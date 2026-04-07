《POCHI》「春のトッピング祭り」キャンペーン開始

マーケティングパートナー株式会社

プレミアムドッグフードメーカー「POCHI」（運営：マーケティングパートナー株式会社、本社所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：泰地正人、Tel：03-6772-8194、https://www.pochi.co.jp/）は、犬たちの食事に新たな楽しみを加えるきっかけになることを目指し、POCHI自慢のレトルト商品のセットを特別価格で販売する「春のトッピング祭り」を4月7日（火）より開始します。

今回は、「チキンセット」「お魚セット」そして、POCHIのレトルト・スープが全て入った「オールセット」をご用意。はじまりの季節でもある春。新しいトッピングを始めてみませんか？（いずれも数量限定品での提供となっており、なくなり次第販売終了となります。）

■（１）「POCHI オールトッピングセット」＜特別価格／8,390円（税込）＞ 28.3%オフ

POCHIのトッピングフレンドリーレトルトが26種類入った「オールトッピングセット」。お肉が存分に楽しめるものから、具だくさんのもの、食べやすいスープ系まで、バラエティに豊んだラインナップがそろいます。通常価格11,702円から28.3%オフの8,390円でのご提供です。

【セット内容（各1袋）】

・POCHI バランス かつおのスープ 60g

・POCHI バランス鶏ささみカット 40g

・POCHI 総合栄養食 ウェット 鱈と鶏むね肉のランチ 80g

・POCHI ザ・ドッグフード ウェット 鹿肉とレバーのランチ 80g

・POCHI ザ・ドッグフード ウェット 鶏むね肉とレバーのランチ 80g

・POCHI サーモンのとろみスープ 60g

・POCHI 馬肉のとろみスープ 60g

・POCHI 鶏肉のとろみスープ 60g

・POCHI まぐろのパテ 60g

・POCHI かつおのパテ 60g

・POCHI 鶏レバー＆砂肝 60g

・POCHI ミネストローネ 80g

・POCHI ポークカレー 70g

・POCHI 豚バラ軟骨柔らか煮 60g

・POCHI 鶏やげんレトルト 80g

・POCHI マンナン・ベジ＆ハーブ 100g

・POCHI 馬肉ミンチ 80g

・POCHI エゾ鹿 ダイスカット 80g

・POCHI エゾ鹿 ミンチ 80g

・POCHI 鹿肉のポトフ 100g

・POCHI 馬肉のポトフ 100g

・POCHI 鶏肉とかぼちゃのポタージュ 100g

・POCHI 根菜と豆乳の和風ポタージュ 100g

・POCHI チキンのスープ煮 100g

・POCHI 5種の野菜と鶏肉のスープ 100g

・POCHI 鶏肉と野菜のトマトスープ 100g

■（２）「POCHIチキントッピングセット」＜特別価格／1,790円（税込）＞ 21.0%オフ

種類が豊富で好きな犬も多いチキンを使ったトッピング5種を集めました。チキンといってもササミをカットしたもの、ゴロっとした肉感の強いタイプ、水分補給としても使いやすいスープタイプなど、バラエティに富んだセット内容となっています。通常価格2,268円から21.0%オフの1,790円でのご提供です。

【セット内容（各1袋）】

・POCHI バランス鶏ささみカット 40g

・POCHI 鶏肉のとろみスープ 60g

・POCHI 鶏レバー＆砂肝 60g

・POCHI ザ・ドッグフード ウェット 鶏むね肉とレバーのランチ 80g

・POCHI チキンのスープ煮 100g

■（３）「POCHI お魚トッピングセット」＜特別価格／1,300円（税込）＞ 23.1%オフ

「お魚トッピングセット」は、なめらかな仕上がりが特徴のレトルト3種類とかつおのスープ、総合栄養食のウェット鱈と鶏むね肉のランチをセットにしました。マグロ・カツオ・サーモン・タラ、4種のお魚からセレクトしたレトルト5種類が入っています。通常価格1,691円から23.1％オフの1,300円でのご提供です。

【セット内容（各1袋）】

・POCHI サーモンのとろみスープ 60g

・POCHI まぐろのパテ 60g

・POCHI かつおのパテ 60g

・POCHI バランスかつおのスープ 60g

・POCHI 総合栄養食 ウェット 鱈と鶏むね肉のランチ 80g

■ウェブサイト

・POCHI《春のトッピング祭り》おいしいトッピングを楽しむPOCHIのレトルトセット3種が登場

https://www.pochi.co.jp/ext/magazine/2026/04/shop-pochi20260407.html

・プレミアムドッグフード専門店・通販「ポチの幸せ」公式サイト

https://www.pochi.co.jp/

■確かな商品を通じて本当の「犬の幸せ」を願う「POCHI」

「犬の幸せのためにできることを」

プレミアムドッグフードのセレクトショップの先駆けである「POCHI」が誕生したのは、1998年。世界から厳選したペット商品のカタログ通販としてスタートし、その後ペットフードに特化したECセレクトショップへと移行しました。創業当時、ペットフードの情報は、まだまだ発展途上で、現実には「いい加減」な情報が多く出回っていました。そうした中、とにかく自分たちで調べる、納得しなければ商品として扱わないという「POCHI」独自の文化が育まれ、商品のこだわりや栄養成分、商品の中身の写真や与え方まで細かく記載する唯一の通販カタログが「POCHI」でした。

今では、インターネット上にはたくさんのショップが立ち並びます。幾多ある中でPOCHIを選んでいただく理由を考えた時、知っていただきたいのは創業当時からDNAとして育まれてきた想いや考え方です。

「オリジナル総合栄養食の開発」

以前からオリジナルの栄養補完食やオヤツ、サプリメントなどの商材を豊富に取り揃えていましたが、2016年から、「もっと犬の食事を楽しいものにしたい」という思いからオリジナル総合栄養食の展開を開始。

犬の個性に合わせて毎日のトッピングを楽しめる総合栄養食「POCHI ザ・ドッグフード」シリーズの発売を皮切りに、2020年に3歳から始めるシニアフード「POCHI ザ・ドッグフード エイジングケア(現エイジングケアシニア)」シリーズを発売。2023年からは療法食の開発を始め、同年にスーパープレミアム品質の療法食「POCHI犬用食事療法食 腎臓ケア フレッシュチキン」を、2024年に「POCHI犬用食事療法食 消化器ケア 低脂肪 フレッシュターキー」を新発売しました。また、2025年には雑誌『RETRIEVER』とタッグを組み、中・大型犬の悩みにトータルで応える生肉使用のおいしい総合栄養食「POCHI ミディアムラージブリード」を発売したほか、美しい体づくりのための総合栄養食「POCHI ボディヘルス」シリーズを新発売しました。

20年以上の変遷の中で、紆余曲折を辿りながら今があるPOCHI。創業当初から今日に至るまで、できる限り詳細な原材料表示を心がけ、確かな商品を通して、本当の「犬の幸せ」がつかめることを心から願っています。

■初めてご注文する際は、『はじめてBOX』をご利用ください（数量限定、初回送料0円※）

初めてご利用される方限定でお気軽に＜POCHI＞を体験いただけるお試しセット（通常価格の62.8％OFF相当）をご用意しております。まずは、おためしセットをご注文いただき、気に入っていただけましたら、各種アイテムを個別にお求めいただけます。

＜POCHI＞はじめてBOX

https://www.pochi.co.jp/ext/hajimetebox.html

※「POCHI 初回限定 はじめてボックス」は、POCHIではじめてお買い物される方限定の商品です。※季節により内容が変わる場合がございます。※おひとり様1回限り、おひとつまでとなります。※都合により、予告なく企画の変更または中止になる場合がございます。※初回送料0円は、沖縄・離島を除きます。

【ラインナップ例※】