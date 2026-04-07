【東急Sレイエス フットボールスクール 池袋】REYES CUP260429_0505_06

東急スポーツシステム株式会社

東急Sレイエス フットボールスクール 池袋では、地域チームが参戦するフットサル大会『REYES CUP』を開催いたします。

今回は地域チームだけではなく、レイエスチームも参戦いたします！

ぜひレイエスチームとして優勝を目指して一緒に戦いませんか！？

皆様のご参加をお待ちしております。

■内容

地域チームが参戦するフットサル大会を開催いたします。

※大会形式は、6チーム1回総当たり＋順位決定戦もしくは3チーム3回総当たりで7分の試合を6試合予定していますが、変更する場合がございます。

■対象

小学1～4年生の会員・非会員・チーム

※2チームエントリー希望の場合は、空きがあれば可能といたしますので、希望の旨を備考にご入力ください。

■スケジュール

〇2026年4月29日(水祝)

・12:00～15:00 U-9(小学2・3年生)

〇2026年5月5日(火祝)

・12:00～15:00 U-8(小学1・2年生)

〇2026年5月6日(水祝)

・12:00～15:00 U-10(小学3・4年生)

■定員

・個人：8名

・チーム：5チーム

※最少催行数：5名、2チーム(開催1週間前判断)

■場所

アディダスフットサルパーク池袋

・住所 〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-5-7

ヤマダデンキ LABI池袋本店6F／屋上

アディダスフットサルパーク池袋内

※JR線「池袋駅」より徒歩3分

・電話番号 03-5953-2270

・営業時間 【平日】15:00～23:00【土日祝】10:30～23:00

・休館日 年末年始・臨時メンテナンス時など

■料金(税込)

・会員：2,750円／回 ⇒ 2,420円 (蹴祭キャンペーン)

・非会員：3,300円／回 ⇒ 2,970円 (蹴祭キャンペーン)

・チーム：7,700円／回 ⇒ 5,500円 (蹴祭キャンペーン)

※非会員の方は会員のお友達と一緒に参加すると、会員価格でご参加いただけます。

※個人の方は事前にオンライン決済、チームの方は参加当日にフロントにてお支払いください。(クレジット・交通系IC・PayPay等、現金不可)

■持ち物

・運動できる格好

・シューズ(スパイク以外)

・レガース

・飲み物

・タオル

■チャレンジポイント

会員限定のチャレンジポイント対象イベントです。

≫詳細はこちら(https://www.tokyu-sports.com/football/reyes/school/ikebukuro/news_list/campaign/every_year/challenge_point.html)

■その他

・雨天時は開始2時間前に中止または実施の判断をいたします。

天候不良の場合はお電話にてご連絡いたします。

・本イベントのクラス空き状況は学年により異なり、定員に達しているクラスはキャンセル待ちとなります。

・キャンセルの際は必ずマイページよりお申込みをお願いいたします。

・前日20時以降のキャンセルは、キャンセル料として全額お支払いとなります。

・本イベントは保険対象外となりますので、必要でございましたら各ご家庭で保険の加入をお願いいたします。

■お申込み

※初めて当スクールのプログラムに参加される非会員の方は、下記のボタンをクリックするとマイページ登録のページに進みますので、まずはマイページ登録とお子様の情報及びクレジットカードのご入力をお願いいたします。

マイページ登録後、予約ボタンよりお申込みください。

チームの方は下記のエントリーフォームよりお申込みください。

〇個人

マイページ登録済みの方 :https://reyes-reserve.tokyu-sports.com/reserve/schedule/7/11/?date_from=2026-04-29マイページ未登録の方 :https://reyes-reserve.tokyu-sports.com/register/?_gl=1%2a1nlikfq%2a_gcl_au%2aMjAxOTQ0NjgyNy4xNzU1MDQ3NDc3%2a_ga%2aMTAyMzQzNTY1My4xNzU1MDQ3NDc3%2a_ga_LHTSP0G23K%2aczE3NTc2Mzg4NjgkbzE5JGcxJHQxNzU3NjQzNTM0JGo2MCRsMCRoMA..#_ga=2.190254306.818006561.1757638865-1023435653.1755047477

〇チーム

4月29日(水祝) 小学2・3年生 :https://www.tokyu-sports.com/football/reyes/school/ikebukuro/news_list/event/2026_year/reyes_cup_260429_0505_06/team/entry_9.html5月5日(火祝) 小学1・2年生 :https://www.tokyu-sports.com/football/reyes/school/ikebukuro/news_list/event/2026_year/reyes_cup_260429_0505_06/team/entry_8.html5月6日(水祝) 小学3・4年生 :https://www.tokyu-sports.com/football/reyes/school/ikebukuro/news_list/event/2026_year/reyes_cup_260429_0505_06/team/entry_10.html

■お問い合わせ

お問い合わせはこちら :https://www.tokyu-sports.com/football/reyes/school/ikebukuro/contact.html

■詳細URL

https://www.tokyu-sports.com/football/reyes/school/ikebukuro/news_list/event/2026_year/reyes_cup_260429_0505_06.html