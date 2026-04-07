マックス、東京メトロ東西線 茅場町駅ホーム壁面に“巨大ホッチキス”看板広告を掲出

マックス株式会社

「世界中の暮らしや仕事をもっと楽に、楽しくする」というコーポレートビジョンのもと、お客様に寄り添い、多様なニーズにマッチした製品やサービスを創り出すマックス株式会社（証券コード：6454）は、東京メトロ東西線 茅場町駅ホーム壁面に“巨大ホッチキス”看板広告を掲出しました。掲出期間は2026年4月から1年間です。

“巨大ホッチキス”看板広告掲出の背景

マックスは商品ラインアップの中でも“ホッチキス”のイメージを強く持たれますが、文具・オフィス機器にとどまらず、釘打機や鉄筋結束機などの建築・建設工具、浴室乾燥機などの住環境機器など多岐にわたる事業を展開しています。

本広告は、当社が幅広い事業を展開していることを周知することを目的とし、ホッチキスで親しまれているイメージを活用しながら、多様な製品がマックスの事業を構成していることをイメージしたデザインとしました。本社最寄り駅である茅場町駅へ掲出することによって、当社に対する興味・関心の喚起および企業認知の向上を目指します。

駅看板広告概要

掲出場所：東京メトロ東西線 茅場町駅ホーム壁面 (22)

広告デザイン：

ホッチキスをモチーフとし、多様な事業をイメージしたデザインです。これまで、ホッチキスや釘打機、鉄筋結束機など「とめる」製品を主力としていることから「とめることは、終わりではなく、次への始まり。」をメインコピーとしています。

掲出期間：2026年4月から1年間

企業概要

当社は1942年に航空機部品のメーカーとして創業し、ここで培ったプレス技術や線材加工技術を強みに、国産初となるホッチキスをはじめ、オートステープラ、釘打機、鉄筋結束機、園芸用結束機、住環境機器など、さまざまな分野に事業を拡大。現在は、鉄筋結束機が成長をけん引しています。

「世界中の暮らしや仕事をもっと楽に、楽しくする」というコーポレートビジョンのもと、徹底した現場主義・顧客主義でお客様のニーズに応え、社会の変化を捉えるとともに、世の中にない製品を創出・普及させることで、新たな市場を生み出し、ナンバーワン・オンリーワンを確立しています。

会社概要

会社名 ：マックス株式会社（証券コード：6454）

代表者 ：代表取締役社長 小川 辰志

所在地 ：東京都中央区日本橋箱崎町6-6

主要事業 ：インダストリアル機器、オフィス機器、HCR機器

公式サイト：https://www.max-ltd.co.jp/

【ご注意】 駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください