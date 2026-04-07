＜物語＞シリーズ ホログラム缶バッジ２個セット、缶バッジ3個セット、アクリルキーリング、ダイカットステッカーの受注を開始しました！
株式会社アズメーカー
◆Instagram
株式会社アズメーカーは通販サイト「きゃらON！」にて＜物語＞シリーズの新商品を受注開始いたしました。
▼ホログラム缶バッジ２個セット
戦場ヶ原ひたぎ/八九寺真宵/千石撫子/羽川翼/忍野忍/斧乃木余接
■2個入り1セット
■サイズ：約φ56mm
■素材：スチール合金製、PET等
■ホログラム仕様
▼缶バッジ3個セット
■3個入り1セット
■サイズ：約φ56mm
■素材：スチール合金製、PET等
▼アクリルキーリング
戦場ヶ原ひたぎ/八九寺真宵/神原駿河/千石撫子/羽川翼/忍野忍/斧乃木余接
■サイズ：約55mm
■素材：アクリル
■キーリング付
▼ダイカットステッカー
斧乃木余接
■サイズ：約75mm
■素材：塩ビ
■耐水対光仕様
■フルカラー印刷
(C)西尾維新／講談社・アニプレックス・シャフト
※掲載商品の仕様・価格等は予告なく変更する場合や取扱いを中止する場合もございます。ご了承ください。
■「きゃらON！」とは
男性向けから女性向けまで、約5000種類のアニメグッズを取り扱っております。
「今欲しい商品がここにある！！」
■関連リンク
◆購入ページ https://www.charaon.jp/SHOP/130426/243597/list.html
きゃらON！ https://www.charaon.jp/
◆Xアカウント
きゃらON！ https://twitter.com/CharaON_tweet
きゃらON！女子部 https://x.com/CharaON_jyoshi
アズメーカー https://www.instagram.com/azumaker/