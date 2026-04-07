「証拠の有効度チェッカー」を慰謝料AIが無料公開 ── 手持ちの証拠をA～Dランクで即判定

株式会社Mycat

株式会社Mycat（本社：東京都目黒区）は、AI慰謝料シミュレーター「慰謝料AI」（https://isharyo.xyz）において、証拠の有効度チェッカー（https://isharyo.xyz/tools/evidence-checker）を新たに無料公開しました。

慰謝料請求では「証拠があるかどうか」が結果を大きく左右する

最高裁判所「司法統計年報」によると、離婚調停事件の申立動機のうち慰謝料に関わる事由（不貞行為・暴力・精神的虐待など）は全体の約3割を占めています（出典：最高裁判所「司法統計年報（家事編）」）。慰謝料の請求において、証拠の有無と質は認容額に直結しますが、どの証拠がどの程度有効なのか一般の方には判断が難しいのが実情です。

「LINEのスクリーンショットは証拠になるのか」「録音データはどう扱われるのか」「診断書だけで十分か」といった疑問を抱えたまま、弁護士への相談をためらうケースも多く見られます。

「証拠の有効度チェッカー」の3つの特徴- 不貞・DV・モラハラの類型別にA～Dランクで判定: 慰謝料請求の代表的な3類型ごとに、手持ちの証拠の有効度をA（非常に有効）～D（証拠力が弱い）の4段階で評価します- 不足している証拠カテゴリを提案: 現在の手持ち証拠だけでは弱い場合、追加で確保すべき証拠のカテゴリと取得方法のヒントを提示します- 登録不要・完全無料で利用可能: 個人情報の入力は一切不要。匿名のまま証拠の有効度をセルフチェックできますご利用方法- 証拠の有効度チェッカー（https://isharyo.xyz/tools/evidence-checker）にアクセス- 慰謝料請求の類型（不貞・DV・モラハラ）を選択し、手持ちの証拠を選択- 各証拠のA～Dランク判定と不足証拠の提案が表示される今後の展開

今後は財産分与・養育費の場面での証拠チェック機能の追加を予定しています。

会社概要- 会社名: 株式会社Mycat- 所在地: 東京都目黒区三田2丁目7番22号- 事業内容: AIを活用した生活・ビジネス支援サービスの企画・開発・運営- コーポレートサイト: https://mycat.business