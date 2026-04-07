韓国最大級のイーサリアムイベント「Ethereum Korea One」に当社代表取締役の田原弘貴が登壇

株式会社HODL1

株式会社HODL1（東証スタンダード：2345）は、2026年4月16日（木）に韓国・ソウルで開催される「Ethereum Korea One（EK1）」に、当社代表取締役CEOの田原弘貴が登壇するとともに、Institutional Partnerとして協賛することをお知らせします。

1 登壇の意義

当社は、「イーサリアムカンパニーとして、金融インフラの未来を広げる」を掲げ、ETHの長期保有・運用を行う「HODL」事業、とブロックチェーン技術の開発および社会実装を推進する「BUIDL事業」の両軸により、イーサリアムエコシステムの発展に取り組んでいます。かかる事業戦略を推進する当社にとって、今回の登壇はイーサリアムカンパニーとしてのプレゼンスをアジア・グローバルにおいて示す重要な機会と位置付けています。

「Ethereum Korea One」は、Ethereum Foundationの助成を受けた韓国初のEthereumコンソーシアム「Ethereum Korea」が主催する旗艦イベントです。韓国における機関投資家とEthereumエコシステムの架け橋を目的として開催され、銀行・証券・資産運用・フィンテック・公共セクター等、参加者の40%以上を機関投資家が占める150名超が参加する韓国最大級のイーサリアムイベントです。

田原が登壇するセッション「Ethereum as an Asset I: Global Institutional Thesis（資産としてのイーサリアム１.：グローバル機関投資家のテーゼ）」は、Ethereum FoundationのAdrian Li氏によるキーノートの直後を飾るセッションとして設定されています。同セッションには、ナスダック上場企業として先駆けてETH DATモデルを採用したSharpLink CEOのJoseph Chalom氏、韓国のETH DAT企業であるParataxis Ethereum CEOのMichael Lee氏が登壇し、当社代表取締役CEOの田原弘貴もこれらグローバルの先行事業者とともに壇上に立ちます。日本の上場企業としてETH DATモデルを実践する当社にとって、本登壇はアジア・グローバルの機関投資家に対してイーサリアムカンパニーとしてのプレゼンスを直接示す、極めて重要な機会と位置付けています。

2 「Ethereum Korea One（EK1）」について

・イベント名：Ethereum Korea One（EK1）

・主催：Ethereum Korea Consortium（Ethereum Foundation ESP助成先によるエコシステム貢献プログラムの一環）

・日時：2026年4月16日（木）19:00～21:10 KST

・会場：DSRVビル B1（韓国・ソウル江南）

・参加者：150名超（EthereumおよびL2財団、韓国主要金融グループ、デジタルアセット関連企業・調査会社 等）

・ウェブサイト：https://ethereumkorea.io

3 登壇概要

・セッション名：「Ethereum as an Asset I: Global Institutional Thesis」

・日時：2026年4月16日（木）19:20～19:40（KST）

・登壇者：Joseph Chalom（SharpLink CEO）、Michael Lee（Parataxis Ethereum CEO）、田原弘貴（HODL1 Inc.）

・モデレーター：See Eun Ha（Lava VCパートナー）

株式会社HODL1（ホドルワン）

HODL＆BUIDL

イーサリアムカンパニーとして金融インフラの未来を広げる。

https://hodl1.jp/