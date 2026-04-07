【グランデュオ蒲田】「かまちかグルメ」3周年・西館1F＆2F 5周年 日頃の感謝を込めたアニバーサリーキャンペーンを開催

ジェイアール東日本商業開発株式会社

ジェイアール東日本商業開発株式会社（本社：東京都立川市）が運営する「グランデュオ蒲田」では、西館B1F「かまちかグルメ」3周年、西館1F・2Fフロアリニューアル5周年を記念し、4月24日（金）～4月29日（水・祝）の6日間、アニバーサリーキャンペーンを開催いたします。

2021年の西館１F・２Fのフロアリニューアル、そして2023年の西館B1F「かまちかグルメ」誕生以降、多くのお客さまに支えられてきた西館の食品ゾーン。これまでのご愛顧への感謝の気持ちを込めて、お得な商品券販売や抽選会、試食イベントなど、フロア全体で楽しめる企画をご用意しました。

■主なキャンペーン内容

１. 食品ショップ限定プレミアム商品券販売

特設ページはこちら :https://www.granduo.jp/kamata/special/special-10572/

10,000円で11,000円分利用できる、お得な食品ショップ限定プレミアム商品券を数量限定で抽選販売いたします。日頃の感謝を形にした企画です。

応募期間 4月1日（水）～4月10日（金）

当選発表 4月17日（金）

販売日時 4月24日（金）10:00～21:00

応募方法 グランデュオ蒲田公式LINEより応募

２. リニューアルオープン記念 アニバーサリー抽選会

景品総数200点以上、ショップ選りすぐりのおすすめ商品などが当たる抽選会を開催いたします。期間中のレシート合計3,000円（税込）ごとに1回ご参加いただけます。

お買上げ期間 4月24日（金）～4月29日（水・祝）

抽選日時 4月29日（水・祝）11:00～19:00

参加条件 西館B1F、1F、2F食物販店舗でのお買上げレシート合計3,000円（税込）ごとに1回、最大5回まで抽選にご参加いただけます。

３. 3時のおやつ「試食会」

対象ショップでおすすめ商品の試食・試飲を開催いたします。新商品や期間限定商品、人気商品などを気軽にお楽しみいただけます。

日時 4月24日（金）～4月29日（水・祝）各日15:00～16:00

場所 対象ショップ

４.アニバーサリー記念 ノベルティプレゼント

対象ショップでの当日のお買上げレシート合計3,000円（税込）以上で、各日先着100名さまに、感謝の気持ちを込めたオリジナルノベルティをプレゼントいたします。

日時 4月24日（金）・4月25日（土）各日10:00から ※無くなり次第終了

場所 西館1F エスカレーター脇

4月24日（金）「書き込める保存容器」4月25日（土）「オリジナルタンブラー」

５.アニバーサリー限定 お買い得商品やイベントのご紹介

対象ショップにて「3周年・5周年」にちなんだ価格の商品や、記念価格のお買い得品、イベントなど売場を賑やかに演出します。

【イベント】まぐろの解体即売会

日時 4月24日（金）15:00から

場所 西館B1F 「魚力」

海鮮中華まん

場所 西館1F 「ニイハオ」

【コラボ商品】りんごと苺のコラボセット

海鮮中華まん（2個入り）1パック555円（税込）

りんごとバター。（フィナンシェ・クッキー・チョコタルト×各1）

苺のワルツ（バターサンド・チョコタルト×各1） 計5点 1,000円（税込）

場所 西館2F 「りんごとバター。」「苺のワルツ」

りんごとバター。/苺のワルツの2店舗で同じ商品を販売します。

※各店舗先着30個限定

※商品、イベントの内容は予告なく変更、中止になる場合がございます

キャンペーンの詳細や対象ショップは、グランデュオ蒲田公式ホームページ、館内ポスター、SNS等で順次発信予定です。

グランデュオ蒲田について

特設ページはこちら :https://www.granduo.jp/kamata/special/special-10572/

名 称：グランデュオ蒲田 ／ GRANDUO KAMATA

所 在 地：〒144-0051 東京都大田区西蒲田7-68-1 (西館)

〒144-0052 東京都大田区蒲田5-13-1 (東館)

代表取締役社長：石黒陽一

運 営： ジェイアール東日本商業開発株式会社

オープン日： 2008年4月16日

交 通： JR蒲田駅直結

営 業 時 間：ショップ 10:00～21:00（日曜・祝日は20:30まで）

レストラン11:00～22:00

グランデュオ蒲田ホームページはこちら :https://www.granduo.jp/kamata/

※詳細は特設ページ内でご案内いたします

※掲載のイベント、キャンペーン等は予告なく変更・中止になる場合がございます、予めご了承ください

※画像はすべてイメージです