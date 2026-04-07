アクタス青山店にて、抽象画家・吉田花子氏の個展を4月18日(土)より開催。原画と原画の中のディテールから生まれる新たなアートピースを限定販売。

株式会社アクタス

インテリア販売を行う株式会社アクタス（東京都新宿区／代表取締役社長 村田 謙）は、アクタス・青山店（東京都港区北青山）にて2026年4月18日（土）から5月17日（日）までの間、Living with ARTをテーマに制作を続ける抽象画家・吉田花子氏の個展「YOU in the ART」を開催いたします。

本展では原画の展示販売に加え、原画のディテールを切り取り、ミュージアムプリントという技法で拡大再現した新しいエディション作品を販売します。

YOSHIDA HANAKO|F20号サイズ(606×727ｍｍ)

‐Living with Art‐｜吉田花子 抽象画の世界vol.3 個展「YOU in the ART」

開催期間：2026年4月18日（土）～2026年5月17日（日）

開催場所：アクタス・青山店 東京都港区北青山2-12-28 1F

営業時間：11:00 - 19:00/水曜定休

入場：無料

吉田花子 抽象画の世界vol.3 『YOU in the ART』

ミュージアムプリントキャンバス｜1400×400mmアートと鏡面が合体した『YOU in the ART』シリーズ

吉田花子氏の‟日常の暮らしを豊かにする“という作品コンセプトは、アクタスが創業以来大切にしてきた価値観と重なります。

展示販売する作品は、本展のために描き下ろした原画F20号サイズ2点と、その2点の作品を元に、原画の中に眠る美しいディテールを吉田氏自ら選び出し、ディテールを拡大し、ミュージアムプリントで再現するという試みで生まれた、数量限定のアートピースたちです。また、そのアートピースの中でも今回のスペシャルアイテムとして、鏡面にアートを施した『YOU in the ART』シリーズが展示されます。作品を覗き込んだ人自身がアートとなる本シリーズは展示期間限定販売のミュージアムプリントによるエディション作品です。これらのエディション作品は4月10日（金）より、アクタスオンラインショップにて先行受注販売を開始いたします。

さらに、アクタス・青山店ではサムホールサイズ(158×227mm)の書下ろし原画20点も展示・販売いたします。

<エディション作品について>

本展におけるエディション作品は、ミュージアムプリントの技術者集団FLAT LABOによる高精細のスキャニングと、原画の微妙な色彩表現やタッチを克明に再現するプリント技術を用いて作品化されます。それぞれ、本展でのみ手に入れることができるシリアルナンバー入りで販売いたします。

原画の微妙な色彩表現やタッチを克明に再現するミュージアムプリントLiving with Art ACTUS AOYAMA Art Projectについて

アーティストによる本物のアート作品はいわゆる生活必需品とは異なり、そこで過ごす人々の感性を高め、暮らしをより豊かなものへと変える「美しい暮らしのエッセンス」です。

欧米に比べ、日本において本物のアート作品を自宅に飾ることが少ないのは、文化や歴史的な背景が異なることもさることながら、アート作品の購買の場が一般の消費者の生活圏内に少ないことも一因であると考え、アクタスでは、住空間に溶け込むアートを「Living with Art」と題し、アーティストによる作品をお客様にお届けする、アートプロジェクトを2022年よりアクタス・青山店にて不定期開催しております。

アクタス・青山店

＜作家在廊日程＞

吉田花子氏がアクタス・青山店に在廊し、皆さまに作家自ら作品をご案内いたします。

・4月18日（土）

・5月16日（土）

・5月17日（日）

在廊時間については、吉田花子氏／アクタス・青山店の公式Instagramにてお知らせいたします。

吉田花子Instagram https://www.instagram.com/hanako816

アクタス・青山店Instagram https://www.instagram.com/actus.aoyama/

吉田花子｜プロフィール

美術家の父とインテリアデザイナーの母のDNAを受け継ぎ、独学でアートを学んだ吉田花子氏は、学生時代から抽象画の制作、発表をはじめ、その独自の表現方法で早くから存在感を発揮してきました。

力強いマチエールと独自の色彩感覚、モチーフの特定を拒む抽象的なフォルムで構成された作品は、既成概念にとらわれない豊かな表現として、幅広い層から支持を得ています。

銀座のギャラリーQでの個展を中心に、海外のアートフェア「Kiaf Seoul 2023」や、1月には麻布台ヒルズで個展を開催するなどアート界において高い評価を集めています。

近年では、ラグジュアリーブランドとのコラボレーションやハイエンドレジデンスのための作品制作など、活躍の幅をますます広げています。

公式Instagram https://www.instagram.com/hanako816

公式HP https://www.secretgarden-flower.net/

吉田花子｜制作風景

FLAT LABOについて

FLAT LABOは高精細スキャンニングと特殊印刷加工のプロフェッショナル集団です。彼らは、画家や写真家など、アーティストの作品をミュージアムクオリティのプリントで制作しています。原画の繊細な色彩や筆致を忠実に再現するプリント技術は高く評価されています。

https://flatlabo.com/

FLAT LABO ｜制作風景

ACTUS【株式会社アクタス】会社概要

「豊かなくらしとはただ消費を繰り返すことではなく、作り手の顔が見える製品とできる限り長い時間を過ごすこと」創業メンバーが残したこの言葉を現在にも受け継ぎ、1969年の創業以来、欧州のモダンインテリアを日本のマーケットに広めてきました。

アクタスはライフスタイルストアという独自の立ち位置をとり、“丁寧なくらし”というテーマのもと、永く使い続けることのできる良質なデザインのヨーロッパの家具、オリジナル家具、インテリア小物、アパレル、グリーンの提供までライフスタイル全般をサポートします。また、環境負荷を最小限に抑えたサステナブルなサプライチェーンを運営し、独自のサーキュラーエコノミーの推進にも取り組んでいます。

会社名：株式会社アクタス

代表者：代表取締役社長 村田 謙

事業内容：オリジナル家具・雑貨の開発と小売、卸売、レストラン・カフェ、アパレル事業、公共施設、商業業施設等のインテリアデザイン・設計施工など

公式HP URL https://www.actus-interior.com/

公式オンラインショップ https://online.actus-interior.com

Instagram https://www.instagram.com/actus_press