中国エリアにも初出店！SNSで話題のアメリカンクッキーブランド「PUG（パグ）」が【広島PARCO】、【三井アウトレットパーク木更津】でポップアップストアを開催！

株式会社PUG

新生活が始まる人も多い４月。PUGの新しいお店も、この春より各地で続々オープンします！

中国エリアでは初出店となる「広島PARCO」では、2026年4月10日（金）～7月31日（金）まで、「三井アウトレットパーク木更津」では、2026年4月17日（金）～2027年5月中旬までの約１年間、PUGの焼き立てクッキーが楽しめる期間限定ポップアップストアをオープンいたします。

SNSを中心に話題沸騰中の「PUG（パグ）」。看板商品の「ボストンクッキー」は、全国で累計33万枚以上のベストセラーに。１枚でもじゅうぶん満足感があるのにすぐにでも食べたくなるような、ほどよい甘さのバランスと飽きのこない味を目指しています。

あえて成形せずに焼き上げた表情の異なる手のひらサイズのクッキーには、チョコとナッツがぎっしり。外側は軽い歯ごたえで、中はもっちり。一度食べたらやみつきに。大きなクッキーを頬張るしあわせと、焼きたての味わいは格別です。

一度食べたら虜になる、極上のクッキー体験。この機会にぜひお試しください。





■商品情報（一部）



ボストンクッキー（プレーン） 420円

ボストンクッキー（チョコ） 480円

ボストンクッキー（抹茶） 480円



ボストンクッキーボックス（5枚セット） 2,400円

ボストンクッキーボックス（10枚セット） 4,800円



※以下はイートインのみ



ボストンクッキークランチ 680円（ボストンクッキー1枚＆バニラアイス）

ブルーベリークッキークランチ 820円

キャラメルクッキークランチ 820円

ピーナッツバタークッキークランチ 820円

エスプレッソクッキークランチ 930円



ブルーベリーサンデー 1,240円

クッキーパーティ 1,440円



※すべて税込



■開催概要

＜PUG 広島PARCO POP-UP＞

期間：2026年4月10日(金)～7月31日(金)

場所：広島PARCO 本館1階

住所：広島市中区本通10-1

時間：10:00～20:30

＜PUG 三井アウトレットパーク木更津 POP-UP＞

期間：2026年4月17日(金)～2027年5月中旬

場所：三井アウトレットパーク木更津 3棟 1F

住所：千葉県木更津市金田東3-1-1

時間：10：00～20：00 ※開門時間9：30







■PUG（パグ）について



Chunky, Melty, Guilty.

PUG’s Boston Cookie

一度食べたら虜になる、極上のクッキー体験



大きなクッキーを頬張るしあわせと、焼きたての味わいは格別です。

アメリカ・マサチューセッツ州が発祥といわれる、昔ながらのアメリカンクッキー。その食べごたえと味わいを大切にしながら、濃厚でリッチなチョコレートと香ばしいローストナッツ、日本人の味覚に合うような食材を隠し味に使用したPUGのクッキーは、クラシックなアメリカンクッキーを自由なスタイルと新しい楽しみ方で進化させています。

PUG公式Web：https://p-u-g.jp/

PUG公式Instagram：https://www.instagram.com/pug_cookie_and_coffee/



＜会社概要＞

社名：株式会社PUG

設立：2025年4月

代表：代表取締役 永砂 智史

所在地：東京都中央区兜町6-7 兜町第7平和ビル 1F

資本金：12,997,500円

事業内容：飲食業態の企画・開発・運営