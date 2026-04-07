刺繍とお直しのお店「PATCH&PLAY」が、調布PARCOでワッペンワークショップ「MY CHEER STYLE」開催──クリエイター募集開始！

株式会社STORY&Co.

「体験をバトンにする。」をミッションに掲げる株式会社STORY＆Co.（本社：東京都千代田区、代表取締役：細川拓）は、6月13日(土)・14日(日)の2日間ワッペンワークショップ「MY CHEER STYLE(マイ チア スタイル)」を開催いたします。本ワークショップは、クリエイティブコミュニティ「NewMake」が手がける刺繍とお直しのお店「PATCH&PLAY」が企画・運営を担当します。

本企画にあわせて、サッカーや応援をモチーフにしたオリジナルワッペンをデザインするワッペンクリエイターを若干名募集いたします。

本ワークショップは、参加者が持参した衣類や会場で購入したアイテムに、クリエイターによる個性豊かなワッペンを自由にレイアウトしてカスタムできる体験型イベントです。 モノを新調するだけでなく、今あるものに手を加えて長く大切に使う、そんなサステナブルな楽しみ方を提案します。

■ワッペンワークショップ「MY CHEER STYLE」

PATCH&PLAYでしか手に入らないクリエイター特製のオリジナルワッペンを使い、持参した衣類や会場で購入できるバッグ・キャップ等に「世界に一つだけ」のカスタムを施せるワークショップ。通常のアイロン圧着だけでなく、強度を高める縫い付けや着脱可能なマジックテープ加工、キーチャームへの転換、さらにはスニーカーデコまで、手ぶらでも自分らしい表現を追求できる多彩なメニューを用意しています。

※ワークショップの提供メニューは変更になる場合があります。最新情報は公式SNSにてお知らせいたします。

■ 募集背景：応援する楽しさを"わたしだけの一着"に。

調布PARCOにサッカーをテーマにしたカスタム体験イベント「MY CHEER STYLE」がやってきます。あなたのイラストをワッペンにして販売し、来場者の手でキャップやバッグ、ユニフォームに貼り付けてもらう──世界に一つだけの応援アイテムが生まれる場です。

サッカーモチーフはもちろん、応援シーンや元気が出るキャラクター、ポジティブなことばなど、"見ると応援したくなる"イラストをお持ちのクリエイターを募集します。

PATCH&PLAYでは、服を直すという行為そのものを、ワクワクするような創造的体験へとアップデートしています。 私たちが提案するのは、「今あるものに手を加え、価値を重ねていく」という新しいライフスタイル。 その核となるのが、クリエイターの想いが込められた、世界に一つだけのワッペンです。

小さなワッペンが、ファッションの未来を変える。

ワッペンは、単なるパーツではありません。 それは、服の持ち主の物語を更新し、新たな愛着を生む「魔法のバトン」です。 今回の募集は、独自のストーリーを持つクリエイターの皆様と共に、“選ぶ・縫い付ける”という体験を自己表現へと昇華させる場を創り上げるためのものです。 PATCH&PLAYと共に、次の時代のファッションのあり方を提案してくれるパートナーをお待ちしています。

■ ワッペンクリエイター募集要項

募集時期： 2026年4月6日（月）21：00～4月12日(日) 23：59まで

募集人数： 若干名

応募条件： NewMakeへのコミュニティ登録（無料）をしていただける方

応募方法： 応募フォームより必要事項をご入力のうえ、お申し込みください。

応募詳細： https://www.instagram.com/p/DWyk9rNmLeK/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==(https://www.instagram.com/p/DWyk9rNmLeK/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==)

選考通知： 選出された方には、4月15日（水）までに登録いただいたメールアドレス宛にご連絡いたします。

【求めるデザイン】

今回は特に、サッカー・スポーツモチーフや応援シーン、見ると元気が出るポジティブなイラストをお持ちの方を歓迎します。作品の新作・既存は問いません。

■ イベント詳細

ワッペンワークショップ『MY CHEER STYLE』

企画・運営：PATCH&PLAY produced by NewMake

日程： 2026年6月13日(土)・6月14日(日)

会場： 調布PARCO 7F イベントスペース

参加方法： 詳細は公式SNSにて順次お知らせいたします。

■PATCH&PLAY

原宿を拠点に、2025年11月にオープンした「直す・足す・遊ぶ」で捨てない選択肢を日常に届けるリメイクブランド。ワッペンやお直しを通じて、服との関係を「消費」から「共創」に変えていくクリエイティブストア。

店舗名： PATCH&PLAY（パッチ・アンド・プレイ）

所在地： 東京都渋谷区神宮前6-6-2 原宿ベルピア104（NewMake Labo内）

営業時間： 11:00～18:00（不定休）

Instagram： https://www.instagram.com/patchandplay_tokyo/



■株式会社STORY&Co.

社会課題を体験へと翻訳するクリエイティブを軸にクリエイティブコミュニティ「NewMake」の運営をはじめ、ワッペンやお直しを通じて服との新しい関係性を提案するショップ「PATCH&PLAY」、体験シェアリングサイト「AND STORY」の企画・運営を行っています。また、ブランディングやコンテンツプロデュース、デザインコンサルティングを通じて企業やブランドの価値づくりを支援するとともに、サステナブルプロジェクトの企画・推進など、クリエイティブの力で社会課題と生活者をつなぐ取り組みを展開しています。

会社名:株式会社STORY&Co.(ストーリーアンドカンパニー)

代表者:代表取締役 細川 拓

所在地:東京都千代田区丸の内一丁目1番3号 日本生命丸の内ガーデンタワー3階

設立:2016年 https://storyandco.co/

【PATCH＆PLAY/STORY&Co.に関するお問い合わせ】

https://www.storyandco.co/contact