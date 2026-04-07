『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』十二聖レイド アドミル挑戦応援キャンペーン開催！特典盛沢山な「春の育成応援キャンペーン」も同時開催！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESにおいて本日4月7日（火）より、共感できる「推し」が見つかるRPG『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』にて新しいキャンペーンが開催されたことをお知らせいたします。

■十二聖レイド アドミル挑戦応援キャンペーン開催！

新難易度「アドミル ULTRA」が、3部位のマルチターゲットで登場します。

「闇由の解放勲章」や「闇由の軍旗」を集めて、魂友「アドミル」やレイド武器を強化しましょう。

【開催キャンペーン】

●キャンペーン1

・アドミルの自発回数+1

・闇属性レイド救援時のRP1/2

・闇属性レイドのドロップ報酬2倍

●キャンペーン2

「原神石×1000個」や「覇王の解放勲章」、「超魂の絆杯」などの豪華報酬が獲得できる限定ミッション開催

【機能更新】

1. 十二聖レイド交換所「闇」の「異空の軍旗」交換回数を増加

2. アドミルの能力解放に5ページ目を追加

3. 闇属性レイド武器に進化4段階目を追加

4. 闇属性「異空シリーズ」武器に進化4段階目を追加

5. 一部SSR魂友・神器の特異武器に進化4段階目を追加

さらに、「HAPPY イースター♪フェスティバル」で登場した「ラウッド」に加え、光属性の復刻季節限定キャラクター2体が登場する十二聖レイド「アドミル」挑戦応援キャンペーンガチャも開催！

【開催期間】4月7日（火）メンテナンス終了後～4月15日（水）12:59まで

▼SSR魂友「ラウッド」

■期間限定のお得なパック販売開始！

原神石のおまけを大量に獲得できるお得な「十二聖レイド アドミル挑戦応援CP スペシャルパック」2種の他、冒険に役立つさまざまなアイテムを選べるセレクトパックが3種類登場！ 選べるアイテムはセレクトパックの種類によって異なるため、ぜひご確認ください。

■春の育成応援キャンペーン開催！

春シーズンを記念して、さまざまなキャンペーンやミッションなど特典が盛りだくさんのイベントを開催！ 開催期間中にたくさんプレイしてキャンペーンを満喫しましょう！

【キャンペーン1】

・クエストクリア時のRank EXP2倍

・クエストクリア時の魂友 EXP2倍

・ストーリークエストの消費AP1/2

・トレーニングルームのドロップ数2倍

・ウェポンクエストの消費AP1/2、ドロップ率1.5倍

【キャンペーン2】

期間限定ログインボーナス&ミッションを開催！ 「プラチナガチャチケット」やキャラクター育成素材アイテムなどの豪華報酬がもらえます！

【春の育成応援CP連動ガチャ2種】

・春の育成応援CP セレクトPU STEP UPガチャ

最大STEPで、選択したSSRキャラクター1体が確定で登場するステップアップガチャが3周限定で登場！

・春の育成応援CP SSR3体確定 STEP UPガチャ

最大STEPまで進めることで、SSRキャラクターが合計3体確定で登場するステップアップガチャが3周限定で登場！

【お得な期間限定パック2種】

・春の育成応援CP スペシャルパック

お得な原神石に加え、おまけとして大量のキャラクター育成素材アイテムが付いた商品が3種類登場！

・春の育成応援CP 育成応援パック

魂友・神器・武器の育成に役立つアイテムがおまけとして付いたお手頃なパックがそれぞれ6回まで購入可能で登場！

■『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』とは

男性しか存在しない異世界「ヴェストリア」。

多様な種族が住まうその土地は、人間を統制し理想郷を築こうとする天使と、

欲望と嗜虐の限りを尽くす悪魔の脅威にさらされていた。

創造神である原神王アルケーによりヴェストリアに転生した主人公は、

導師として救世の旅に出る！

絆の力で世界を護れ！導師の冒険譚、ここに開幕!!

▼こちらからゲームをプレイ！

https://games.dmm.com/detail/cravesaga

■ゲーム概要

タイトル：『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』

ジャンル：共感できる「推し」が見つかるRPG

プラットフォーム： PC（ブラウザ版）/ スマートフォン（ブラウザ版）

利用料金：基本無料プレイ（ゲーム内課金あり）

ゲーム配信開始日：2023年2月16日（木）

(C)2022 EXNOA LLC

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『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』公式サイト：

https://crave-saga.jp/

『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』公式X：

https://x.com/CraveSaga

『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』公式Instagram：

https://www.instagram.com/crave_saga/

『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』公式YouTubeチャンネル：

https://www.youtube.com/@crave-saga