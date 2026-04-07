TVアニメ「魔法少女にあこがれて」でかぷにこれ！アクリルフィギュア、ダイカットステッカーの受注を開始しました！
株式会社アズメーカー
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株式会社アズメーカーは通販サイト「きゃらON！」にてTVアニメ「魔法少女にあこがれて」の新商品を受注開始いたしました。
▼でかぷにこれ！アクリルフィギュア
マジアベーゼ/レオパルト/ネロアリス
■サイズ：約150mm（本体）
■素材：アクリル（本体）、PVC（スタンド）
■専用スタンド付
▼ダイカットステッカー
マジアベーゼ/レオパルト/ネロアリス
■サイズ：約85mm
■素材：塩ビ
■耐水対光仕様
■フルカラー印刷
▼ダイカットステッカー
マジアベーゼ デフォルメver./レオパルト デフォルメver./ネロアリス デフォルメver.
■サイズ：約75mm
■素材：塩ビ
■耐水対光仕様
■フルカラー印刷
(C)小野中彰大・竹書房／魔法少女にあこがれて製作委員会
※掲載商品の仕様・価格等は予告なく変更する場合や取扱いを中止する場合もございます。ご了承ください。
■「きゃらON！」とは
男性向けから女性向けまで、約5000種類のアニメグッズを取り扱っております。
「今欲しい商品がここにある！！」
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