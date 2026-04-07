bibigo新商品「マンドゥ餃子」、シリーズ史上最高の初動を記録

CJ FOODS JAPAN株式会社

CJ FOODS JAPAN株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：金 炳圭、以下当社）は、狩野英孝さんが「狩野マンドゥ部長」として開発プロジェクトに参画した新商品「bibigo マンドゥ餃子」が、2026年3月1日の発売以降、想定を大きく上回る販売実績を記録し、出荷初月基準でシリーズ最高の売り上げを記録したことをお知らせします。出荷初月の実績では、売上がシリーズ比528％、配荷店舗数が同338％と大幅に伸長しました。

発売直後の販売実績

「bibigo マンドゥ餃子」は、出荷初月から全国のスーパーマーケットを中心に急速な配荷拡大と売上実績を記録しています。マンドゥシリーズの既存商品と比較した初動実績は以下の通りです。

※上記数値は、マンドゥシリーズにおける出荷初月での比較に基づく社内実績データです。好調の背景

本商品の好調は、商品そのものの魅力に加え、市場環境の追い風が重なったことによるものと考えています。

■「マンドゥ×餃子」の新しい食体験

韓国で愛されるマンドゥのもちもち皮にぎっしり具沢山感と、日本の餃子の肉汁のジューシーさにサクサク羽根を掛け合わせた“いいとこ取り”の設計により、これまでにない新しい食体験を実現しました。

また、マンドゥシリーズ初の水・油不要で焼ける手軽さと、1個30gの食べ応えのある具材感が特徴で、「簡便でありながら満足感の高い商品」として消費者から支持を集めています。

■冷凍食品市場の追い風

2024年の国内冷凍食品消費額が過去最高を更新する中、タイムパフォーマンスを重視する生活者にとって、「水・油不要」の簡便調理は大きな魅力となりました。調理負担を軽減しながら満足感を得られる点が、日常使いしやすい商品として幅広い層から支持されています。

商品概要

今後の展開

当社は、「bibigo マンドゥ餃子」の好調な立ち上がりを追い風に、今後さらなる配荷拡大と販促施策の強化を推進してまいります。冷凍餃子売場における「マンドゥ」という新たなカテゴリーの定着を図るとともに、より多くの生活者にbibigoならではの新しい食体験をお届けしてまいります。店頭・EC・各種プロモーションを通じてブランド接点をさらに拡大し、日本の食卓に新たな楽しみと定番を創出することで、Kフード市場のさらなる成長に貢献してまいります。

■プロフィール

狩野 英孝（カノ エイコウ）

お笑い芸人。1982年2 月 22日生まれ、宮城県出身。日本映画学校(現・日本映画大学)を卒業後、「ラーメン・つけ麺・僕、イケメン」などのフレーズを駆使した一人コントの芸人としてデビュー。

お笑い芸人以外にもテレビ朝日『ロンドンハーツ』にて、シンガーソングライター（50TA 名義）や YouTubeでも幅広く活躍する傍ら、実家の神社で神職にも従事している。

■奮闘ストーリー「#がんばれ狩野マンドゥ部長」

～「#がんばれ狩野マンドゥ部長」あらすじ～

CJ FOODS JAPANが立ち上げた、

bibigoのマンドゥを広めるためのプロジェクト。

マンドゥ事業部の部長に任命されたのは、お笑い芸人・狩野英孝!?

彼のミッションは、bibigoマンドゥシリーズを555万食売ること。

ビジネスを動かす、狩野マンドゥ部長の本気の挑戦物語である。

その奮闘に、企業も小売もメディアも、そして日本中が、少しずつ巻き込まれていく、はず。

概要

公式YouTube：【bibigo公式】#がんばれ狩野マンドゥ部長

URL：https://www.YouTube.com/@KANO_ManduBucho_bibigo

ダイジェスト動画：https://www.YouTube.com/watch?v=-fEYajvUTmw

狩野マンドゥ部長

お笑い芸人として活躍する一方、2025年よりbibigoマンドゥ事業部長に就任。

“bibigoマンドゥシリーズを1年間で555万食を売り切る”という前代未聞のミッションを託された。

当初は「無理無理無理！」と不安を漏らしつつも、マンドゥの美味しさを信じて挑戦を快諾。

以来、企画会議、商品開発への参加、PR動画づくりまで、芸人としての枠を越え、

新たな一面となるビジネスパーソンとして奮闘中。

■会社概要

bibigo

2010年にスタートしたbibigoは、グローバル韓食ブランドです。2024年より"live delicious"という新しいスローガンのもと、忙しく厳しい現代の生活をより豊かにすることを目指し、世界中の食卓に韓国料理と文化をお届けしています。bibigoにとって、温かくて美味しい料理は単なる食事ではなく、「人生をまるごと、ごちそうに」するための手段です。韓国の情熱に根ざした高品質の食品で、bibigoは消費者がすべての瞬間を最大限に楽しめるよう応援します。

bibigoの商品は世界70カ国以上で販売されており、代表商品である「マンドゥ（韓国式餃子）」は世界6大陸の約50,000店舗で販売されています。また、PGAツアー・レギュラーシーズン・トーナメントであるTHE CJ CUPの公式スポンサーであり、LAレイカーズの初のグローバル・マーケティング・パートナーとして、世界中のスポーツ・ファンと韓国の食文化を共有しています。

HP：https://cjfoodsjapan.net/bibigo/

CJ FOODS JAPAN株式会社

・設立：2019年7月9日

・代表取締役 金 炳圭

・本社所在地：東京都港区西新橋2-7-4 CJビル9階

健康、楽しみ、便利を創造するグローバル生活文化企業として韓国で最も身近な食品メーカーであるCJ第一製糖の日本法人。1953 年、韓国で製糖事業からスタートし、砂糖、小麦粉、調味料などの基礎食品および加工食品を生産・販売。日本法人では、韓国の味を世界の人々に伝える韓食代表ブランド「bibigo」、100％果実発酵酢である「美酢」、韓国本場の味を実現する調味料ブランド「ダシダ」を展開。