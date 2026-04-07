大阪・豊中市で、北摂界隈の食や買い物が楽しめるマルシェを今年も4/29に開催します！
「地域と人を醸す」ことをテーマに、発酵食や麺を提供する発酵と味噌と麺 みつか坊主（所在地：大阪府豊中市蛍池、代表：齊藤 光典）は、飲食物を店舗で提供するだけでなく、生産者の想いや目的に寄り添いながら店舗運営してきました。昨年、初開催で大好評だった北摂エリアを中心とした、生産者さんや、お店、カルチャーを創造している人が集まる『ぬか床MARKET』を、今年も2026年4月29日(水)昭和の日に開催致します。
『ぬか床MARKET2026 - 北摂界隈クラフト市 -』イベントタイトル
北摂ぬか床マーケット - 北摂界隈クラフト市 - は、北摂にお住まいの方や、新しく転入され
た方に、食や物、カルチャーを創造している人を通じて、北摂の暮らしが、ちょこっとワクワクする新たな発見や、つながりを楽しんでいただきたい。そんな想いで開催するイベントです。来場するお客さまだけでなく、出店いただける皆さまも、ぬか床の菌のように、活発
に発酵し、また新たなつながりが生まれるMARKETを目指していきます。
【ぬか床MARKET 開催内容】 入場無料
開催日 ： 2026年4月29日(水)昭和の日11:00～16:00
2会場 ：みつか坊主 ： 大阪府豊中市蛍池東町1-6-5
：長寿寺 ： 大阪府豊中市蛍池中町2-7-10
特設webサイト（Instagram）：
https://www.instagram.com/hokusetsu.nukadoko.market?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==(https://www.instagram.com/hokusetsu.nukadoko.market?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)
ぬか床MARKET2025昨年のPV：
https://youtube.com/shorts/oBfA8NLLzpA?si=8VEkfporoxV2Ju_R(https://youtube.com/shorts/oBfA8NLLzpA?si=8VEkfporoxV2Ju_R)
主催 ： 発酵と味噌と麺 みつか坊主 斉藤 光典
バックアップ : 宝塚ミルクセンター 大出美智子
ぬか床MARKET
<みつか坊主について>
みつか坊主は、大阪府豊中市蛍池で2007年の秋に創業した関西初の味噌ラーメン専門店です。国民食になりつつあるラーメン「ラーメン屋だからこそできる事がある」と考え、2012年より「地域と人を醸す」ことをテーマに掲げチームで活動してきました。2022年、2店舗あったみつか坊主を蛍池駅前に移転集約し「発酵と味噌と麺 みつか坊主」に改名。町や人、飲食の未来を想像し、いい塩梅で次世代に残すことを目指し日々発酵しています。
＜主催者概要＞
店名：発酵と味噌と麺 みつか坊主
所在地：大阪府豊中市蛍池東町1-6-5 空港センタービル2階
代表者：齊藤 光典
設立日：2007年10月
事業内容：飲食店営業
HP：https://mitsukabose.com/
ぬか床MARKET2026出店者：順不同
2026年4月7日現在
▢マナリ荘 池田市 米粉おからドーナツ、焼き菓子
https://www.higashiyamanali.com/(https://www.higashiyamanali.com/)
▢KUMU ORGANIC MARKET 豊中市 HEMP／モリンガ／青汁シリカ/花粉対策(お茶やよもぎ風呂)/お菓子など
https://www.instagram.com/kumuorganicmarket/(https://www.instagram.com/kumuorganicmarket/)
▢Pomme 吹田市 ヘアバンド、エプロン
https://www.instagram.com/pomme.yokotto/(https://www.instagram.com/pomme.yokotto/)
▢Goozen coffee 池田市 珈琲/珈琲豆
https://www.instagram.com/goozen.coffee?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==(https://www.instagram.com/goozen.coffee?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)
▢FLAT 宝塚市 沖縄そば、スパムおにぎり
https://flat-koujinsan.com/(https://flat-koujinsan.com/)
▢efuca. 芦屋市 絵本
https://www.instagram.com/efuca/(https://www.instagram.com/efuca/)
▢KRAM 宝塚市 チーズケーキ、自家製シロップソーダー
https://www.instagram.com/kramloppis?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==(https://www.instagram.com/kramloppis?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)
▢農を楽しむ八百屋nokisaki+ 豊中市 お野菜
https://www.instagram.com/noki.saki/(https://www.instagram.com/noki.saki/)
▢どじょう 箕面市 おにぎり、おばんざい、ワイン
https://www.instagram.com/dojyo_dashi_du_japonvinnaturel?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==(https://www.instagram.com/dojyo_dashi_du_japonvinnaturel?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)
▢北摂ワイナリー 川西市 妙見エール(ぶどうのクラフトビール)、味噌
https://www.instagram.com/hokusetsuwinery?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==(https://www.instagram.com/hokusetsuwinery?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)
▢上方ビール 西淀川区 クラフトビール
https://www.instagram.com/kamigatabeer?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==(https://www.instagram.com/kamigatabeer?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)
▢goichi 2005i 豊中市 革かばん・革小物・日傘など
https://www.instagram.com/goichi2005/?locale=zh-hans&hl=ar(https://www.instagram.com/goichi2005/?locale=zh-hans&hl=ar)
▢ハム横山 池田市 シャルキュトリー
https://www.instagram.com/porctaku?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==(https://www.instagram.com/porctaku?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)
▢蜂とオリーブ 能勢町 はちみつ、オリーブオイル
https://www.instagram.com/bee.aoil?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==(https://www.instagram.com/bee.aoil?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)
▢Tobira（旧One Toyonaka） 豊中市 椎茸
https://www.instagram.com/one_osaka?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==(https://www.instagram.com/one_osaka?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)
▢緑向ガーデン 池田市 植栽
https://www.instagram.com/ryokukougarden?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==(https://www.instagram.com/ryokukougarden?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)
▢十徳日本酒販売所 吹田市 秋鹿/他日本酒
https://www.instagram.com/juttoku.sake?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==(https://www.instagram.com/juttoku.sake?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)
▢ミズタマ舎 宝塚市 生活雑貨
https://mizutamasya.com/(https://mizutamasya.com/)
▢TEA HOLIC 豊中市 衣と本と飲み物と…
https://shiroyamanaka.com(https://shiroyamanaka.com)
▢BERGKAMP(ベルカンプ) 能勢町 ヴィンテージ雑貨、古着
https://www.instagram.com/___bergkamp___?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==(https://www.instagram.com/___bergkamp___?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)
▢Da Kitchen Hawaiki 豊中市 ハワイアンフード
https://www.instagram.com/da_kitchen_hawaiki?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==(https://www.instagram.com/da_kitchen_hawaiki?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)
▢山口納豆 豊能町 納豆/その他の食材
https://www.instagram.com/green_toyono?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==(https://www.instagram.com/green_toyono?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)
▢cafe gallery phteah(プテア) 池田市 アジアご飯
https://www.instagram.com/phteah?igsh=dW1yMzdtZnB5emg3(https://www.instagram.com/phteah?igsh=dW1yMzdtZnB5emg3)
▢清阪terrace 茨木市 平飼いたまご
https://www.instagram.com/kiyosaka_terrace/(https://www.instagram.com/kiyosaka_terrace/)
▢足立農醸 高槻市 クラフサケ、麹スムージー
https://www.instagram.com/adachi_noujo_sake.official/(https://www.instagram.com/adachi_noujo_sake.official/)
▢パンとお菓子 日々 豊中市 パン/焼き菓子
https://www.instagram.com/hibi_machi?igsh=ZWV3YWlmdWQwYmR1(https://www.instagram.com/hibi_machi?igsh=ZWV3YWlmdWQwYmR1)
▢ベジタブルパーク 能勢町 野菜/ジャム
https://www.instagram.com/vegetablepark?igsh=cmtqNDhpaWp4bmk0(https://www.instagram.com/vegetablepark?igsh=cmtqNDhpaWp4bmk0)
▢STANDARD BOOKSTORE 大阪 本
https://www.instagram.com/standard_bookstore/?hl=ja(https://www.instagram.com/standard_bookstore/?hl=ja)
▢ITAMI COFFEE BREWER 伊丹市 コーヒー
https://www.instagram.com/coffee_seeker_kato?igsh=MTc0Nmk2aHY4anVqMA==(https://www.instagram.com/coffee_seeker_kato?igsh=MTc0Nmk2aHY4anVqMA==)
▢つぼ焼きいもAsako 茨木市 焼きいも
https://www.instagram.com/tubo_yakiimo_asako?igsh=MXB2cGozdngwNTV3Nw==(https://www.instagram.com/tubo_yakiimo_asako?igsh=MXB2cGozdngwNTV3Nw==)
※出店者や出店内容は変更になる可能性もございます。
