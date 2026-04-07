TVアニメ『Summer Pockets』アクリルキャラスタンド、ぷにこれ！アクリルフィギュア(スタンド付)、ダイカットステッカーの受注を開始しました！
株式会社アズメーカー
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株式会社アズメーカーは通販サイト「きゃらON！」にてTVアニメ『Summer Pockets』の新商品を受注開始いたしました。
▼アクリルキャラスタンド
しろは＆蒼＆鴎＆紬 デフォルメキャラ
■サイズ：118×150mm
■素材：アクリル
▼ぷにこれ！アクリルフィギュア(スタンド付)
鳴瀬 しろは/空門 蒼/久島 鴎/紬 ヴェンダース
■サイズ：約95mm（本体）
■素材：アクリル（本体）、PVC（スタンド）
■専用スタンド付属
▼ダイカットステッカー
鳴瀬 しろは デフォルメver./空門 蒼 デフォルメver./久島 鴎 デフォルメver./紬 ヴェンダース デフォルメver.
■サイズ：約70mm
■素材：塩ビ
■耐水対光
■フルカラー印刷
(C)VISUAL ARTS/Key/鳥白島観光協会
※掲載商品の仕様・価格等は予告なく変更する場合や取扱いを中止する場合もございます。ご了承ください。
■「きゃらON！」とは
男性向けから女性向けまで、約5000種類のアニメグッズを取り扱っております。
「今欲しい商品がここにある！！」
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