「お店で焼いた 明太フランス」が4月7日（火）より順次発売！じゅわっと広がる明太ソースの旨味ともちもち食感

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、店内の専用オーブンで焼き上げて提供する「セブンカフェ ベーカリー」より、定番商品をリニューアルした「お店で焼いた 明太フランス」を、4月7日（火）より全国のセブン‐イレブンにて順次発売いたします。(※1)

「セブンカフェ ベーカリー」はお店のオーブンで仕上げに焼き上げることで、香ばしさと食感が楽しめ、本格的な味わいをコンビニで手軽に体験できるとご好評いただいております。

「お店で焼いた 明太フランス」は、じゅわっと広がる明太ソースの旨味と焼き上げた香ばしいフランスパンのもちっとした食感が特長です。お近くの取り扱い店舗で、できたての味わいをぜひお楽しみください。

※1 取り扱い店舗限定

サイトURL：https://www.sej.co.jp/products/sevencafebakery/

明太ソースがじゅわっとおいしい。定番商品がリニューアルして新登場

■お店で焼いた 明太フランス

価格：232円（税込250.56円）

発売日：4月7日（火）～順次

販売エリア：北海道、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、近畿

発売日：4月14日（火）～順次

販売エリア：東北、茨城県、群馬県、栃木県、甲信越、北陸、東海、中国、四国、九州

セブンカフェ ベーカリー取り扱い店舗はHPをご確認ください。

URL：https://www.sej.co.jp/products/sevencafebakery/

もちもち食感の生地

フランスパン生地を高温で焼き上げ、外は香ばしく、中はもちっとした食感が楽しめるように仕上げました。

じゅわっと旨味が広がる明太ソース

明太子とバター、マヨネーズなどを合わせ、ひと口食べるとじゅわっと旨味が広がるコクのある明太ソースに仕立てています。焼き上げた明太ソースの香ばしさも楽しめる、クセになる味わいです。

「セブンカフェ ベーカリー」商品ラインアップ（一例）

■お店で焼いた アップルパイ

価格：260円（税込280.80円）

販売エリア：全国（沖縄県を除く）

※取り扱い店舗限定

りんご果肉とりんごソースを組み合わせ、ひと口目から果実感を楽しめる、アップルパイです。発酵バターを使用したパイ生地は、豊かな香りが広がります。

プレスリリースURL：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000698.000155396.html

■お店で揚げた カレーパン

価格：149円（税込160.92円）

販売エリア：全国

パン生地はフワッと外はサクサクとした食感が楽しめます。カレールウは、あめ色になるまで炒めた玉ねぎを使用。30種類以上のスパイスをブレンドし、ブイヨンを加えて煮込むことで、野菜の旨味を凝縮しました。

■お店で焼いた ふんわりメロンパン

価格：149円（税込160.92円）

販売エリア：全国（沖縄県を除く）

※取り扱い店舗限定

セブンカフェ ベーカリー人気No.1商品。風味豊かなしっとり生地で、外サクッ、中ふんわり食感が特長のメロンパンです。

■お店で焼いた サクサククロワッサン

価格：176円（税込190.08円）

販売エリア：全国（沖縄県を除く）

※取り扱い店舗限定

サクッとした食感が特長のバターの香り豊かなクロワッサンです。

■お店で焼いた チョコクッキー

価格：186円（税込200.88円）

販売エリア：全国（沖縄県を除く）

※取り扱い店舗限定

外サクッ、中しっとりの食感のコントラストが楽しめる新食感チョコクッキー。

■お店で揚げた ソーセージドーナツ

価格：149円（税込160.92円）

販売エリア：全国（北海道を除く）

もちっとしたパン生地で、ポークソーセージを包みました。間食やおやつに、手に取りやすい価格とサイズ感で仕立てています。

■お店で揚げた シュガードーナツ

価格：130円（税込140.40円）

販売エリア：全国（北海道、神奈川県の一部店舗を除く）

ふんわり食感のドーナツを、揚げたてで、グラニュー糖をまぶしてお召し上がりください。

※購入時、シュガーを受け取り、袋に入れて振ってからお召し上がりください。

取り扱い店舗、商品はこちらからご確認ください。

URL：https://www.sej.co.jp/products/sevencafebakery/

担当者コメント

今回発売する「お店で焼いた 明太フランス」は、外は香ばしく中はもちっとしたフランスパン生地に、明太子とバター、マヨネーズなどを合わせた明太ソースを使用しました。ひと口食べるとじゅわっと広がる明太子の旨味と、香ばしいフランスパンの香りも楽しんでいただけます。ぜひ店頭で焼き上げた、本格的な味わいをご堪能ください！

※店舗によって価格が異なる場合がございます。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がございます。

※画像はイメージです。

※商品に関する販売地域区分はこちら：https://www.sej.co.jp/products/area/

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。