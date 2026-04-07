【GOKUMIN】“枕難民”に寄り添う新発想。髪の毛より細い極細繊維を採用した、“とろける沈み込み”をかなえる「ふにゅとろまくら」を新発売

株式会社KURUKURU

株式会社KURUKURU（本社：東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 13F、代表取締役：関沢 康寛）が展開する寝具ブランド「GOKUMIN」は、2026年4月7日より、髪の毛より細い0.3デニールの極細繊維「メルティリッチファイバー」を採用した「ふにゅとろまくら」を発売いたします。一般的なわたの約1/3以下の細さによる"とろける沈み込み"と、超高密度構造による"へたりにくさ"を両立。独自のグリッド・キルティング構造が頭と首に吸い付くようにフィットし、枕選びに悩む"枕難民"に新たな選択肢を提案します。

開発者の想いと背景

近年、睡眠の質向上を目的としたスリープテック市場は世界的に拡大を続けており、日本でも「令和の眠活」としてデバイスやサプリ、寝具の見直しに取り組む生活者が増えています。一方で、テクノロジーに頼る前に"寝具そのもの"を最適化したいというニーズも根強く、なかでも枕は最も身近でありながら最も悩みが尽きないアイテムです。実際、自分に合う枕が見つからず買い替えを繰り返す"枕難民"は約9割にのぼるというデータもあり（※）、枕選びの難しさは多くの人に共通する課題となっています。「アプリやガジェットで睡眠データを"見える化"する時代だからこそ、頭を預ける枕の物理的な心地よさは一層重要になる。"枕難民"が買い替えを繰り返さなくて済む一本をつくりたい」という開発担当者の信念が、本製品の出発点でした。0.3デニールの極細繊維による"ふにゅとろ"の感触、独立キルト構造によるフィット性、そして丸洗いできる衛生設計。テクノロジーでは補えない"触れた瞬間の心地よさ"を徹底的に追求し、毎日の眠りの土台をアップデートする一本に仕上げました。

※自社調べ（2026年3月実施、出典：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000321.000036491.html）

製品の特徴

【髪の毛より細い極細繊維が生む、"とろける沈み込み"と"へたりにくさ"の両立】

中わた「メルティリッチファイバー」は、一般的なわたの約1/3以下となる0.3デニールの極細繊維を採用。触れた瞬間にふしゅっと沈み込む"とろける柔らかさ"を実現しながら、超高密度の綿によりへたりにくく、「もっちり感」と「耐久性」を両立しました。

【独自のグリッド・キルティング構造が、頭と首に"吸い付くように"フィット】

キルティングで区切られたマスがそれぞれ独立して可動し、仰向け・横向きどちらの寝姿勢にも自然に追従。荷重を一点に集中させず頭部から首・肩にかけて均等に分散することで、就寝中の首や肩にかかる荷重を分散する設計で、朝までしっかりサポートします。高さ調整は側面ファスナーから中材を出し入れするだけで手軽に行えます。

【カバーは洗濯機で丸洗い可能、抗菌・防臭加工で毎日清潔】

カバーは取り外して洗濯ネットに入れるだけで、家庭用洗濯機でいつでも丸洗いが可能。本体・カバーの両方に抗菌・防臭加工を施し、ニオイや菌の繁殖を抑制します。シルクのようにしっとりなめらかなカバー生地は、肌ざわりのよさも特長です。

製品情報

「ふにゅとろまくら」

[価格]7,098円（税込）（※）

[サイズ]・約60×40cm（本体）

・約68×46cm（カバー）

[重量]約2.24kg

[カラー]ホワイト/ブラック

[発売日]2026年4月7日

[販売店]

■公式EC：https://gokumin.co.jp/products/g-fntr-01

■Amazon

・https://www.amazon.co.jp/dp/B0GVQBF937（ホワイト）

・https://www.amazon.co.jp/dp/B0GVQCQPZ7（ブラック）

■ヤフーショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/shuterlife/g-fntr.html

■楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/gokumin/g-fntr/

※商品の価格は変動する可能性があります。

シリーズ累計販売数 200万枚 「GOKUMIN」とは

ホワイトブラック

眠ることは、幸福な一日の始まりだから。

日本発の寝具ブランド「GOKUMIN」は、高品質な寝具をお求めやすい価格でご提供します。 おかげさまで「Amazon.co.jp 販売事業者アワード2023」をはじめ、2年連続寝具ブランド部門三冠達成など受賞歴も多数。多くの方々から高い評価をいただいております。SDGsでも謳われる健康的で豊かな毎日を実現するために、これからも「選んでおけば間違いない」そう言われる商品を追求していきます。

関連プレスリリース

●【GOKUMIN】約9割が"枕難民"と自覚。～「超無重力ジェルピロー」が高さ・フィット感の悩みをセルフオーダーメイド級に解決～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000321.000036491.html

●【GOKUMIN】ストレートネックなど現代人の首・肩の悩みに着目。3Dハニカムジェル×TPEパイプ、4部屋構造の「メディゼロピロー」が登場

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000315.000036491.html

●【GOKUMIN】枕難民を救う「超無重力ジェルピロー」ついに誕生

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000277.000036491.html

GOKUMINの公式SNS

会社概要

- Instagram：https://www.instagram.com/gokumin_official/- X：https://x.com/gokumin888- LINE：https://s.lmes.jp/landing-qr/2004248957-drqYJvzN?uLand=7KYQLJ株式会社KURUKURU

「ひとが、つくる。ひとへ、つくる。」 心を込めて、つくり届ける会社です。



会社名：株式会社KURUKURU

代表取締役：関沢 康寛

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 13F

設立：2015年9月

資本金：5,000万円

公式HP：https://www.kurukuru.co.jp/