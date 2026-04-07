【JAF九州】親子で楽しむ春の体験イベント！「Thanks Festa 2026」にJAFブース出展

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JAF福岡支部（支部長 佐竹伸一）は、4月12日（日）、トヨタ自動車九州 宮田工場内（福岡県宮若市）で開催される「Thanks Festa 2026」にJAFブースを出展し、交通安全を呼びかけます。

「Thanks Festa 2026」

クルマの魅力やものづくり体験をはじめ、地域グルメやステージイベントなど、子どもから大人まで幅広く楽しめるイベントです。普段は立ち入ることのできないテストコースでの同乗体験や、レーシングカー・はたらくクルマ・トヨタ車の展示なども予定されています。

JAFブース出展内容

時速約5kmでの衝突を体感しシートベルトの重要性を学べる体験や、交通安全のクイズに答えるともらえる免許証そっくりのカード「子ども安全免許証」を無料発行します。楽しみながら交通安全への理解を深められるコンテンツをご用意しています。

「Thanks Festa 2026」JAFブース出展概要

■日時

4月12日（日）10:00～15:00

■場所

トヨタ自動車九州 宮田工場内（福岡県宮若市上有木1）

■内容

・子ども安全免許証

無料で発行できる顔写真入りの免許証そっくりのカード

・シートベルトコンビンサー

時速5kmの衝撃体験でシートベルトの重要性が学べる

■詳細

下記URLもしくは二次元コードより

https://jaf.link/4dnVR5t

詳細を見る :https://jaf.link/4dnVR5t

JAF福岡支部では、今後もこのようなイベントに出展し子どもから大人まで幅広く交通安全を呼びかけてまいります。

このリリースへの問い合わせは以下までお願いします

一般社団法人 日本自動車連盟 福岡支部事業課

Tel：092-841-7731（平日 10:00～17:00）