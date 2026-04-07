山形県最上町の観光ＰＲ動画「ENJIN」が日本国際観光映像祭（JWTFF2026）の優秀賞を受賞

株式会社THIRD SPACE PRODUCTION

2026年3月20日に滋賀県甲賀市にて開催された第8回日本国際観光映像祭（JWTFF2026）において、株式会社THIRD SPACE PRODUCTION（本社：山形県東根市、代表取締役：望月晃）が制作した山形県最上町の観光PR動画作品『ENJIN』が、City Promotion部門にて優秀賞を受賞いたしました。

本年度の同映像祭には、日本部門において174作品がノミネートされていました。

なお、山形県最上町の観光PR動画作品は、昨年の『EMMA』に続き、2年連続でCity Promotion部門における優秀賞の受賞となりました。

■受賞作品『ENJIN』

ENJIN

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=mNzoYUJCmLE ]

メイキング映像

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=hGUVJFPsGec ]

■作品概要

山形県最上町の冬を舞台にしたプロモーション映像『ENJIN』

「炎」をテーマに冬の伝統行事である「お柴灯まつり」や赤倉温泉スキー場の雲海など幻想的な雪景色を背景に、一人の男性の心に眠る炎を呼び覚ます様子を描写。

冬の厳しさの中で芽生える温かさと希望が交差する物語をお届けします。

■山形県最上町商工観光課 観光振興室 室長 今田 裕史 氏 コメント

この度は、日本国際観光映像祭シティープロモーション部門において優秀賞という名誉ある賞をいただき、心より感謝申し上げます。審査員の皆様、そして本作品の制作にご尽力いただいた総合プロデューサーのユイ・メンドーザ氏をはじめとする制作チームの皆様、撮影に多大なるご協力をいただいた町民の皆様に深く御礼申し上げます。

本作『ENJIN』は、「最上町の冬の魅力」を多くの方にお伝えすることを主眼に制作を依頼いたしました。最上町の冬は雪深く厳しい季節ですが、だからこそ見ることができる幻想的な雪景色や、雪国ならではの豊かな文化、そしてそこに暮らす人々の温かさがあります。ユイ氏からは、そうした最上町の冬のありのままの美しさと、静けさの中に宿る熱量を、素晴らしい映像美で切り取っていただきました。

この映像を通じて、最上町の冬の空気感や人々の息遣いを少しでも感じていただければ幸いです。

今回の受賞を契機に、多くの方々に最上町を知っていただき、ぜひ実際に足を運んで、冬の最上町を体感していただけることを心より願っております。

■主演 石沢 瑠架 氏（UNiFY） コメント

最上町の皆さま、このたびは誠におめでとうございます。

『ENJIN』は、私にとって活動の中でも一生忘れられない特別な作品であり、このような形で評価していただけたことを本当に嬉しく感じています。また、私の出身地である滋賀県で授賞式が行われたことにも、特別なご縁と感慨を覚えています。当日は出席が叶いませんでしたが、受賞を心より願っておりました。

本作は昨年1月に撮影を行い、監督のユイさん、アシスタントのキナさん、そして最上町の皆さまとともに作り上げました。初めて訪れた山形で出会った幻想的な景色や澄んだ空気に強く心を動かされ、この感覚を映像として届けたいという想いで臨みました。短い撮影期間ながら、チームは家族のような温かい関係となり、その空気が作品にも表れていると感じています。

また、撮影を通して最上町の皆さまに多くのご協力をいただきました。美しい自然だけでなく、人の温かさこそがこの町の大きな魅力であり、そのすべてに支えられて本作が完成したと感じています。関わってくださった皆さまに、心より感謝申し上げます。

■映像ディレクター ユイ・メンドーザ（THIRD SPACE PRODUCTION） コメント

スキー映像としてではなく、最上町でしか感じることのできない風景や文化、そこに流れる空気まで含めて表現することを目指しました。冬の伝統行事「鳥追い」に見られる、松明の炎が持つ力強さや原始的な熱をモチーフに、この土地に根付くエネルギーを映像として形にしています。

制作にあたっては、まず歴史や背景、人々の想いを丁寧にリサーチし、そのうえで何度も現地に足を運び、風や音、光の質感といった言葉にしきれない要素を身体で感じ取ることを大切にしました。そうした積み重ねの先に立ち上がるイメージを、できるだけ純度の高いまま映像に落とし込むことを意識しています。

山形でしか撮ることのできない景色や物語が、このように続けて評価いただけたことを大変嬉しく思います。山形や日本の魅力が本作を通して多くの方に届くことを願うとともに、制作に関わってくださったすべての皆さまに、心より感謝申し上げます。

【会社概要】

社名 株式会社 THIRD SPACE PRODUCTION

住所 山形県東根市神町北1-2-24-231号

代表 望月晃

資本金 5,000,000円

ＨＰ https://third-space.co.jp/contact

株式会社THIRD SPACE PRODUCTIONは、山形県在住の映像ディレクターであるユイ・メンドーザが手掛ける映像制作会社です。

「東北から世界へ」をコンセプトに、山形県を拠点として、地元の豊かな自然を活かした企業PR動画や商品PR動画の制作を行うとともに、東北地方の魅力を世界へ発信しています。