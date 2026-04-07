【THULE BAG】アウトドアデイジャパン福岡2026 出展のお知らせ

ゼット株式会社

ゼット株式会社(本社/大阪市天王寺区、代表取締役社長/渡辺裕之)が取り扱うスウェーデンのブランド『THULE』(スーリー)は、2026年4月18日(土)から19日(日)に舞鶴公園三の丸広場で開催される「アウトドアデイジャパン福岡2026」に出展します。

リリースページはこちら :https://zett-bag.jp/thule/news/2026/04/07/20770/

「アウトドアデイジャパン福岡2026」開催概要

- 開催日時：2026年4月18日(土)、19日(日) 9:30～16:30- 開催会場：舞鶴公園 三の丸広場（福岡市中央区城内）※入場料無料・ペットOK・雨天決行- 公式サイト：https://outdoorday.jp/fukuoka/

THULEのバッグブースでは、アウトドアシーンで活躍間違いなしのダッフルバッグ【Thule Chasm Duffel】や本格的トレイル仕様ながら、街でも旅先でも調和するデザインのバックパック【Thule AllTrail シリーズ】、自転車通勤にオススメの【Thule Paramount シリーズ】など、街と自然の境界をシームレスに越える北欧デザインのバッグの他、旧モデルやサンプル品を販売します。

また、@zett_thuleのインスタグラム(https://www.instagram.com/zett_thule/)をフォローしていただいた方にはステッカー、さらにSNSやホームページ用にTHULEバッグを背負った写真を撮らせていただいた方にはオリジナルノベルティをプレゼント！（※無くなり次第終了）

Thule Chasm DuffelThule Chasm Backpack（スーリー キャズム）Thule Paramount Backpack 24L（スーリー パラマウント）Thule Chasm Backpack 26L（スーリー キャズム）Thule AllTrail X 25L（スーリー オールトレイル エックス）Thule AllTrail Daypack 25L（スーリー オールトレイル）

“アウトドアデイジャパン” は、キャンプやアウトドアに関連した様々なコンテンツを、見て・触れて、その魅力を存分に体感できる国内最

大級の “体験型・体感型” アウトドアイベントです。

［Website］ https://outdoorday.jp/fukuoka/

［Instagram］ @outdoorday_japan(https://www.instagram.com/outdoorday_japan/)

お近くの方は是非遊びに来てくださいね！

皆さまにお会いできるのを楽しみにしています！

詳しくは、THULE BAG公式サイトよりご確認ください。

https://zett-bag.jp/thule/news/2026/04/07/20770/

【THULE】（スーリー）

1942年に設立されたTHULEは「Bring your life」をモットーに、アクティブな人々が、安全、簡単、スタイリッシュに大切な物を運ぶ為のプレミアムな製品を幅広く展開しています。

THULEはベースキャリア、ルーフボックス、サイクルキャリア、ウォータースポーツ、ウィンタースポーツキャリア、パソコン、カメラバッグ、アウトドアバックパックから、スポーツ用ベビーカー、自転車チャイルドシート、サイクルトレーラー等お子様関連の製品までをデザイン、製造し、その製品は世界140か国以上で販売されています。THULEはThule Group最大のブランドです。

・THULE BAG 公式サイト

https://zett-bag.jp/thule/

・@zett_thule公式インスタグラム

https://www.instagram.com/zett_thule/

・@zett.thule公式フェイスブック

https://www.facebook.com/zett.thule/

・消費者・読者からのお問い合わせ先

ゼット株式会社 お客様相談センター

フリーダイヤル：0120‐276‐010

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