埼玉県川越市からJリーグを目指す「COEDO KAWAGOE F.C」、シェアサロン Re-lightと2026シーズンのサポートパートナー契約を締結

COEDO KAWAGOE F.C株式会社

COEDO KAWAGOE F.Cを運営するCOEDO KAWAGOE F.C株式会社（埼玉県川越市、代表取締役 有田和生）は、ネイル・エステ・ヘッドスパ・整体・よもぎ蒸しなど、美容に特化した設備を備え、初期費用ゼロで利用できる美容特化型レンタルサロンを運営するシェアサロン Re-light（埼玉県川越市、代表 立原奈穂美）と2026シーズンのサポートパートナー契約を締結したことを発表いたします。

■シェアサロン Re-light HP : https://www.instagram.com/rentalsalon_relight

■COEDO KAWAGOE F.Cとは

2020年設立、埼玉県川越市をホームタウンとし設立10年以内のJリーグ加盟を目標とするフットボールクラブ。「フットボールクラブを通じて、 川越に夢と感動を創出し続け、100年続くクラブへ」をミッションに活動しています。勝利にこだわり、90分間観客を魅了し続けられるフットボールを目指すだけでなく、「スポンサー」「チケット」「グッズ」に頼らない新たなビジネスモデルの構築、そしてクラブを取り巻く全ての人たちが胸を張って自慢できるクラブ作りを通して川越市の更なる発展へ貢献を目指します。

■シェアサロン Re-light 代表 立原 奈穂美 様コメント

「COEDO KAWAGOE F.Cとのサポートパートナー契約を光栄に思います。

高みを目指し、挑戦し続けるクラブの情熱は、私たちサロンの目指す姿とも重なりました。

川越の街を背負って戦う選手たちの輝きが、この街に暮らす方々の力になると信じて。地域のみなさまと共に、熱いエールを送り続けたいと思います。」

■COEDO KAWAGOE F.C株式会社 齊藤美結 コメント

「このたび、シェアサロン Re-light様とパートナー契約を締結させていただきました。

まず初めに、このご縁をいただけましたことに感謝を申し上げます。

立原様が、ご自身の事業を通じて、挑戦する人を本気で応援されている姿勢や、その想いに、強く心を打たれました。

一人ひとりの挑戦に真摯に向き合い、居場所をつくり、背中を押し続けるその在り方は、クラブとしての在り方を考える上でも、多くの学びをいただく機会となりました。

このご縁を大切に、Ｊリーグ参入を目指すとともに、川越を盛り上げ、地域のさらなる発展に貢献できるよう全力を尽くしてまいります。

2026シーズン、何卒よろしくお願いいたします。」

公式HP: https://c-kawagoe.com/

運営ウェブメディアHP: https://mag.c-kawagoe.com/

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

COEDO KAWAGOE F.C株式会社

Mail：info@c-kawagoe.com