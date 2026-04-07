「固定資産税 払いすぎチェッカー」を資産税ナビが無料公開 ── 都道府県平均と比較して過払い判定

株式会社Mycat

株式会社Mycat（本社：東京都目黒区）は、AI固定資産税シミュレーター「資産税ナビ」（https://shisanzei.xyz）において、固定資産税 払いすぎチェッカー（https://shisanzei.xyz/tools/overpay-checker）を新たに無料公開しました。

固定資産税の「課税誤り」は他人事ではない

総務省「固定資産税及び都市計画税に係る税額修正の状況調査」によると、固定資産税の課税誤りによる税額修正は毎年全国の自治体で相当数報告されています（出典：総務省「固定資産税及び都市計画税に係る税額修正の状況調査」）。住宅用地特例の適用漏れ、建物の経年減価が正しく反映されていないケースなど、課税ミスの原因は多岐にわたります。

固定資産税は市区町村が税額を計算して通知する「賦課課税方式」のため、納税者自身が計算を検証する機会は限られています。「通知書が届いたらそのまま払う」という方が大半ですが、過払いに気づかないまま何年も余分な税金を納め続けている可能性があります。

「固定資産税 払いすぎチェッカー」の3つの特徴- 都道府県別の平均データと比較: 入力された固定資産税額を都道府県ごとの平均課税データと照合し、過払いの可能性を判定します- 住宅用地特例・経年減価の適用チェック: 土地面積・建物構造・築年数から、主要な軽減措置が正しく適用されているかを自動チェックします- 登録不要・完全無料: 氏名や住所の入力は不要。納税通知書の数値を入力するだけで結果がわかりますご利用方法- 払いすぎチェッカー（https://shisanzei.xyz/tools/overpay-checker）にアクセス- 都道府県・固定資産税額・土地面積・建物構造・築年数を入力- 都道府県平均との比較結果と過払い判定が即座に表示される今後の展開

今後は都市計画税の過払いチェック機能や、不動産取得税との横断比較機能の追加を予定しています。

会社概要- 会社名: 株式会社Mycat- 所在地: 東京都目黒区三田2丁目7番22号- 事業内容: AIを活用した生活・ビジネス支援サービスの企画・開発・運営- コーポレートサイト: https://mycat.business