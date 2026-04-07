「coodyエアテントFamilia Pro」4月16日（木）10時よりMakuake公開決定

株式会社W&W

合同会社COODYは、新型エアテント「coodyエアテントFamilia Pro」（ファミリアプロ）を

2026年4月16日（木）10時よりMakuakeにて公開いたします。

多くのキャンパーに愛されてきた「Familia」シリーズが、さらなる快適性と機能性を追求した“PRO仕様”へと進化。

細部にまでこだわり抜いたアップデートにより、使い勝手と完成度を大きく高めた新モデルです。

▼Makuakeプロジェクトページ

https://www.makuake.com/project/coody_pro/

coodyエアテントFamilia Proとは

■ POINT01【自由にアレンジできる、拡張性の高い構造】

前後ドアには4分割構造を採用し、シーンや天候に応じて開閉スタイルを自在に調整可能。フルオープンによる圧倒的な開放感はもちろん、部分開放による風のコントロールやプライバシー確保など、多彩な使い方に対応します。キャンプスタイルや人数に合わせて、最適なレイアウトを実現できる柔軟性の高い設計です。

■ POINT02【開放感と快適性を両立する設計】

大型サイドウィンドウとワイドな天井TPUウィンドウを備え、自然光をたっぷり取り込む開放的な空間を実現。テント内部にいながらも、外の景色や空を身近に感じることができ、昼は明るく、夜は星空を楽しめる贅沢な時間を演出します。機能性とデザイン性を兼ね備えた、coodyならではの空間設計です。

■ POINT03【一年を通して快適に使えるオールシーズン設計】

メッシュ構造・フルクローズ・ベンチレーション機能を組み合わせることで、季節や気候に応じた快適な環境づくりが可能。夏は風通し良く涼しく、冬は外気を遮断しながらも適切に換気できる設計で、一年を通して快適に使用できます。季節ごとのキャンプを楽しむユーザーに最適な仕様です。

■ POINT04【安心して使える高機能＆高耐久仕様】

本体には結露を軽減する高品質ポリコットン素材を採用し、耐久性と快適性を両立。さらに耐風性に優れた構造や難燃性PVCエアフレーム、過圧防止バルブなど、安全面にも配慮された設計となっています。アウトドア環境でも安心して使える、信頼性の高い一張です。

■ POINT05【ファミリーキャンプに最適な快適空間】

間仕切りカーテンを標準装備し、前室と後室を分けて使用することが可能。さらに着脱式フロアや取り外し可能なドア構造により、用途に応じた空間アレンジが自在に行えます。家族やグループでもゆったりと過ごせる設計で、居住性と実用性を高いレベルで両立しています。

広がる快適性、進化したファミリーキャンプ体験

coodyエアテント Familia Proは、使い方やシーンに応じて、

より自由で快適なキャンプスタイルを実現します。

・ファミリーやグループで、ゆったりと過ごしたい方

・空間を前室・後室で分けて使いたい方

・オールシーズン快適にキャンプを楽しみたい方

・設営が簡単で、機能性の高いテントを探している方

・デザイン性と居住性、どちらも妥協したくない方

Makuake公開について

「coodyエアテントFamilia Pro」は、4月16日（木）10時よりMakuakeにて公開予定です。

公開ページでは「通知を受け取る」ボタンから事前登録が可能です。

公開初日には応援クーポンのご用意を予定しており、数量限定の“超超早割”もご用意しております。

ぜひ事前登録のうえ、公開をお待ちください。

▼プロジェクトページ

https://www.makuake.com/project/coody_pro/

▼公式サイト

https://coody-jp.com/familia_pro/

商品詳細

■coodyについて

coodyのエアテントは、ポンプで空気を入れるだけの簡単設営。

初心者や女性でも安心して使え、広々とした快適空間で家族や友人とゆったり過ごせます。設営や撤収の手間を減らし、大切な人との時間を存分に楽しめるのも魅力。さらに、耐風・防水性に優れた高品質な素材を採用しているため、どんな天候でも快適に過ごせます。上質なグランピングスタイルを気軽に体験し、特別な思い出を。

coody公式サイト(https://coody-jp.com/)

■国内サポート体制

coodyは国内カスタマーサポートを完備しており、修理対応、不具合相談はもちろん、テント設営の相談にも対応しています。

安心してご利用いただける体制を整えておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

▼カスタマーサポート

https://coody-jp.com/cs/

会社概要

会社名：合同会社COODY（COODY JAPAN）

所在地：〒116-0014 東京都荒川区東日暮里6-16-8 桂ビル3F

資本金：1,000万円

代表：金中 予哉

設立：2024年

事業内容：アウトドア用品の企画・輸入・販売

公式サイト：https://coody-jp.com/

問い合わせ：https://coody-jp.com/toiawase/

※合同会社COODYは株式会社W＆Wのグループ会社です。