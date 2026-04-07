「AVIREX」とアメリカ・シカゴ発のワークウェアブランド「UNIVERSAL OVERALL」とのコラボレーションアイテムを発売！

株式会社TSIホールディングス

「AVIREX（アヴィレックス）」（株式会社TSI 東京都港区赤坂 代表取締役社長 CEO 下地 毅）とアメリカ・シカゴ発のワークウェアブランド「UNIVERSAL OVERALL（ユニバーサルオーバーオール）」とのコラボレーションアイテムの第4弾が、4月11日(土)より全国の「AVIREX」直営店舗および「AVIREX」公式オンラインストアにて発売します。

今回は、広大な海域を展開するアメリカ海軍（U.S. NAVY）において、兵士たちの士気を維持するうえで重要だった、故郷からの手紙を届ける「郵便業務」に着目。

互いのブランドのDNAとなりうる文脈から生まれたプロダクトとなっています。

NAVY POSTYAL HALF ZIP SHIRT \22,000

NAVY POSTAL MESH CAP \6,380

NAVY POSTAL BAG \14,300

NAVY POSTAL FLANNEL SHIRT \19,800

NAVY POSTAL DENIM PANTS \24,200

【発売日】 2026年4月11日(土)～

【取扱店舗】全国の「AVIREX」直営店舗および「AVIREX」公式オンラインストア

【UNIVERSALOVERALL（ユニバーサルオーバーオール）】

1924年に創業したアメリカ、シカゴのワークウェアブランドであるユニバーサルオーバーオール。ハードでリーズナブルなアイテムを、ほぼ1世紀近くに渡り拘って追求し続け、現在でも数少ないリアルワークウエアとして、多くのワーカーたちに支持されている。中でも、定番のコットン100%のワークパンツやカバーオール、ショップコートは、古き良きアメリカのワークウェアを愛好する日本のファンたちからも愛されているロングセラーアイテムである。また、彼らはタフなワークウェアを追求していく中で、より着用や洗濯に対して耐久性を持つ綿ポリエステル混紡のチノ素材をいち早く取りいれ、当時のワーカーたちから多くの支持を得ていたT/Cチノパンツは、現在ではワークファッション要素の必須でもある定番素材として多くの方に支持されている。

https://universaloverall.jp/

【AVIREX（アヴィレックス）】

1975年に米空軍正式指定業者として誕生したフライトジャケットをアイデンティティとしたミリタリーブランド。国を守るため、愛する人たちを守るため、果敢に大空に挑んだアヴィエーターたちを称える「空の王様」をブランド名にしているとおり、パイロットたちの命を守るフライトジャケットの開発に心血を注いできた。映画「トップガン」の衣装監修により、日本のファッション界にミリタリーをいう分野を生み出した草分け的存在である。長きに渡る歴史とミルスペックに基づく技術が物語る、そのウエアは世界各国で支持されている。

【AVIREXオフィシャルサイト】 https://avirex-usa.com

【AVIREX Instagram】 https://www.instagram.com/avirex_jp/

【Youtube】https://www.youtube.com/c/AVIREXTV

▼本件に関するお問い合わせ▼ 株式会社TSIホールディングス 財務広報IR課

mag@tsi-holdings.com

https://tsi-holdings.com

▼PRに関するお問い合わせ▼

株式会社TSI 上野商会事業部

AVIREXプレス TEL.03-5785-6438

https://avirex-usa.com