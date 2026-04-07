2021年4月よりbilibili動画にて配信されたオリジナルアニメーション『時光代理人 -LINK CLICK-』が2026年6月舞台化決定！キャストや公演スケジュールなどの詳細も解禁！

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株式会社アニメイトホールディングス
2021年4月よりbilibili動画にて配信されたオリジナルアニメーション『時光代理人 -LINK CLICK-』、そして2024年に中国で上海のZero Generation Productionによって制作され、上演された舞台「時光代理人-法则游戏」の日本リメイク版が2026年6月に舞台化決定！キャストや公演スケジュールなどの詳細も解禁！




2021年4月よりbilibili動画にて配信されたオリジナルアニメーション『時光代理人 -LINK CLICK-』。中国でのドラマ化、舞台化、そして日本でのアニメ放送など、国境を越えて多彩な展開を見せる人気作が、ついに日本で舞台として展開します！



公演タイトルは『「時光代理人-LINK CLICK- Game of Rules」THE MUSICAL』。2026年6月に東京・IMM THEATERにて上演します。


またキャストはトキ／程小時（チョン・シャオシー）役を武子直輝さん、ヒカル／陸光（ルー・グアン）役：を佐奈宏紀さん、リン／喬苓（チャオ・リン）役を小泉萌香さん、


エマ／呉麗華（ウー・リーホワ）役を石井陽菜さん、劉旻（リウ・ミン）役を上山航平さん、


徐姗姗（シュー・シャンシャン）役を陽高真白さん、董易（ドン・イー）役を影山達也さん、朱叶（ズゥー・イエ）役/劉晶(リウ・ジン)役を早乙女じょうじ（兼役）さん、肖力（シャオ・リー）役を倉貫匡弘さん、陳彬（チェン・ビン）役を飯田寅義さん、エマの父親役を加藤大騎さん、エマの母親役を浅見静江さんがそれぞれ演じます。



本日2026年4月7日(火)18:00よりチケット最速申込がスタート！　


＜オフィシャル先行＞


申込URL：https://l-tike.com/st1/link-click-hp



＜ムービックステージFC先行＞


申込URL：https://movista-fc.com/


※お申し込みには会員登録が必要となります。




公演情報

＜公演タイトル＞「時光代理人-LINK CLICK- Game of Rules」THE MUSICAL


＜公演日＞2026年6月18日(木)～28日(日)　全14公演





＜会場＞IMM THEATER（〒112-0004　東京都文京区後楽1丁目3-53）


＜チケット価格＞


S席（前方5列)　 13,500円（税込）


A席 12,000円（税込）


※未就学児はご入場できません。


※開演後は本来のお席にご案内できない場合がございます。あらかじめご了承ください。


※公演中止の場合を除き、原則としてチケットの変更・払い戻しはいたしません。


※営利を目的とした入場券の転売は、いかなる場合にも固くお断りいたします。


※申込状況により、一般発売まで抽選の受付がない公演、または、受付がない席種があることもございます。予めご了承ください。



＜チケット販売スケジュール＞


先行スケジュール


１. オフィシャル先行（抽選）


申込URL：https://l-tike.com/st1/link-click-hp


申込期間：2026 年 4 月 7 日(火)18:00～4 月 14 日(火)23:59


抽選結果発表：2026 年 4 月 18 日(土)18:00



１.ムービックステージFC先行（抽選）


※お申し込みには会員登録が必要となります。


https://movista-fc.com/


申込期間：2026 年 4 月 7 日(火)18:00～4 月 14 日(火)23:59


抽選結果発表：2026 年 4 月 18 日(土)18:00



２.プレイガイド最速先行（抽選）


申込URL：https://l-tike.com/link-click/


申込期間：2026年4月13日(月)12:00～4月22日(水)23:59


抽選結果発表：2026年4月25日(土)18:00



３.プレイガイド一次先行（抽選）


ローソンチケット：https://l-tike.com/link-click/


ぴあ：https://w.pia.jp/t/link-click/


イープラス：https://eplus.jp/link-click/


申込期間：2026年4月23日(木)12:00～4月29日(水祝)23:59


抽選結果発表：2026年5月2日(土)18:00



４.プレイガイド二次先行（抽選）


ローソンチケット：https://l-tike.com/link-click/


ぴあ：https://w.pia.jp/t/link-click/


イープラス：https://eplus.jp/link-click/


申込期間：2026年4月30日(木)12:00～5月10日(日)23:59


※クレジットカード決済限定


抽選結果発表：2026年5月13日(水)18:00



５. 一般発売


ローソンチケット：https://l-tike.com/link-click/


ぴあ：https://w.pia.jp/t/link-click/


イープラス：https://eplus.jp/link-click/


2026年5月16日(土)10:00～



＜出演＞


トキ／程小時（チョン・シャオシー）役：武子直輝


ヒカル／陸光（ルー・グアン）役：佐奈宏紀


リン／喬苓（チャオ・リン）役：小泉萌香



エマ／呉麗華（ウー・リーホワ）役：石井陽菜


劉旻（リウ・ミン）役：上山航平


徐姗姗（シュー・シャンシャン）役：陽高真白


董易（ドン・イー）役：影山達也


朱叶（ズゥー・イエ）役/劉晶(リウ・ジン)役：早乙女じょうじ（兼役）


肖力（シャオ・リー）役：倉貫匡弘


陳彬（チェン・ビン）役：飯田寅義


エマの父親役：加藤大騎


エマの母親役：浅見静江　　　他



＜スタッフ＞


原作：bilibili動画配信　オリジナルアニメーション『時光代理人 -LINK CLICK-』


版権許諾：Zero Generation Production、bilibili



作曲：李嘉笛（FeiJi）


脚本・演出：鄭光誠


振付：BUNTA


2024年公演　演出：刘艾


2024年公演　脚本：吕侑阳


音楽制作：SONGWAVERecord


美術：濱田真輝


舞台監督：田中聡


照明：斉藤喜和 （Dort）


音響：田中慎也


映像：曾根久光・御調晃司


衣装：三田村帆乃香（藤衣裳）


ヘアメイク：水崎優里（MIG）


演出助手： 藤田瀬奈


アクション：阿佐美貴士


歌唱指導：澤田真里愛


宣伝美術：新屋敷 翠


宣伝写真：青木早霞（PRORESS-M）


票券：サンライズプロモーション


ロビー運営：サンライズプロモーション


制作：野田麻衣（MIMOZA）


制作プロデューサー：吉成将（Laid back）


プロデューサー：總崎智章（ムービック）・矢田詩織（サンライズプロモーション）



オリジナル制作：Zero Generation Production


監修：Zero Generation Production、bilibili


舞台監修：金欢欢


ライセンスビジネス：申培娜、张迪


原作監修：金程、郭欣怡、申雨晨、何莺、杭晓瑜



主催：舞台「時光代理人-法则游戏」製作委員会



＜お問合せ＞


　サンライズプロモーション　0570-00-3337（平日12:00～15:00）



公式HP　https://stage-link-click.com


公式X　https://x.com/stagelinkclick　(@stagelinkclick)



(C)bilibili/BeDream (C)LINK CLICK-GAME OF RULES THE MUSICAL PROJECT