
X（Twitter）：https://x.com/NODE_coffee(https://x.com/NODE_coffee)
Instagram：https://www.instagram.com/node.coffee.jp/(https://www.instagram.com/node.coffee.jp/)
note：https://note.com/node_coffee(https://note.com/node_coffee)