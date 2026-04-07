【山中湖サウナ】深さ150cmの“潜れる天然水風呂”「ヴィヒタ山中湖」が快挙！オープン３ヶ月で口コミ100件・星★5.0満点を達成【ロケ歓迎】

株式会社 湖山庭まるごと貸切！深さ150cmの潜れる水風呂は圧巻！

株式会社 湖山（山梨県南都留郡山中湖村山中169）は、山梨県・山中湖エリアの貸切サウナ付き宿泊施設「ヴィヒタ山中湖（VIHTA Yamanakako）」を2026年1月7日に開業。

開業からわずか３ヶ月でGoogleマップのクチコミ数が100件を突破。さらに、平均評価5.0（満点）という地域最速の驚異的な顧客満足度を記録しました。

当施設は、山中湖サウナ／貸切サウナ／宿泊サウナとして注目されており、富士山の地下天然水を使用したエリア最大級*の水深150cmのドカン水風呂をはじめ、サウナ・外気浴・あつ湯まで一体設計された“泊まれるサウナ体験”を提供しています。

また、クラウドファンディングのMakuakeでは、目標の500パーセントを上回る支援を受け達成いたしました。

クライドファンディングMakuake 500%達成！

https://www.makuake.com/project/vihta-150cm/

この圧倒的な支持と実績を受け、本日より、水深150cmの水風呂をはじめとする特徴的な設備を活かした「法人向けチームビルディング」および「メディア・テレビ番組等のロケ撮影」の受け入れを本格的に開始いたします。法人貸切は5月末まで15％オフ、メディア撮影は内容に応じて柔軟にご相談を承ります。

画になる、まるごと貸切のサウナゾーン！ととのいテント本場フィンランドのHARVIAバレルサウナ

■ 100人超が「満点」をつけた理由。ガチ勢を唸らせる3つの圧倒的スペック

1. 【映像映え確実】水深150cm！富士山伏流水の「潜れる水風呂」で楽しい体験を

ドカン水風呂は、フィンランドの湖に飛び込む気持ちを再現

最大の目玉は、富士山の麓から汲み上げる天然地下水を贅沢に使用した、国内トップクラスの水深150cmを誇る「飲める天然水風呂」



実は山中湖はフィンランドと等しい環境・気候。

森と湖に囲まれ、まさに”日本のフィンランド”

150cmの深さのこだわりは、本場フィンランドの湖に沈むイメージで作られました。

誰もが童心に戻る体験！

全身がスッポリと収まるダイナミックな潜水シーンは、TV番組やYouTube、SNSにおいて「最高に楽しい映像」を約束します。

飲用可能なほど清冽な水質と、圧倒的な冷却体験が「星5.0」評価の最大の理由です。

2. 【最大15名貸切】チームビルディング・メディア撮影に最適な大型プライベート空間

富士山の地下天然水（伏流水）新緑のアーチ貸切時カップルで利用可能

【チームビルディング】

1棟丸ごと貸切ることで、最大15名までの同時利用が可能。昨今、社員のメンタルヘルスや心理的安全性を高める『オフサイトミーティング』の需要が急増しています。当施設では、サウナを通じて、従来の会議室では生まれない深い対話とチームビルディングの場を提供します。

【TV・グループ撮影歓迎】

制作現場のニーズに応える完全貸切、地上波、CM、MV等の撮影を全面的にバックアップ。タレントのプライバシー確保、機材搬入もスムーズです。トイレも４箇所完備されております。

3. 【山中湖のロケーション】富士山に一番近い湖のポテンシャル

30年前のモダンな建物をリノベーション画になるガラス張りのラウンジでは飲み放題も提供和室３室洋室ラウンジ

富士山を望む山中湖エリアでのロケーション撮影についても、撮影ポイントのご提案や各種調整など、柔軟にサポートいたします。

■【口コミ１００】「教えたくないけど…みんなに知ってほしい！」ゲストの声

白鳥の湖

２種の天然水風呂、快適なととのいを促す動線、サ飯に飲み放題など…

サウナーを虜にする「こだわりぬいた設計」に、ゲストから感激の声続々！

サウナあとの地元ブランドポークをつかったサ飯も好評！

👩サウナ→150センチの水風呂→ハンモック→そして大浴場の流れが最高

👦リピは確定。ここに行くためだけに山中湖まで行く価値ある。

👩空間全体のデザイン性が高い。

👦スタッフさんのホスピタリティも素晴らしく再訪必至！

👩夕食のブランド豚のしゃぶしゃぶも美味しかったです。

■サ飯・飲み放題も！

GoogleMapやサウナイキタイ、各種OTAサイトには、熱量の高い口コミが続々

飲み放題に、山中湖のブランドポークをつかった豚丼やしゃぶしゃぶもご提供

富士ヶ嶺ポークしゃぶしゃぶ富士ヶ嶺ポーク豚丼飲み放題も！

【キャンペーン内容】

【ゴールデンウィークに向けたメディア取材＆ゴールデンウィークの予約受付中】

- 法人・団体での貸切利用が通常料金より15%OFF期間（※2026年5月末日まで対象）- 企業研修、オフサイトミーティング、チームビルディング利用- メディア特典： 番組制作・雑誌撮影等のロケ受け入れ、素材提供（相談制）法人貸切・メディアロケへの注力背景昨今、社員のエンゲージメント向上を目的とした「サウナ研修」が注目されています。当施設は「まるごと庭貸切」ができるため、機密性の高い会議や、画角にこだわったテレビ番組・YouTubeロケに最適です。

メディア関係者様へ：ロケハン（下見）のご相談や、撮影用機材の搬入、宿泊を伴う長期撮影なども柔軟に対応可能です。お気軽にお問い合わせください。

公式HP :https://www.vihta-inn.jp/Instagram :https://www.instagram.com/vihta_yamanakako/サウナイキタイ :https://sauna-ikitai.com/saunas/108532

*当社調べ

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