Hakuhodo DY ONEと博報堂テクノロジーズ、広告主との連携プラットフォーム「iPalette（アイパレット）」にAIエージェント機能を搭載

株式会社Hakuhodo DY ONE

株式会社Hakuhodo DY ONE（本社：東京都港区、代表取締役社長：北爪宏彰、以下 Hakuhodo DY ONE）と株式会社博報堂テクノロジーズ（本社：東京都港区、代表取締役社長 COO：田中雄三、以下 博報堂テクノロジーズ）は、当社が運用する広告主と広告配信にまつわるコミュニケーションを一元的に管理・連携できるプラットフォーム「iPalette（アイパレット）※1」に対し、AIエージェント機能を搭載しましたのでお知らせいたします。

■背景

近年、広告業界ではメディアの多様化やAI技術の進化に伴い、配信施策のPDCAサイクルが加速しています。複数の媒体や指標を統合して分析する機会が増える一方、レポートの確認や考察は担当者の経験やスキルに依存し、次のアクションが明確になりにくいという属人化も課題となっています。また、配信期間やデータ単位ごとの比較・整理には多くの時間を要し、限られたリソースでは改善策の検討に十分に取り組めない事例も見受けられます。こうした背景から、現場では業務の高速化による迅速な意思決定が求められるものの、データ分析や活用の面で障壁を感じるというケースも少なくありません。そのため、デジタル広告市場では生成AIによる要約・分析支援への期待が高まり、分析業務の効率化を実現するツールへのニーズが拡大しています。

そこでこのたび両社では、これらの課題を解決するため、広告主との連携プラットフォーム「iPalette」にAIエージェント機能を新たに搭載しました。本機能により、「iPalette」上で広告レポートの数値を自動で集計・分析し、即座に結果を得ることができます。これまで多くの時間と労力を費やしていたデータ集計や分析業務が大幅に効率化され、瞬時に一次考察へと導く環境を実現します。さらに、チャット機能を活用することで分析結果の深掘りや追加指示も容易になり、担当者の経験に左右されることなく、安定した分析・考察を可能にします。これにより、迅速かつ精度の高い改善施策の立案を支援し、企業のマーケティング活動全体の品質向上に貢献します。

「iPalette（アイパレット）」AIエージェント機能の詳細

AIエージェント機能について

広告の配信実績を自動で分析し、分析結果を自動出力する機能です。これにより、データ集計・分析に要する時間の大幅短縮が見込めます。分析結果出力後、チャットにて追加指示をおこない、深掘りすることも可能です。担当者の経験に左右されることなく、安定した分析・考察を実現します。

特長

● 独自のレポート分析AIエージェントにより、配信実績の自律的な分析とアクションの提示を可能にする

● チャットベースで柔軟な分析指示をおこない、深掘りができる

● 広告主個別設定により、固有事情を加味した分析も実現可能

【今後の展望】

今後は、AIレポートエージェント機能を広告主にも順次提供することで、広告主自身による迅速な現状把握と意思決定を支援し、次なる打ち手の議論と実行により注力可能なプラットフォームを構築してまいります。さらに、レポート業務にとどまらず、コミュニケーション全般をサポートするAIエージェントの開発・拡充を推進し、AIドリブンな広告主との連携強化を目指します。

今後もHakuhodo DY ONEと博報堂テクノロジーズでは、博報堂ＤＹグループの横断的なAI専門家集団 HCAI Professionalsの活動の一環として、広告・AI領域における先進的なマーケティングツールの開発を一層推進してまいります。また、Hakuhodo DY ONEでは独自のAIエージェント型マーケティング支援サービス『ONE-AIGENT※2』などにも取り組んでおり、迅速かつ高品質な広告制作から配信までを支援していきます。

※1 iPalette（アイパレット）：Hakuhodo DY ONEと博報堂テクノロジーズが開発・運用を手掛ける、クライアント企業とともに広告配信にまつわるコミュニケーションを一元的に管理し、連携できるプラットフォーム。広告運用ダッシュボード機能、広告詳細レポート機能のほか、LLM を活用した広告配信実績のAI分析機能等を搭載。クライアント企業との協創を加速するべく、今後も随時アップデートを予定。

※2 『ONE-AIGENT』：複数の専門特化AIエージェントが連携し、市場分析からクリエイティブ制作、さらには効果測定まで、マーケティング活動全体を包括的にサポートする、Hakuhodo DY ONEのAIエージェント型マーケティング支援サービス。

参照：https://www.hakuhodody-one.co.jp/news/news-release_202508012532/

https://www.hakuhodody-one.co.jp/service/one-aigent/

＜会社概要＞

■株式会社Hakuhodo DY ONE https://www.hakuhodody-one.co.jp

Hakuhodo DY ONEは、インターネット広告黎明期より培ったデジタル広告の知見とノウハウを活かし、統合的なデジタルマーケティングサービスを提供しています。マーケティング戦略立案力、クリエイティビティ、高度な運用力と技術開発力、媒体社・プラットフォーマーとの強固な関係性を強みとし、国内外のクライアント企業に対して、デジタル起点でのマーケティング戦略やテクノロジー活用を包括的に支援します。

博報堂ＤＹグループの「デジタルコア」として、グループ内のナレッジやリソースを集約し、高い専門性と提案力を併せ持つ企業として業界随一のデジタルマーケティング会社となることを目指します。

クライアント企業にとって唯一の「ONE」の存在となるため常に挑戦・前進し、事業成長を支援するビジネスパートナーとして伴走することで、クライアント企業の持続的な成長と、企業価値向上に貢献してまいります。

本社所在地： 〒107-6316 東京都港区赤坂5丁目3-1 赤坂Bizタワー

代表者 ： 代表取締役社長 北爪宏彰

株主 ： 博報堂ＤＹグループ100％

社員数 ： 約3,172名（2025年4月1日時点）

創立 ： 2024年4月1日

事業内容 ： デジタルマーケティング全般にまつわる企画・コンサルティング・代行事業・投資事業

■株式会社博報堂テクノロジーズ https://www.hakuhodo-technologies.co.jp/

フルファネルマーケティング・生活者インターフェース市場・メディア・クリエイティブ領域をはじめとした各種テクノロジー戦略の立案・開発を行うテクノロジー戦略会社。博報堂ＤＹグループの開発体制を集結し、体制強化・進化を目的として2022年4月に設立。

本社所在地 ： 〒107-6316 東京都港区赤坂5丁目3-1 赤坂Bizタワー

代表者 ： 代表取締役社長 COO 田中雄三

株主 ： 博報堂ＤＹグループ100％

社員数 ： 461名（2025年4月1日時点）

創立 ： 2022年4月1日

事業内容 ： 博報堂ＤＹグループ／得意先の課題解決に向けての各種テクノロジー戦略の立案・実施及び各種テクノロジー戦略のプロダクト・ソリューション・サービス開発

【本件についてのお問い合わせ】

株式会社Hakuhodo DY ONE

広報担当 E-mail：info-pr@hakuhodody-one.co.jp

株式会社博報堂テクノロジーズ

広報部 E-mail：hr-koho@hakuhodo-technologies.co.jp