TVアニメ『真・侍伝YAIBA』ついてっくトレーディング缶バッジの受注を開始しました！

株式会社アズメーカー

株式会社アズメーカーは通販サイト「きゃらON！」にてTVアニメ『真・侍伝YAIBA』の新商品を受注開始いたしました。

▼ついてっくトレーディング缶バッジ

■全6種、ブラインド仕様

■サイズ：約φ56mm

■素材：スチール合金製、PET等

(C)青山剛昌／小学館／真・侍伝YAIBA製作委員会

※掲載商品の仕様・価格等は予告なく変更する場合や取扱いを中止する場合もございます。ご了承ください。

■「きゃらON！」とは

男性向けから女性向けまで、約5000種類のアニメグッズを取り扱っております。

「今欲しい商品がここにある！！」

■関連リンク

購入ページ https://www.charaon.jp/SHOP/130421/251284/list.html

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