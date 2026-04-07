「あなたにぴったりの猫診断」をねこ結びが無料公開 ── 5つの質問で相性の良い猫種TOP3がわかる

株式会社Mycat

株式会社Mycat（本社：東京都目黒区）は、AI猫ブリーダーマッチングサービス「ねこ結び」（https://nekomusubi.xyz）において、あなたにぴったりの猫診断（https://nekomusubi.xyz/tools/destiny-cat）を新たに無料公開しました。

猫の飼育頭数は過去最多水準、一方で「飼ってみたら思っていたのと違った」というミスマッチも

一般社団法人ペットフード協会「令和5年 全国犬猫飼育実態調査」によると、猫の飼育頭数は約906万頭に達し、犬の飼育頭数を上回っています（出典：一般社団法人ペットフード協会「令和5年 全国犬猫飼育実態調査」）。猫ブームが続く一方で、飼い始めてから「活発すぎて手に負えない」「長毛種のお手入れが想像以上に大変」など、猫種と自分のライフスタイルのミスマッチに悩む飼い主も少なくありません。

猫種ごとに性格・運動量・被毛の手入れ頻度は大きく異なりますが、初めて猫を飼う方にとって50以上ある猫種から自分に合った猫を選ぶのは容易ではありません。

「あなたにぴったりの猫診断」の3つの特徴- たった5問で最適な猫種がわかる: 住まいの広さ・在宅時間・性格の好み・毛の長さの好み・同居状況の5つの質問に答えるだけで、相性の良い猫種TOP3をランキング形式で表示します- 猫種ごとの詳細プロフィール付き: 診断結果にはTOP3それぞれの性格傾向・飼育のポイント・気をつけたい病気などの情報も一緒に表示されます- ブリーダー検索への直接リンク: 気になった猫種が見つかったら、ねこ結びのブリーダー検索ページからそのまま探すことができますご利用方法- 猫診断ページ（https://nekomusubi.xyz/tools/destiny-cat）にアクセス- 住まい・在宅時間・性格の好み・毛の長さ・同居状況の5つの質問に回答- 相性の良い猫種TOP3と詳細プロフィールが表示される今後の展開

今後はアレルギー配慮や多頭飼い向けの相性診断機能の追加を予定しています。

会社概要- 会社名: 株式会社Mycat- 所在地: 東京都目黒区三田2丁目7番22号- 事業内容: AIを活用した生活・ビジネス支援サービスの企画・開発・運営- コーポレートサイト: https://mycat.business