TVアニメ『転生貴族、鑑定スキルで成り上がる 第3期』CBC／TBS系全国28局ネット「アガルアニメ」枠にて2026年秋放送決定！第3期キービジュアル第1弾、PV第1弾など新規情報を多数公開！

株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）のグループ会社にあたる株式会社ブシロードムーブ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：大貫佑介）は、株式会社バンダイナムコフィルムワークス（本社：東京都杉並区、代表取締役社長：河野 聡）と共同で、『転生貴族、鑑定スキルで成り上がる 第3期』（原作：未来人A『転生貴族、鑑定スキルで成り上がる～弱小領地を受け継いだので、優秀な人材を増やしていたら、最強領地になってた～』(講談社「Kラノベブックス」刊)）の2026年秋からの放送決定、キービジュアル第1弾、PV第1弾など各種新規情報をご案内いたします。

累計発行部数680万部突破！大人気シリーズのTVアニメ第3期が

CBC／TBS 系全国 28 局ネット「アガルアニメ」枠にて 2026年秋放送決定！

TVアニメ『転生貴族、鑑定スキルで成り上がる 第3期』キービジュアル第1弾を公開！

TVアニメ『転生貴族、鑑定スキルで成り上がる』は、未来人A『転生貴族、鑑定スキルで成り上がる～弱小領地を受け継いだので、優秀な人材を増やしていたら、最強領地になってた～』(講談社「Kラノベブックス」刊)が原作。

異世界に転生した主人公アルス・ローベントが、人の能力・ステータスを見抜く“鑑定スキル”を活かして隠れた「逸材」を発掘し最強領地へ共に突き進む異世界統一記で、シリーズ累計発行部数は680万部突破！「小説家になろう」では累計PV15,000万超の大人気作！マガジンポケットにて、コミカライズ（漫画：井上菜摘）も連載中で、コミックスは最新21巻が6月9日(火)に発売を予定しています。

2024年4月より第1期、10月より第2期を放送し、第3期の制作が決定していた本作の放送が、2026年秋となることが決定しました！

キービジュアル第1弾には本作の主人公アルスと、家臣のリーツが新たな人材を求めてカナレの街に出ている様子が描かれています。キャッチコピー「まだ見ぬ逸材と共に。」の示すとおり、同ビジュアルの中には第3期の新キャラクターとなるムーシャ、ザットの姿もあり、新たな出会いと物語のはじまりを予感させるビジュアルになっております！

第3期PV第1弾を公開！

URL： https://youtu.be/v6984NzFOis

アルスのモノローグから始まるPV第1弾にはリーツをはじめとした家臣たちが次々と登場。カナレ郡長となったアルスを待ち受ける新しい生活、新しい人材との出会いに期待が膨らむ映像となっています。さらにラストには暗雲立ち込める一幕も...。2026年秋より放送となるTVアニメ第3期！ご期待ください！

未来人A先生、jimmy先生、井上菜摘先生、

加戸監督、アルス・ローベント役 藤原夏海さんからのコメントが到着！

本発表に際し、未来人A先生、jimmy先生、井上菜摘先生、加戸誉夫監督、アルス・ローベント役 藤原夏海さんからコメントを頂戴しました！

＜原作：未来人A＞

ついに第3期が始まります！またアルスたちの活躍がアニメで観られるのは嬉しいです。

新キャラも出るので、アニメでどう描かれるか楽しみです！楽しんでいただけると嬉しいです！よろしくお願いします。

＜キャラクター原案：jimmy＞

ついに第3期！待っていてくださった皆さん、ありがとうございます。

アルス達はもちろん、第2期の先で出会うキャラクター達がアニメで観られることがとても嬉しいです。

是非楽しんでいただけると幸いです！

＜漫画：井上菜摘＞

おかげさまで、アルスは田舎の領主からカナレ郡長を任されるまで成長しました！

地位が上がると責任も増えて大変だけど、家臣の皆さんは優秀だし、アルスも謙虚だから、きっと大丈夫でしょう！(笑)

アニメ第3期には、私が1番好きなキャラは出てくれるのでしょうか…？彼にはアルスに負けずに成長してほしい気持ちと、そのままでいてほしい気持ち、両方があって悩ましいです。

第3期もアルスの活躍を楽しみにしています！！

＜監督：加戸誉夫＞

お待たせしました。『転生貴族、鑑定スキルで成り上がる 第3期』がこの秋から始まります。

立派な家臣も増えて、カナレ領主になり、結婚もしたアルスと新しい仲間の活躍を用意しています。

ミーシアン継承戦争は新たなステージに突入します。そして、アルスにこれまでにない危機がせまります。

これまで以上にドキドキする展開になるとおもいますので、楽しみにしてくださいね。

＜アルス・ローベント役：藤原夏海＞

3期決定発表大サプライズから月日が経ち、ついに始まります！！本当に嬉しいなぁ…！！

1期、2期とこの作品をたくさん観てくださった視聴者の皆様、本当にありがとうございます。

3期からもまた新たな風…だったり、より賑やかな感じになりつつも、刺激的な展開が待ち受けています！

座組の皆さん、スタッフの皆さんと3期も更に盛り上げようとバシッと気合入っていますので、是非お楽しみに！

2026年秋！放送予定です！よろしくお願い致します！

作品基本情報

放送情報

CBC／TBS系全国28局ネット「アガルアニメ」枠にて2026年秋放送決定！

配信情報

第1期、第2期ともに好評配信中！

U-NEXT/アニメ放題 / dアニメストア/ Amazon Prime Video / DMMTV / バンダイチャンネル / Hulu

※配信期間は配信サービスによって異なる場合があります。

詳しくは取扱いの配信サービスにてご確認ください。

STAFF

原作：未来人A『転生貴族、鑑定スキルで成り上がる～弱小領地を受け継いだので、優秀な人材を増やしていたら、最強領地になってた～』(講談社「Kラノベブックス」刊)

キャラクター原案：jimmy

漫画：井上菜摘(講談社「マガジンポケット」連載)

監督：加戸誉夫

シリーズ構成：大東大介

キャラクターデザイン：八尋裕子

音楽：夢見クジラ

アニメーション制作：studio MOTHER

CAST

アルス・ローベント：藤原夏海

リーツ・ミューセス：坂 泰斗

シャーロット・レイス：佳穂成美

ロセル・キーシャ：岡咲美保

リシア・ローベント：花澤香菜

ミレーユ・グランジオン：生天目仁美

ファム：戸松 遥

公式サイト・公式SNS

公式サイト：https://kanteiskill.com/

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公式Instagram：https://www.instagram.com/kanteiskill_official/

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原作情報

原作小説1～8巻好評発売中！

原作コミックス1～20巻好評発売中！

原作コミックス最新21巻、2026年6月9日発売予定！

▼原作コミックス試し読み

https://pocket.shonenmagazine.com/episode/13933686331666634269

▼原作小説・コミックス発売情報

https://kc.kodansha.co.jp/title?code=1000037247

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(C)未来人A・講談社／鑑定スキルで成り上がる製作委員会