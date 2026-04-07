Yohji Yamamoto POUR HOMME 2026 S/S POP-UP STOREを4月8日(水)より伊勢丹新宿店メンズ館、4月15日(水)よりジェイアール京都伊勢丹にて開催

株式会社ヨウジヤマモト

Yohji Yamamoto POUR HOMMEは、2026年春夏コレクションのPOP-UP STOREを、4月8日（水）より伊勢丹新宿店 メンズ館1階 ザ・ステージ、4月15日（水）よりジェイアール京都伊勢丹3階 ザ・ステージ#3にて開催いたします。

本POP-UP STOREでは、Yohji Yamamoto POUR HOMME×HTC（Hollywood Trading Company）との2度目となるコラボレーションコレクションを展開いたします。

米・ハリウッドを代表するヴィンテージ・ディーラーであり、スタッズアーティストでもあるZip Stevenson（ジップ・スティーブンソン）が主宰するHTCとの協業により、デニムジャケットを発表いたします。



本作はインディゴおよびブラックの2色で展開。 Yohji Yamamoto POUR HOMMEの2nd型デニムジャケットをベースに、Zip氏によるデザインアレンジを施したピースです。ハンドメイドによる緻密なスタッズワークが、ラグジュアリーな佇まいの中にパンクのニュアンスを内包した表情を生み出しています。

Yohji Yamamoto POUR HOMME × HTC

2nd Denim Jacket W/Hard Studs & JEWEL \660,000(税込)

Yohji Yamamoto POUR HOMME × HTC

2nd Denim Jacket W/Hard Studs \594,000(税込)

また、タイガーオーキッド柄を抜染で表現したウールギャバジンのジャケットとパンツを展開いたします。黒地に浮かび上がる花柄が、濃淡によって奥行きのある表情を生み出しています。

さらに、三種の異なる素材を重ねたレイヤード構造のジャケットとパンツも展開いたします。

DOUBLE JACKET \316,800(税込)

5BUTTON SIDE ZIP JACKET \311,300(税込)

POCKET SHORT PANTS \167,200(税込)

SLIM SLACKS PANTS \180,400(税込)

SUSPENDERS PANTS \204,600(税込)

TRIPLE STITCH SHORT JACKET \255,200(税込)

STRAIGHT CUTTING BLOUSE \195,800(税込)

LAP SEAM PANTS \180,400(税込)

Yohji Yamamoto POUR HOMME 2026S/S - ISETAN POP-UP STORE

開催期間：2026年4月8日(水)～4月14日(火)

開催場所：伊勢丹新宿店 メンズ館1階 ザ・ステージ

住所：〒160-0022 東京都新宿区新宿３丁目１４－１



開催期間：2026年4月15日(水)～4月21日(火)

開催場所：ジェイアール京都伊勢丹 3階 ザ・ステージ#3

住所：〒600-8555京都府京都市下京区烏丸通塩小路下ル東塩小路町