コロッケ・春巻・メンチカツの3種まとめ買いがお得！組み合わせ自由で一度に2個買うと50円引き、3個買うと100円引きになるセールを開催！

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、北海道産じゃがいもの牛肉コロッケ・五目春巻・春キャベツメンチカツを、組み合わせ自由で一度に2個買うと50円引き、一度に3個買うと100円引きになるセールを全国のセブンイレブンにて実施します。4月15日（水）から4月21日（火）の7日間限定開催です。

期間中は、その日の気分に合わせて自由にお好きな揚げ物を選べる、まとめ買いがお得な7日間です。また、旬の「春キャベツ」を贅沢に使用した新商品「春キャベツメンチカツ」も対象です。この機会に、セブン‐イレブンこだわりの揚げ物をぜひお試しください。

サイトURL：https://www.sej.co.jp/cmp/hs2604/

7日間限定のお得なセールを開催!

期間中、北海道産じゃがいもの牛肉コロッケ・五目春巻・春キャベツメンチカツ（組合せ自由）を一度に2個買うごとに50円引き、3個買うごとに100円引きになるお得なキャンペーンを開催します。

実施期間：4月15日（水）～4月21日（火）の7日間限定

対象商品：

■春キャベツメンチカツ

価格：175円（税込189円）

発売日：4月14日（火）～順次

販売エリア：全国

※数量限定

今の時期にしか出回らない、「春キャベツ」を使用しました。春キャベツ特有の甘みや、心地よい食感をお楽しみいただけます。牛肉と豚肉を肉の旨味と食感を最も活かす黄金比率で配合しました。ひと口食べた瞬間に広がる肉汁がジューシーな味わいで、春キャベツの甘みを引き立たせます。

■北海道産じゃがいもの牛肉コロッケ

価格：100円（税込108円）

発売中

販売エリア：全国

衣のサクサクした食感と北海道産じゃがいものホクホク感と味わいをお楽しみいただけるコロッケです。

■五目春巻

価格：112円（税込120.96円）

発売中

販売エリア：全国

パリッとした皮と具材の食感を活かした本格的な五目春巻です。本場中華の味わいをぜひご堪能ください。

■注意事項

※北海道産じゃがいもの牛肉コロッケ・五目春巻・春キャベツメンチカツ（組合せ自由）を「一度に2個買うごとに50円引き」、「一度に3個買うごとに100円引き」となります。 一度に4個以上の購入の場合、「一度に3個買うごとに100円引き」が優先され、購入数によっては両方が成立します。

［値引き例］4個購入：100円引き、5個購入：150円引き、6個購入・7個購入：200円引き、8個購入：250円引き、9個購入・10個購入：300円引き

※一部店舗では、アメリカンドッグ・からあげ串（組合せ自由）を「一度に2個買うごとに50円引き」、「一度に3個買うごとに100円引き」となります。対象商品は売場をご確認ください。

※セブン‐イレブン標準価格（税抜）からの値引きとなります。ただし、販売中の新商品は発売日からセール前日までのセブン‐イレブンでの販売価格（税抜）からの値引きとなります。セール中に発売する新商品は、セール終了後販売予定価格（税抜）からの値引きとなります。

※「エコだ値」値引きの対象商品は、「エコだ値」値引き後の価格（税抜）からの値引きとなります。

※クーポンとの併用はできません。

※キャンペーン内容は変更になる場合がございます。

※店内調理のため、直ぐにご提供できない場合があります。

※在庫切れ、取り扱いのない場合はご容赦ください。

※商品名は異なる場合がございます。

※店舗で実施しているセール、キャンペーンは7NOWアプリ／WEBサイトでは対象外となります。

※7NOWアプリ／WEBサイトで実施しているセール、キャンペーンは店頭では対象外となります。

※写真はイメージです。

※店舗によって価格が異なる場合がございます。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

※商品に関する販売地域区分はこちら：https://www.sej.co.jp/products/area/

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。