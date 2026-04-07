TechSuite株式会社、生成AI時代のオウンドメディア立上げを一気通貫で支援する「メディア立上げパートナーズ」を正式リリース

TechSuite株式会社メディア立上げパートナーズをリリースしました

TechSuite株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：畠山夏輝、以下「TechSuite」）は、オウンドメディアの立上げに必要な企画設計・CMS構築・初期コンテンツ制作・SEO対策・AI検索対策までを一気通貫で代行するサービス「メディア立上げパートナーズ」を正式リリースいたしました。

また、本サービスではすでにメディアをお持ちの企業様向けに、運用代行のみのご依頼も承っております。

サービス提供の背景

生成AIの進化により、オウンドメディアの「立上げハードル」が劇的に下がっている

これまでオウンドメディアの立上げには、CMS構築・キーワード戦略の設計・ライターによる初期記事の執筆など、多くの専門知識と工数が必要でした。そのため、リソースや知見が限られる企業にとっては「やりたくてもできない」領域でした。

しかし、生成AIの進化により、この状況は大きく変わりつつあります。システム構築、キーワード調査、記事構成の作成、ドラフト執筆といった工程でAIエージェントを活用することで、従来の数分の一のコストと期間でメディアを立上げることが可能になっています。今こそ、これまでオウンドメディアに踏み出せなかった企業にとって大きなチャンスです。

AI検索時代、「自社メディアを持つ企業」と「持たない企業」で差がつく

さらに、Google検索の「AIによる概要」やChatGPTやGeminiなどのAI検索の普及に伴い、オウンドメディアの戦略的な重要性はますます高まっています。AI検索エンジンは、派生する様々な検索クエリを用いて、Web上の信頼性の高い情報源を引用・言及する形で回答を生成します。つまり、自社メディアで適切なコンテンツを発信していれば、AIの回答の中で自社が引用・言及される可能性が生まれます。

オウンドメディアは、従来のSEO対策だけでなく、AI検索時代における「適切に引用・言及される仕組み」をつくるための良い「飛び道具」になり得ると考えてます。

新規にオウンドメディアを検討する企業が増加

当社はこれまで、生成AIを活用したSEO記事制作代行サービス「バクヤスAI 記事代行」を通じて300社を超える企業のコンテンツ制作を支援し、累計50,000記事以上を執筆してまいりました。その中で、既存メディアの運用支援だけでなく「新規にオウンドメディアを立上げたい」というご相談を受けることが増えました。

これまでも「バクヤスAI 記事代行」のサービスの枠組みの中でメディアの新規立上げのご支援をしてきましたが、ご相談の増加を受け、メディアの立上げ支援を体系化したサービスとして「メディア立上げパートナーズ」を正式にリリースいたしました。

「メディア立上げパートナーズ」サービス概要

オウンドメディアの立上げに必要な一切を代行するサービスです。お客様にお願いするのは、方向性の確認と最終チェックのみであり、社内にメディア運用の知見やリソースがない状態からでも、成果につながるオウンドメディアを立上げることができます。

メディア立上げパートナーズが選ばれる3つの理由

オウンドメディア運用を検討中の企業様へ

- STEP 1：企画・戦略設計 ヒアリングを通じて事業目的・ターゲットを整理し、メディアのコンセプト・KPI・キーワード戦略を設計。競合分析・市場調査も併せて実施し、成果につながるメディアの全体像を設計します。- STEP 2：CMS構築・システム構築 WordPressなどのCMSの選定・構築、サイトデザイン、必要なプラグインの導入、GA4・Search Consoleなどの計測環境の整備まで対応。メディアとして公開できる状態を、ゼロからつくり上げます。お客様の情報システム部とのやり取りを通じて、適切なセキュリティ対策も行います。- STEP 3：初期コンテンツ制作 SEOキーワード調査に基づいた企画立案から、記事執筆・編集・校正・画像制作・CMS入稿までを一括で対応。AIを活用した効率的な制作プロセスにより、立上げ初期に必要な記事群を短期間で整備します。- STEP 4：SEO対策・AI検索対策 テクニカルSEO対策、内部リンク設計に加え、AI検索エンジンに自社が引用・言及されるためのコンテンツ最適化（LLMO/GEO対策）を実施。立上げ段階からSEOとAI検索の両面で成果が出る設計を行います。- STEP 5：運用・改善・保守 公開後も、パフォーマンスの継続的なモニタリング、改善リライト、月次レポーティングを通じて、メディアの価値を中長期で積み上げていきます。CMS・サーバーの保守運用も対応可能です。戦略からコンテンツ制作・改善まで一気通貫で支援- 立上げに必要なすべてを、ワンストップで代行 企画設計・CMS構築・記事制作・SEO対策・AI検索対策・保守運用まで、メディア立上げに必要な業務のすべてを一社で完結。「戦略は考えられるが記事は作れない」「記事は作れるがシステム構築ができない」といった従来サービスの課題を解消します。- AIエージェントを活用した効率的な立上げ体制 キーワード分析、競合調査、コンテンツ制作など、従来は膨大な工数がかかっていた工程をAIで効率化。限られた予算でも、スピーディーかつ高品質なメディア立上げを実現します。- AI検索時代を見据えた設計思想 立上げ段階から、SEOだけでなくAI検索対策（LLMO/GEO）を組み込んだメディア設計を実施。自社メディアをAI検索エンジンに引用・言及される「資産」として構築します。オウンドメディアがあるかないかで、AI検索時代の戦い方は大きく変わります。

メディア立上げパートナーズでは、オウンドメディアの新規立上げはもちろん、既存メディアの運用代行のみのご依頼にも対応しております。まずはお気軽にご相談ください。

無料相談・資料ダウンロード： https://media-partners.techsuite.co.jp/contact.php/

商談のご予約： https://media-partners.techsuite.co.jp/meeting.php/

TechSuite株式会社 会社概要

TechSuite株式会社は「生成AIとヒトの力を融合し、ビジネスの未来を創造する」をミッションに掲げるスタートアップ企業です。生成AI×マーケティングをテーマとしたサービス「AI検索パートナーズ」「バクヤスAI 記事代行」や生成AI×HRをテーマとしたサービス「AIスカウトくん」などのサービスをご提供しております。

主なサービス

- AI検索パートナーズ: https://ai-search.techsuite.co.jp/- メディア立上げパートナーズ: https://media-partners.techsuite.co.jp/- バクヤスAI 記事代行: https://bakuyasu.techsuite.co.jp/- バクヤスAI 医療記事代行: https://bakuyasu.techsuite.co.jp/medical/- AIスカウトくん: https://techsuite.co.jp/ai-scout- 会社ウェブサイト: https://techsuite.co.jp/