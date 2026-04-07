経営者が“志”を磨く6日間の合宿型研修経営層向け合宿型研修『Executive Boot Camp in 淡路島』6月開講

株式会社パソナグループ

企業向け教育研修や人事BPOサービス、HRテック導入支援サービスを展開する株式会社パソナHRソリューション（本社：東京都港区、 代表取締役社長 牧嶋和彦、以下「パソナHRS」）は、関西圏でスタートアップ支援を行うNPO法人生態会と連携し、経営者・経営層を対象とした実践型プログラム『Executive Boot Camp（エグゼクティブブート キャンプ）in淡路島』を、2026年6月11日（木）より兵庫県淡路島で開講いたします。

近年、事業環境や人材獲得競争の変化が加速する中、経営判断の拠り所となる企業理念や経営思想を明確にし、それを事業運営や組織づくりに一貫して反映していく重要性が高まっています。また、AI社会の進展により人間が生む価値が問われる今、多様な経営者との対話を通じて本質を見つめ直し、志を新たにする機会が求められています。

本プログラムは、経営者が自らの志や経営の原点を見つめ直し、今後の事業構想や組織の在り方を描き直す6日間の合宿型研修です。企業理念を事業戦略や組織設計へと落とし込む実践プロセスに加え、日本文化や伝統に触れる体験、淡路島の豊かな自然環境を活かしたリトリート型セッションを通じて、経営者自身の内省と対話を深める機会を提供します。また、同じ志を持つ経営者同士の対話と交流を通じて、新たなネットワーク形成を促進し、挑戦を支え合う共創コミュニティの構築を目指します。

パソナHRソリューションは本取り組みを通じて、経営者が企業理念に根差した経営構想を描き、持続的な組織づくりと新たな事業価値の創出につなげる機会提供を推進してまいります。

■『Executive Boot Camp in 淡路島』概要

実施期間：

2026年6月11日～2027年2月

（淡路島での3日間合宿×2回、フォローアップ講座／3回※オンライン実施 1回 1時間程度）

＜1期生＞淡路島での合宿／

１.6月11日（木）～6月13日（土）

２.9月30日（水）～10月2日（金）

フォローアップ講座／7月22日（水）、8月21日（木）、2027年2月（予定）

実施場所：

兵庫県淡路島（合宿形式）

対象：

新事業創出を目指す経営者・経営層

定員：

10名

特長：

本プログラムは、以下5つのテーマを軸に構成

1. 志としくみ

理念と事業構造を再整理し、自社の存在意義を再定義

2. 日本の伝統とイノベーション

日本文化に根差した価値観と、革新の融合を探究

3. 持続可能な経営知の実践

長期視点での経営戦略と組織開発を体系化

4. Wellness ―自己内省とリトリート―

自然環境の中での内省を通じた意思決定力の強化

5. ネットワーク形成

志を同じくする経営者同士の継続的な関係構築

【フォローアップサービス】

＜受講者向け＞

アレン・マイナー氏、西山氏を中心としたメンター陣によるメンタリングやフォローアップ実施

講師一例：

・竹林一氏（横浜市立大学大学院国際マネージメント研究科 客員教授）

・宝生和英氏（宝生流20代宗家）

・アレン・マイナー氏（NPO法人生態会 理事長/サンブリッジグループ 代表取締役会長）

・三村 真宗氏（株式会社U-ZERO代表取締役CEO兼CPO）

受講費用：

1名あたり980,000円（税抜き）※講座費用、宿泊費、食費含む

ＵＲＬ：

https://pasona-hrs.co.jp/executivebootcamp(https://pasona-hrs.co.jp/executivebootcamp?fm_cp=6997f49b3dfe4d4542f0da06&fm_mu=69c635bb44ef5e3050b39909&utm_campaign=6997f49b3dfe4d4542f0da06&utm_medium=else&utm_source=prtimes)

お問合せ：

株式会社パソナHRソリューション 研修事業本部

マーケット開拓部Leaders’ Advanced Programユニット

E-mail wap@pasona-hrs.co.jp