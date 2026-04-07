「coodyエアテントHub Shelter Pro」4月16日（木）10時よりMakuake公開決定
合同会社COODYは、新型エアテント「coodyエアテントHub Shelter Pro」（ハブシェルタープロ）を
2026年4月16日（木）10時よりMakuakeにて公開いたします。
coodyが大切にしてきた“光・空気・居心地”という思想を受け継ぎながら、開放感と機能性をさらに高めた新モデルが誕生。
前後ドアの4分割構造や六角ウィンドウにより、自然を取り込む開放的な空間を実現。
Hub Shelter Proは、キャンプの過ごし方を広げる新たな選択肢です。
▼Makuakeプロジェクトページ
https://www.makuake.com/project/coody_pro/
coodyエアテントHub Shelter Proとは■ POINT01【“開く”ことを前提にしたシェルター設計】
前後ドアは4分割構造を採用し、フルオープン時には圧倒的な開放感を実現。リビングのように使えるシェルター設計で、風や光を積極的に取り込むことを前提としています。閉じて守るテントとは異なり、“開いて楽しむ”新しいキャンプスタイルを提案します。
■ POINT02【景色を主役にする、唯一無二のデザイン】
六角ウィンドウと大型サイドウィンドウにより、自然の景色をそのまま切り取る設計。どの角度からも外の風景を感じられる構造で、テントそのものが“景色を楽しむためのフレーム”として機能します。
デザイン性だけでなく、体験価値を高める一張です。
■ POINT03【圧倒的な空間設計と快適な居住性】
中央天井高は2.7m、両サイドでも1.9mを確保。出入りや立ち上がる動作、大型ギアの設置もスムーズに行え、圧迫感のないゆとりある空間が広がります。さらに側面を高く設計することで空間効率も向上し、大型エアベッドやテーブルも余裕を持って配置可能。シェルターでありながら、快適に過ごせる広々とした空間を実現しています。
■ POINT04【シェルターとしての機動力とタフな設計】
ドアの取り外しやフルオープン対応により、タープのような使い方も可能。人数やシーンに応じて、広く使う・囲うといったレイアウト変更がスムーズに行えます。さらに耐風性を高めたフレーム構造、難燃性PVCエアフレーム、高耐久エアチューブ、過圧防止バルブを採用し、開放的でありながらも安心して使えるタフな設計です。
■ POINT05【“作品級空間”を、誰でも簡単に】
Hub Shelter Proは、ただ広いだけではありません。最適化された内部構造により、実用性と開放感を高次元で両立。着脱式フロアや大型フライシートなどの装備も備えつつ、この“作品級空間”が空気を入れるだけで完成します。設営の手軽さと完成度の高さを両立した、新しいエアシェルターです。
キャンプの中心となる、新しいシェルター体験へ
coodyエアテントHub Shelter Proは、設営の手軽さと、空間の完成度。
その両方を兼ね備えたHub Shelter Proが、これからのキャンプスタイルに新しい価値をもたらします。
・開放感と機能性を兼ね備えた次世代シェルター
・設営の手軽さと高い完成度を両立
・キャンプの過ごし方に新たな広がりをプラス
・自然とつながる、これまでにないひとときを
Makuake公開について
「coodyエアテントFamilia Pro」は、4月16日（木）10時よりMakuakeにて公開予定です。
公開ページでは「通知を受け取る」ボタンから事前登録が可能です。
公開初日には応援クーポンのご用意を予定しており、数量限定の“超超早割”もご用意しております。
ぜひ事前登録のうえ、公開をお待ちください。
▼プロジェクトページ
https://www.makuake.com/project/coody_pro/
▼公式サイト
https://coody-jp.com/habshelter_pro/
商品詳細
■coodyについて
coodyのエアテントは、ポンプで空気を入れるだけの簡単設営。
初心者や女性でも安心して使え、広々とした快適空間で家族や友人とゆったり過ごせます。設営や撤収の手間を減らし、大切な人との時間を存分に楽しめるのも魅力。さらに、耐風・防水性に優れた高品質な素材を採用しているため、どんな天候でも快適に過ごせます。上質なグランピングスタイルを気軽に体験し、特別な思い出を。
coody公式サイト(https://coody-jp.com/)
■国内サポート体制
coodyは国内カスタマーサポートを完備しており、修理対応、不具合相談はもちろん、テント設営の相談にも対応しています。
安心してご利用いただける体制を整えておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
▼カスタマーサポート
https://coody-jp.com/cs/
会社概要
会社名：合同会社COODY（COODY JAPAN）
所在地：〒116-0014 東京都荒川区東日暮里6-16-8 桂ビル3F
資本金：1,000万円
代表：金中 予哉
設立：2024年
事業内容：アウトドア用品の企画・輸入・販売
公式サイト：https://coody-jp.com/
問い合わせ：https://coody-jp.com/toiawase/
※合同会社COODYは株式会社W＆Wのグループ会社です。