株式会社Mavericksは、動画生成AI「NoLang」のスライド生成機能に教育業界向けサンプルスライドを追加。教材PDFからナレーション付き動画教材をワンストップで作成可能に

株式会社Mavericks

日本発の動画生成AI「NoLang（ノーラン）」を提供する株式会社Mavericks（本社：東京都文京区、代表者：Founder CEO 奥野 将太）は、NoLangのスライド生成機能に教育業界向けのサンプルスライドを新たに追加しました。受験問題の解説スライドやEラーニング講座スライド、授業用教材スライド、保護者向け説明会スライドなど多彩なテンプレートを用意しており、教材PDFやテキストを投入するだけで、デザイン性の高いスライドの作成からナレーション付き動画の出力までをワンストップで完結できます。教員の約9割が教材研究の時間不足を訴える教育現場において、動画教材の制作にかかる時間・コスト・スキルの壁を解消し、教育者がより指導や生徒との関わりに集中できる環境の実現を支援します。

■教員の約9割が「教材研究の時間が足りない」と回答。動画教材の需要増に追いつけない教育現場の課題

NoLangでスライドを作成する :https://no-lang.com/slide

教育業界全体で、動画を活用した学習コンテンツへの需要が急速に高まっています。矢野経済研究所「教育産業市場に関する調査（2025年）」によると、教育産業全体の市場規模は2024年度で2兆8,555億円（前年度比0.7%増）に達しています（※1）。なかでも、動画教材やEラーニングの成長は顕著で、国内Eラーニング市場は2024年度に3,812億円（前年度比2.1%増）を記録し、法人向け（BtoB）市場は1,232億円（前年度比7.8%増）と堅調に拡大しています（※2）。学校教育においてもGIGAスクール構想による1人1台端末の整備が進み、学習塾・予備校においても映像授業や反転学習の導入が加速するなど、動画教材への需要はあらゆる教育現場で増え続けています。

しかし、こうした需要に対して、教材を作成する側がその量と速度に追いついていないのが実情です。学校の教員は慢性的な時間不足に直面しています。文部科学省「教員勤務実態調査（令和4年度）」によると、平日1日あたりの在校等時間は小学校教員で10時間45分、中学校教員で11時間1分にのぼります（※3）。School Voice Projectが実施した教職員アンケート（2022年）では、全体の約9割の教員が勤務時間内の教材研究の時間を「あまり取れていない」「全く取れていない」と回答しており、小学校では教材研究時間が「15分未満」の教員が約50%を占めています（※4）。業務時間が短縮された場合にやりたいこととして「更なる授業準備や教材研究等に充てたい」と回答した教員は小学校で約48%にのぼり（※3）、教材づくりへの意欲はあっても時間が確保できない状況が続いています。

学習塾・予備校やEラーニング事業者も同様の課題を抱えています。受験解説動画や講義動画の需要は年々増加していますが、教材スライドの作成は講師やコンテンツ担当者の手作業に依存しており、科目数・単元数の多さに対して制作が追いつかないケースが多く見られます。動画教材の制作を外注する場合も、制作会社への依頼は1本あたり10万～100万円が相場とされており（※5）、大量の教材を継続的に制作する教育事業者にとって現実的な選択肢とはなりにくい状況です。内製しようにも、講師や担当者がデザインツールに習熟していない場合は見栄えのよい教材を作ることが難しく、結果として動画化そのものを見送ってしまうことも少なくありません。

教育業界では「動画教材の需要が増え続ける一方で、それを作る人手・時間・スキルが不足している」という需給のミスマッチが、学校から民間事業者まで広く存在しています。NoLangではこの課題に対応するため、スライド生成機能に教育業界向けのサンプルスライドを新たに追加しました。

※1 矢野経済研究所「教育産業市場に関する調査を実施（2025年）」(https://www.dreamnews.jp/press/0000331234/)

※2 矢野経済研究所「eラーニング市場に関する調査を実施（2025年）」(https://www.yano.co.jp/press-release/show/press_id/3795)（eラーニング関連事業者対象）

※3 文部科学省「教員勤務実態調査（令和4年度）確定値」(https://www.mext.go.jp/content/20240404-mxt_zaimu01-100003067-2.pdf)（全国の公立小中学校教員対象）

※4 School Voice Project「教材研究の時間について」教職員アンケート(https://megaphone.school-voice-pj.org/2022/03/post-459/)

※5 動画幹事「研修動画の費用相場（2025年版）」(https://douga-kanji.com/posts/training-video-cost)

■教育業界向けサンプルスライドを新たに追加。教材PDF・テキストから教材動画をワンストップで作成

NoLangのスライド生成機能は、テキストやPDFなどの素材をもとに、図表・グラフ・見出し付きのスライドを自動生成し、さらにそのままナレーション付き動画として出力できる機能です。スライドの作成から動画化までを一つのサービス上で完結できる点が特長であり、従来であればPowerPoint等の資料作成ツールと動画編集ソフトを別々に用意し、それぞれの操作を習得する必要があった工程を一気通貫で実現します。

今回、このスライド生成機能に教育業界に特化したサンプルスライドを新たに追加しました。サンプルスライドをテンプレートとして選択することで、用途に合ったデザイン・構成のスライドをすぐに作成開始できます。たとえば、受験問題の解説スライドを作成したい場合、該当するサンプルスライドを選び、問題・解答・解説のPDFをアップロードするだけで、出題から解説までの流れが整理されたスライドが自動生成されます。Eラーニング講座スライド、受験問題の解説スライド、授業用教材スライド、保護者向け説明会スライド、全科目の講義スライド一括生成など、教育機関・学習塾・予備校・Eラーニング事業者における様々なシーンでの活用を想定したサンプルスライドを用意しており、デザインスキルがなくても高品質な教材スライドを制作することが可能です。

■受験解説・授業教材・保護者説明会など多彩な用途に対応。NoLangで作成可能なサンプルスライドを紹介

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今回追加した教育業界向けサンプルスライドの中から、代表的な4つの活用例を紹介します。いずれも、教育現場で頻繁に発生する教材スライド作成のニーズに対応しています。

1つ目は「Eラーニング講座スライド」です。Eラーニング受講者を対象としたサンプルスライドで、講座内容に加え、理解度チェックのクイズを含むスライドを生成できます。Eラーニング事業者にとって、コース数の拡充や教材の定期改訂は受講者獲得に直結する一方で、1コースごとのスライド作成に手間がかかり、コンテンツ担当者の制作キャパシティがボトルネックになりがちです。本サンプルを活用すれば、カリキュラムPDFや講座シラバスを素材として投入するだけで講座スライドが生成され、新コース立ち上げや教材改訂のスピードを大幅に向上させることが可能です。

2つ目は「受験問題の解説スライド」です。中学・高校・大学受験の受験生を対象としたサンプルスライドで、出題、解答、解説の流れを1問ずつスライドとして構成できます。学習塾や予備校では、過去問や演習問題の解説コンテンツを充実させることが生徒の学習効果と満足度に直結しますが、1問ずつスライドを作成し解説を構成する作業には相応の時間がかかり、講師の授業準備を圧迫します。本サンプルを使えば、問題・解答・解説のPDFを素材として投入するだけで解説スライドが自動生成されるため、入試シーズンの過去問解説や日々の単元演習など、大量の解説スライドを効率的に制作でき、講師が指導の質の向上に時間を振り向けられるようになります。

3つ目は「授業用教材スライド」です。生徒・受講生を対象としたサンプルスライドで、教科書の単元ごとに要点・図解をまとめた講義スライドを生成できます。反転学習やオンデマンド授業の広がりにより、授業の予習・復習用にスライド教材を用意する場面が増えていますが、わかりやすいスライドを一から作成するには時間がかかり、日々の授業準備と並行して進めるのは容易ではありません。本サンプルを活用すれば、教科書PDFや参考書PDFを投入するだけで図表や見出しが整理された講義スライドが生成され、教材作成の負担を軽減できます。

4つ目は「保護者向け説明会スライド」です。保護者を対象としたサンプルスライドで、進路・カリキュラム・料金体系の説明スライドを生成できます。学習塾や予備校では、入会説明会や学期ごとの保護者会で使用する資料を定期的に更新する必要がありますが、コース変更や料金改定のたびにスライドを一から作り直す手間がかかります。本サンプルを活用すれば、カリキュラム資料や料金表テキストを素材として投入するだけで、統一感のあるデザインの説明スライドを短時間で作成でき、保護者に対して正確でわかりやすい情報提供が可能となります。

■今後の展望

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今回追加した教育業界向けサンプルスライドは、教育機関・学習塾・予備校・Eラーニング事業者などでの、代表的な活用シーンに対応したものです。NoLangは引き続き、教材作成にかかる時間とコストの削減を通じて、教育者がより指導や生徒との関わりに集中できる環境の実現を支援し、教育業界におけるDX推進に貢献するための機能強化を進めてまいります。

■動画生成AI「NoLang」とは

動画生成AI「NoLang」は、テキストやPDF・pptx資料、WebサイトのURL、さらには画像や音声・動画ファイルを入力するだけで、最短数秒で動画を生成できる日本発の動画生成AIサービスです。

2024年7月のリリース以来、登録ユーザー数は15万人、法人企業の導入社数は60社を突破。ニュース記事の要約動画作成、SNS向けコンテンツ制作、社内研修資料の動画化など、幅広い用途で活用されており、日本発の動画生成AIプロダクトとして日本最大級の規模を誇ります（2026年3月時点）※。

100体以上のアバターや300種類以上の音声などの豊富なアセットに加え、独自のアバターを作成できる機能や感情豊かな音声合成機能を備えており、専門知識がなくても誰でも瞬時に高品質な動画を作成できます。

※ 登録ユーザー数で比較（当社調べ）

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■会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/129953/table/114_1_a14fb585780de1122419750991b481a8.jpg?v=202604080451 ]

株式会社Mavericksは、プロダクトアウト型の生成AIスタートアップです。リアルタイム動画生成AI「NoLang」や超解像化技術「カクダイ」など、先端的な自社プロダクトを多数保有しています。生成AI時代の開発現場の先端をキャッチアップしている、開発力に特化したチームです。

NoLangにご興味をお持ちの方はもちろん、事業会社関係者の方、顧客基盤へのAIサービス導入を考えていらっしゃる方、組織におけるDX担当者様など、以下のメールアドレスよりご連絡くださいませ。

お問い合わせ先：nolang-corporate@mvrks.co.jp