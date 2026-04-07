ニュウマン高輪に日本酒・焼酎・クラフトサケ・クラフトジンの100蔵が集結。「日本のおさけ」の未来をつくる「混祭2026」開催決定

camo株式会社

おいしい日本酒と文化を世界に広めるcamo株式会社とニュウマン高輪を運営する株式会社ルミネが主催する混祭実行委員会は、「日本のおさけ」文化の新たな可能性を発信するイベント「混祭2026」を開催いたします。



開催期間は、2026年6月10日(水)から6月14日(日)までの5日間。会場はTAKANAWA GATEWAY CITYニュウマン高輪です。

「混祭」は、2025年4月に初開催され、3日間で約1万人が来場しました。

日本酒・焼酎・クラフトサケ・クラフトジンなどの「日本のおさけ」を中心に、食、文化、アートなど多様な要素が“混ざり合う”ことで、新たな魅力と価値を提案するイベントです。

屋外の広場でお酒やフードが楽しめる混祭Parkを中心に、ニュウマン高輪館内でも酒蔵の造り手と食を楽しむメーカーズディナーや、期間限定のペアリングメニュー、大人も子どもも楽しめるワークショップなど、多彩なコンテンツを展開し、「日本のおさけ」を楽しむ新しいシーンを創出します。

混祭Parkとは

総勢100を超える酒蔵と甘酒・スイーツがオープンエアでカジュアルに楽しめる・集結する「日本のおさけ」

北は北海道、南は鹿児島まで、5日間日替わりで総勢100を超える酒蔵が集結します。日本酒・焼酎・クラフトサケ・クラフトジン、「日本のおさけ」が大集結。来場者は造り手と直接交流しながら、日本各地の個性豊かなお酒を楽しむことができます。会場で出会ったお酒はボトルで購入可能。世界に誇る「日本のおさけ」の多様性と歴史、そして未来を感じてください。

昨年度の様子昨年度の様子・大人も子どもも楽しむ

お酒とともに楽しめるおつまみや、食材にこだわったキッチンカーが集結。ペアリングを楽しめるほか、ノンアルコールの甘酒アレンジドリンクやかき氷なども展開し、飲む人も飲まない人も、「日本のおさけ」をラフにカジュアルに楽しめる空間を創出します。混祭オリジナルグッズや酒器も販売予定です。

「混ざり合うことで未来をつくる」お祭り

日本酒や焼酎は、日本が誇る伝統文化である一方、近年は生産者の高齢化や健康志向の高まりを背景に、国内市場の縮小が続いています。

一方で、海外における“SAKE”人気の拡大や、国内でのクラフト志向の高まり、和食市場の成長などを受け、「日本のおさけ」には新たな可能性が広がっています。

こうした背景のもと誕生したのが「混祭」です。

混祭は、「日本のおさけ」を単なる伝統文化として捉えるのではなく、現代のカルチャーとして再編集し、新たな価値として発信することを目的に、2025年にスタート。2026年、装いも新たに第2回目を開催いたします。

日本の祭りが本来持つ「人と地域の繁栄を祈る」という精神を基盤に、日本酒・焼酎・クラフトサケ・クラフトジンといった「日本のおさけ」を軸として、食、農業、自然、地域文化、アートなど多様な要素を掛け合わせることで、新たな文化的価値の創出を目指します。

TAKANAWA GATEWAY CITYから「日本のおさけ」の新しい入口をつくる

昨年度の様子昨年度の様子

今回の舞台となるのは、2026年3月28日（土）に広域品川圏の中核を担う国際交流拠点としてグランドオープンした、「TAKANAWA GATEWAY CITY」。

広域交通結節機能を担う品川駅と、都心ターミナル駅へのアクセスに優れる高輪ゲートウェイ駅、東京の地下鉄ネットワークや羽田空港へのアクセスに優れた泉岳寺駅が連携し、周辺地域・日本各地・世界各国から人々が集まる国際交流拠点「Global Gateway」を形成する、延床面積約84万5000平方メートル の国内最大級のまち。

混祭2026では、この街を舞台に、「日本のおさけ」がより”自由で楽しい”、そんな感覚を入り口に、洗練された文化として発信していきます。

開催概要

イベント名

混祭2026

開催期間

2026年6月10日(水)～6月14日(日)

会場

TAKANAWA GATEWAY CITY・ニュウマン高輪

主催

混祭実行委員会 (camo株式会社 / 株式会社ルミネ)

【camo株式会社】https://camosake.com

2018年創業。コンサルティング事業を基盤に、日本酒業界の発展に取り組む。これまで全国200以上の酒蔵を取材し、発信を行ってきた。日本酒イベント「若手の夜明け」を2022年に事業承継し規模を拡大。「sakejump」ではイベントやECサイトを通じて酒蔵の価値向上を推進する。2024年には能登の酒蔵復興プロジェクトを実施、海外の日本酒イベントも開催。2026年には高輪に開業した実店舗sakejump takanawaを監修し、日本のお酒文化の発信拠点として展開している。

sakejump：https://sakejump.com

sakejump online：https://store.sakejump.com/

Instagram：https://www.instagram.com/sakejump/

sakejump takanawa：https://www.instagram.com/sakejump_takanawa

【株式会社ルミネ】https://www.lumine.ne.jp/

株株式会社ルミネは、JR東日本の首都圏ターミナル駅を中心に商業施設「LUMINE」/「NEWoMan」16館と海外2拠点、ファッションEC「アイルミネ」を展開しています。「LUMINE」は、トレンドに敏感なお客さまに向けて、等身大＋αのライフスタイルを豊かにする提案をおこない、「NEWoMan」は、上質で本物を求めるお客さまに、新しい時代の多様な価値観・生き方の選択肢の提案をおこなっています。2026年9月には、最大規模の施設である「ニュウマン高輪」が本格開業しました。

ニュウマン高輪：https://www.newoman.jp/takanawa/

Instagram：https://www.instagram.com/newoman_takanawa/

【TAKANAWA GATEWAY CITY】https://www.takanawagateway-city.com/

ひと、自然、テクノロジーをつなぎ、世界で最も生命力が溢れる街へ。150年以上前、日本ではじめての鉄道が海の上を走った、イノベーションの地。明治時代には車両基地として、日本の発展を支えました。ここ高輪の地で、JR東日本最大のまちづくりを推進しています。街を100年先の心豊かなくらしのための実験場と位置付け、多様なパートナー、周辺地域の方々との共創によるまちづくりを進めています。