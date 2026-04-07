ストレージ王代表・荒川が金沢シーサイドFMに出演、放送回をSpotifyで公開、聴取者限定の特別キャンペーンを実施

株式会社ストレージ王

トランクルームに関する企画、開発、運営、管理業を行う株式会社ストレージ王(本社：千葉県市川市、代表取締役：荒川 滋郎、証券コード：2997、以下「ストレージ王」)は、金沢シーサイドFMのラジオ番組に出演し、その収録内容がこのたびSpotifyにて公開されたことをお知らせいたします。出演を記念し、【本放送をお聴きいただいた方限定】で、特別なキャンペーンを実施いたします。

当番組では、【全国展開するトランクルームで“モノの新しい居場所”をつくる革新者に迫る！】と題して「ストレージ王」代表の荒川が出演し、トランクルームの詳しい事業内容や、実際に利用している方々のニーズ・利用方法、そして今後の事業の展望についてなどを、ナビゲーターの藍田真優さんが深堀いたします。

当番組は、藍田真優さんがナビゲーターを務め、地域や業界で注目されている、企業の社長をお招きし、その魅力や取り組みについて伺っていきます。

・聴取方法

藍田真優さんと代表の荒川ストレージ王 サービスサイト :https://www.storageoh.jp/

社長あなたの〇〇おしえてください。

◇ 放送局 ：金沢シーサイドFM（FM:85.5）

https://kanazawa-seasidefm.co.jp/



◇ 聴取方法 ：Spotify

https://open.spotify.com/episode/5KIT9EdPmRLlJxJrEVdvGI?si=QS1pW02CRLiUO_Shl-LUug



◇ 出演者 ： 藍田 真優



◇ ゲスト ： 荒川 滋郎（株式会社ストレージ王）

本放送は音声配信サービス「Spotify」にて配信中です。

以下のリンクより、いつでもお好きなタイミングでお聴きいただけます。

■特別キャンペーン概要

社長あなたの〇〇おしえてください。 :https://open.spotify.com/episode/5KIT9EdPmRLlJxJrEVdvGI?si=QS1pW02CRLiUO_Shl-LUug収録中の様子

番組をご聴取いただき、

お電話にてお問い合わせの際に「社長あなたの〇〇教えてください。のストレージ王の回を聞いた」とトランクルームの契約前にお伝えいただいた方に、現在各店舗にて実施中の【賃料キャンペーン】にさらに1ヵ月分を追加いたします。

【特典内容】

対象店舗にて新規で6カ月以上のお申込みをされた方

例： 「賃料最大4ヶ月間半額」 →「賃料最大5ヶ月間半額」に！

※保証料などは別途発生します。詳細はお問い合わせください。

※店舗により賃料キャンペーンは異なりますので下記店舗詳細にてご確認ください。

【キャンペーン期間】

2026年4月7日（火）9:00 ～ 2026年4月17日（金）18:00までに

お電話にてお問合せいただいた方

【対象トランクルーム店舗】

ストレージ王 梶が谷トランクルーム

（神奈川県川崎市）

https://www.storageoh.jp/search/detail/1416

ストレージ王 天王町トランクルーム

（神奈川県横浜市西区）

https://www.storageoh.jp/search/detail/1419

ストレージ王 元住吉トランクルーム

（神奈川県川崎市中原区）

https://www.storageoh.jp/search/detail/1420

※当キャンペーンは予告なく終了する場合がございます。

収録後の様子

〇企画担当者コメント（ストレージ王）

経営企画室 次長 坂上 正洋(整理収納アドバイザー)

本放送に際しての事前に打合せを経て収録を行いました。

当日は、トランクルーム事業の詳細や実際の利用者のニーズ、今後の展開などについて、終始なごやかで楽しい雰囲気の中での収録となりました。

トランクルームの可能性を藍田様と荒川の対話を通じて感じていただける内容となっております。

業界問わず、是非皆様にご聴取をいただければ幸甚です。

まだまだ日本ではトランクルームの存在が世の中に知られていないという部分で、今回の収録にてトランクルームの可能性を藍田真優様と荒川との対話の中で感じていただける内容になっております。

コロナ禍以降、在宅ワークや働き方改革、ライフスタイルの多様化による暮らしの変化は、さらに加速しています。

多様性の時代、さまざまな趣味やライフスタイルが確立するなかで、服やバッグ・靴などの身の回りの品から、趣味のアイテムや推し活グッズ、スポーツ・アウトドア用品、本や雑誌、思い出の品まで、「大切だけれどすぐには使わないもの」が増えています。

その一方で、都心部の住宅の狭小化により、クローゼットに収まりきらないという問題も増加しています。こうした状況のなかで、大切な品物を“プラスワンルーム”の感覚でトランクルームに保管していただくことで、より快適な暮らしを実現していただければ幸いです。

また、近年では自然災害も多発しています。このような収納スペースを活用することで、防災用品の分散備蓄にもつながり、安心で豊かなライフスタイルを支える一助となります。

今回の放送をきっかけに、トランクルームを通じて皆さまの暮らしがより豊かになることを願っております。

■出演者概要

株式会社ストレージ王

代表取締役社長

荒川 滋郎（あらかわ じろう）

新日本製鐵株式会社、株式会社パルコ、寺田倉庫株式会社、当社設立時の親会社である株式会社デベロップを経て、現ストレージ王の代表取締役社長に就任。

2022年4月に東京証券取引所のグロース市場にて上場を達成（証券コード2997）

現任

■会社概要

商号 ： 株式会社ストレージ王(証券コード：2997)

代表者 ： 代表取締役 荒川 滋郎

所在地 ： 〒272-0033 千葉県市川市市川南一丁目9-23 4F

設立 ： 2008年5月

事業内容 ： トランクルームに関する企画、開発、運営、管理

プロパティマネジメント業

上記に付帯関連する一切の事業

資本金 ： 261,888千円

サービスサイト :https://www.storageoh.jp/

コーポレートサイト：https://www.storageoh.co.jp/

いつここ ：https://itsucoco.com/