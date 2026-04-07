MADRAS CHECK CO.,LTD.

グローバルコラボレーションプラットフォーム「morningmate（モーニングメイト）」は、4月8日から10日まで東京ビッグサイト（東京ビックサイト）で開催される日本最大級のIT展示会「Japan IT Week Spring 2026」に公式出展します。

今回の出展は、morningmateが日本市場に本格的に進出する第一歩となるものであり、日本企業のデジタルトランスフォーメーション（DX）を支援するための専門セミナーや体験型プログラムを現地で展開する予定です。

morningmateは、チャット・プロジェクト管理・スケジュールを一体化したグローバルコラボレーションプラットフォームです。主な機能として、ダッシュボード、ビジネスチャット、タスク管理、ガントチャート、カレンダー、無制限のファイルストレージ、通知の一元管理などを備えています。

さらに、Facebookスタイルの直感的なタイムラインコミュニケーション、Telegramレベルのセキュアなメッセージング、自動翻訳機能、LINEのような絵文字チャットなど、日本のユーザーにも親しみやすいコミュニケーション体験を提供します。加えて、ウォーターマークやアクセス制御などの企業向けセキュリティ機能、AIによる自動日報作成やAI検索機能も搭載しています。

分散しがちな業務フローを一つのプラットフォーム上で可視化し、リアルタイムでチームの進捗を共有できるよう設計されている点が特徴です。現在はアメリカ・サンフランシスコやイギリス・ロンドンなどのグローバル拠点を中心にサービスを展開しており、今回のJapan IT Week Spring 2026への出展を契機に、日本市場への本格展開を加速させます。







【会場セミナー】『実現する「見えない業務」の可視化』- AI時代の業務効率化

morningmateは展示期間中、ブースにて「AI時代の業務効率化：morningmateで実現する『見えない業務』の可視化」をテーマに、専門セミナーを1日4回（11:00、13:00、14:00、15:00）開催します。

本セミナーでは、日本企業の現場で慢性的に発生している業務の分断や、可視化されていない非効率の解消に焦点を当てます。morningmate独自のデータドリブンなコラボレーションモデルを通じて、現場で即活用できる実践的な業務効率化ソリューションを提案します。

また、会場にてQRコードからお申し込みいただいた参加者には、講演資料の全文を別途提供いたします。

【ブースイベント】「コーヒー3つを揃えろ！」- キャラクターグッズ100％プレゼントのラッキースロット

ブースでは、来場者の注目を集めるユニークなイベント「morningmateラッキースロット」を実施します。画面上のコーヒーアイコンを3つ同時に揃えると当選となり、当選者には忙しい業務の合間にひと息つけるプレミアムコーヒーギフトをプレゼントします。

また、本展示のために特別制作された限定キャラクターグッズ（オリジナル付箋など）は、イベント参加者全員に100％提供される予定です。



「複雑なプロジェクト管理はmorningmateに任せて、あなたは一杯のコーヒーでひと息を」というブランドメッセージをユーモアたっぷりに表現した本イベントは、来場者がmorningmateならではの楽しいコラボレーション文化を体感できる内容となっています。

【将来ビジョン】「morningmate AI」を初公開…ブース内でデモンストレーション実施

今回の展示のハイライトは、2026年リリース予定の次世代インテリジェントソリューション「morningmate AI」の現地デモンストレーションです。

GPT、Claude、Geminiなどの主要なグローバルAIモデルを、企業のセキュリティ環境内で安全に連携する「マルチLLMアーキテクチャ」の実際の動作が、本展示で初めて公開されます。生成AI導入時に企業が最も懸念するデータ漏洩リスクを根本から防ぐセキュリティ技術を体験できるほか、セキュリティと安定性を重視する日本企業が安心してAIトランスフォーメーション（AX）を推進できる次世代の業務環境を、いち早く体感することが可能です。

また、AWS日本リージョンを基盤とした安定したインフラ上で実現されているため、データ主権やコンプライアンスを重視する日本企業のニーズにも応える、高い技術的信頼性を確認できます。

morningmate関係者は、「日本市場で初めてご紹介する機会として、グローバルビジネス拠点で培われた先進的なコラボレーションノウハウを、現地のお客様に直接ご体験いただけるよう、充実したプログラムを準備しました」と述べ、「AWS日本リージョンの安定したインフラのもとで実現される業務効率と、インテリジェントなコラボレーションの未来を、ぜひ東京ビッグサイトの会場でご体感ください」とコメントしています。

マドラスチェック株式会社

https://morningmate.com/jp/index